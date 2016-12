Meersman deja el ciclismo por problemas cardíacos

En la pasada Vuelta, Meersman fue el primero en cruzar la línea de meta en dos ocasiones. | Foto: Graham Watson

El ciclista belga Gianni Meersman se ha visto obligado a poner punto y final en su carrera como ciclista profesional por problemas cardíacos. Lo ha anunciado oficialmente el que iba a ser en 2017 su nuevo equipo, el conjunto francés Fortuneo-Vital Concept, en un comunicado en su página web.

En un control médico rutinario, se le detectó una arritmia cardíaca y tejido cicatricial. Meersman decidió tomar otros exámenes para conocer el alcance del posible problema, quienes confirmaron que los problemas cardíacos del belga suponen un gravo riesgo para la salud del corredor. Así pues, Meersman se ha retirado del ciclismo profesional con apenas 31 años y con veinte victorias profesionales en sus piernas, la mayoría logradas al esprín.

"La bicicleta era mi pasión"

“Cuando esta anomalía fue descubierta haces unas semanas, fue un golpe muy duro”, ha afirmado Meersman, “he pasado exámenes suplementarios, pero éstos han confirmado que el riesgo seguiría presente si continuaba en el ciclismo profesional, por lo que los especialistas me han recomendado retirarme. Respecto a mi mujer y a mi hija, quien han estado a mi lado durante mi carrera, no puedo ni quiero tomar un riesgo como este. La bicicleta no era solamente mi profesión, sino también mi pasión, por lo que es con mucho dolor que he tomado esta decisión.”

"Gianni es un peleador, sabrá recuperarse"

Emmanuel Hubert, director deportivo de Fortuneo-Vital Concept ha reconocido que es “un golpe duro por el equipo, pero ante todo un golpe durísimo para él.” Hubert, quien ha podido hablar por teléfono con Meersman, ha dicho que el ya ex ciclista estaba muy afectado. “Conozco a Gianni desde hace seis meses, es un peleador, sabrá recuperarse y yo pensaré qué podemos hacer por ayudarlo. Le deseo lo mejor en el futuro.”

Siete victorias World Tour, dos de ellas en la última Vuelta

Gianni Meersman empezó a hacerse un nombre el 2012 cuando logró al esprín su primera carrera World Tour en la cuarta etapa de la París – Niza. Desde entonces, fue progresando como esprínter, además de convertirse en uno de los hombres de confianza de Mark Cavendish durante las 3 temporadas que compartieron en el antes llamado Omega Pharma – Quick-Step (y Etixx – Quick Step en 2015). En 2013, Meersman logró cuatro victorias de etapa en carreras World Tour, dos en la Volta a Catalunya y otras dos en el Tour de Romandía. En 2014 se llevó una etapa y la clasificación general del Tour de Valonia (2.HC). Este año fue uno de los mejores esprínteres de la Vuelta Ciclista a España, dónde se llevó dos victorias de etapa en la primera semana de carrera.