El Premio Ciclismo VAVEL a la mayor decepción es para...

Fotomontaje: Verónica Fernández

No ha sido el año de Fabio Aru. Se esperaba más del líder de Astana después de que cerrara 2015 ganando su primera grande (La Vuelta). El fracaso en su debut en el Tour de Francia, fuera del top-10 final, y una única victoria en toda la temporada le han hecho merecedor del Premio VAVEL a la mayor decepción del año, eso sí, en la votación más reñida de todas. Los lectores han tenido una difícil elección.

1. Fabio Aru (32,2 %)

A sus 26 años, Fabio Aru está llamado a ser el relevo de su compatriota Vincenzo Nibali. Tras protagonizar un fantástico 2015 (victoria en la Vuelta y segundo el Giro), el italiano afrontaba la temporada con ambición y un claro objetivo: hacer un buen debut en el Tour de Francia. Tras alternar buenas actuaciones en pruebas como la Volta a la Comunitat Valenciana y Algarve, con otras más mediocres en Catalunya y País Vasco, el sardo consiguió su única victoria del año en el Critérium du Dauphiné.

Fabio Aru ha rendido por debajo de lo esperado en 2016 | Foto: Oriol Trasserra-VAVEL

Acudió al Tour como jefe de filas, actuando con discreción durante las primeras dos semanas. Su buen papel en la cronoescalada y el día de Mont Blanc (etapas 18ª y 19ª) le aupó hasta el sexto lugar. Pero la última y caótica etapa de Morzine enterró todas sus opciones de lograr un buen resultado al perder 17 minutos con los favoritos, finalizando el Tour en 13ª posición, muy lejos de lo que se espera de un ciclista con su proyección.

Del resto de su temporada solo se salva el sexto lugar en la prueba en ruta de los JJ.OO. de Río, que apenas pudo mejorar en las clásicas otoñales de su país.

2. Michal Kwiatkowski (29,9%)

Muy poco se puede destacar del ciclista de Sky esta temporada. Desde que explotara en un magnífico 2014 (año en que obtuvo el maillot arcoíris en ruta) y se destapara como un buen cazaetapas y promesa para las clásicas, el polaco ha seguido una trayectoria a la baja. Un único triunfo figura en su palmarés en 2016: la clásica belga E3 Harelbeke, en la que se impuso a un Sagan que aún no había cogido la inercia ganadora.

Michal Kwiatkowski durante la Milán-San Remo | Foto: Tim de Waele

Caídas y problemas de salud han lastrado una temporada en la que apenas ha podido brillar y coger ritmo, saldándose la mayoría de sus participaciones con abandonos: Romandía, Dauphiné, Eneco Tour, Piemonte y Vuelta España, donde al menos vistió de rojo el segundo día antes de retirarse en la séptima etapa.

3. Mikel Landa (25,3%)

No todo ha sido gloria en Sky. A pesar de contar con el mejor vueltómano y el mejor gregario, el equipo británico también ha generado dos de las mayores decepciones de la temporada. La segunda es Mikel Landa, un ciclista que había dejado una gran imagen en el Giro 2015 con Astana. El vasco acudía a la Corsa Rosa como jefe de filas, pero una gastroenteritis le mandó para casa en la décima etapa.

La primera temporada en Sky de Landa fue un fracaso | Foto: Team Sky

Antes, había logrado dos triunfos, uno en el País Vasco (aunque no entró en el top-10 de la general) y otro en el Giro del Trentino, logrando además la victoria absoluta. No obstante, desde el abandono del Giro no recuperó su mejor nivel: en el Tour se limitó a trabajar de gregario para Froome y se perdió la Vuelta por una lesión de cadera. Cerró la temporada con un nuevo abandono en la clásica de las hojas muertas.

4. Tejay Van Garderen (12,6%)

El corredor de BMC es la última de las decepciones de VAVEL merced a su nefasto Tour de Francia. Hay que reconocer que su camino hacia la Grande Boucle no fue ni mucho menos malo: consiguió dos victorias de etapa (una en Andalucía y otra de mayor prestigio en la Vuelta a Suiza). Además, demostró una buena regularidad en Andalucía (segundo), Catalunya (quinto), Romandía (décimo) y Suiza (sexto).

Tejay Van Garderen ha naufragado en las grandes vueltas | Foto: Onely Vega-VAVEL

Sin embargo, al llegar la hora de la verdad en el Tour, el norteamericano sacó a relucir su irregularidad (ya atesora dos quintos puestos, un abandono y una 45ª posición en la ronda gala). Tras consolidarse en el top-10 durante la segunda semana, reventó en la 17ª etapa y perdió casi media hora con sus rivales. A partir de entonces, el estadounidense se dejó ir y acabó en 29ª posición, a más de una hora del ganador.

Acudió a la Vuelta con la libertad de no tener que trabajar para Samuel Sánchez, pero desaprovechó la ocasión y sumó su segundo abandono en la carrera hispana, cuando navegaba por la zona medio-baja de la clasificación general.