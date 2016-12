El Premio Ciclismo VAVEL al mejor gregario es para....

Fotomontaje: Verónica Fernández

No hubo discusión y Wout Poels se alza con el premio Ciclismo VAVEL al mejor gregario. Y no es para menos. El holandés no solo ha realizado con eficacia tal trabajo ingrato durante todo el año si no que se ha 'vestido' de líder del equipo en momentos puntuales dando una sensación de que Poels es algo mas que un simple gregario.

1. Wout Poels (60,9%)

No olvidará fácilmente 2015 el bueno de Poels de la que ha sido para VAVEL uno de los protagonistas. Encuadrado en una estructura tan grande y jerarquizada como es Sky, el neerlandés cumplió su cometido fielmente cuando se lo han pedido. Él solo fue capaz de anular los ataques de los rivales de Froome en el pasado Tour de Francia. Destrozó el grupo cabecero en las montañas cuando el británico se lo pidió y fue fiel escudero del inglés cuando camino de Saint Gervais Mont Michel Froome no iba fino. Sin duda, gran parte del tercer amarillo de Froome es gracias a Poels.

Poels, pilar fundamental en el tercer Tour de Froome | Foto: Tour de Francia

Pero el holandés de Sky demostró ser algo más que un simple gregario. Tomó las responsabilidades de líder al comienzo del año. Dominó al 'estilo Sky' la Vuelta a la Comunidad Valenciana -dos triunfos y general- al que añadió un triunfo parcial en Catalunya. Pero sin duda, el mejor triunfo del año y de su vida deportiva fue en Lieja. El espigado ciclista de Sky fue el más fuerte en la gélida tarde de Lieja imponiéndose en el sprint final a Albasini y Rui Costa.

2. Michele Scarponi (23%)

Si Froome le debe parte del Tour a Poels, Vincenzo Nibali le debe lo propio a Michele Scarponi con el Giro de Italia. El transalpino fue el último hombre para Nibali y el que rompía el grupo en favor del 'Tiburón de Messina' y cuando el propio Nibali sufría estaba a su lado Scarponi.

Impagable la labor de Scarponi en el Giro | Foto: Graham Watson

A pesar de que su rol dentro del equipo ha cambiado, en la Vuelta a España tomó el liderato del equipo tras la caída de Miguel Ángel López con gran acierto acabando en una honrosa undécima plaza, mostrándose en las etapas norteñas de Covadonga y Peña Cabarga.

3. Mikel Nieve (8%)

Sin hacer ruido pero Mikel Nieve siempre está ahí. La definición perfecta de hombre de equipo y por dichos motivos recaló en Sky en 2014. Este año tenía la misión de ser el escudero de su tocayo Mikel Landa y cuando Landa tuvo que abandonar la Corsa Rosa tomó las riendas del equipo y no falló. Lucha y entrega en las etapas de montaña que le recompensaron con un triunfo parcial y la clasificación de la montaña.

Un gregario con alma de líder | Foto: Giro de Italia

Su eficiencia le hizo valerse con un puesto en el nueve de Sky en el Tour donde mostró más que nunca sus cualidades de hombre de equipo. Sin duda, Mikel Nieve es algo más que un gregario de lujo.

4. Diego Rosa (8%)

Empatado con Nieve está Diego Rosa. El italiano realizó una temporada soberbia aunque sus labores de gregario en el Tour quedaron eclipsadas por el bajo rendimiento de Fabio Aru en la ronda gala. Aun así el italiano se mostró servicial con el sardo y le acompañó en todo momento. Estas virtudes le han permito fichar por Sky con un contrato de tres años de duración.

El escalador italiano se exhibió en Arrate | Foto: Astana Pro Team

A la cita francesa llegó en plenas facultades con un gran Dauphiné y una excelsa Vuelta al País Vasco. Los aficionados le recordaran de su exhibición de más de 100 kilómetros en solitario en la etapa con final en Arrate y su entrada triunfal en la meta. Remató la temporada con una segunda plaza en Il Lombardía, a escasos centímetros de la victoria.