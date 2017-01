Luca Guercilena: "Sigo pensando que Contador puede ganar el Tour"

Google Plus

Luca Guercilena confía en Contador | Foto: Twitter @l_guercilena

Con la llegada del nuevo año, Alberto Contador al fin pudo lucir los colores de su nuevo equipo, el Trek-Segafredo. El español abandonó las filas del ya disuelto Tinkoff y firmó un contrato de un año (con la opción de un segundo) con el conjunto americano. Su principal objetivo de la temporada volverá a ser la victoria en el Tour de Francia, pero ahora se sabe que el de Pinto no era la primera opción del patrocinador Segafredo. Había alguien más por delante: Vincenzo Nibali.

Un italiano era la mejor opción

Así lo ha confirmado Luca Guercilena, mánager del equipo, esgrimiendo el argumento de que al ser la marca de café Segafredo un patrocinador italiano, la mejor opción inicial era fichar a un ciclista transalpino. "Así que fuimos e investigamos si estaba disponible", explicó el italiano al portal Cyclingnews.

Nibali no rechazó a Trek por cuestión de dinero, sino por los ambiciosos objetivos que le prometía Bahrain-Merida

Finalmente, Nibali recaló en las filas del ambicioso proyecto del Bahrain-Merida, equipo creado a golpe de talonario que hará su debut en este 2017 con ambiciones muy elevadas. La escuadra de Oriente Medio le ofrecía a Nibali la opción de lanzarle al éxito y luchar por grandes objetivos (como indiscutido jefe de filas). Según Guercilena, fue este motivo (y no el dinero) la principal razón por la que el último ganador del Giro se decantó por el equipo bahreiní.

La filosofía de Trek

"Creo que estuvimos bastante cerca de él [Nibali]. Hubo algunas diferencias en los números, pero no creo que esa fuera la razón principal por la que decidió no venir. Si nos fijamos en su equipo, está completamente construido a su alrededor (incluso su hermano Antonio se ha venido con él). Aquí tenemos nuestra puesta a punto y por supuesto que aceptamos corredores que vienen con un grupo pequeño, pero no nos fundamos como un equipo entero a su alrededor", explicó Guercilena.

"Amo a los corredores que son capaces de anticiparse y atacar en el momento adecuado"

El mánager de Trek afirmó tener su propio estilo, que no es otro que el de firmar corredores amantes de los desafíos y que compitan con emoción y pongan mucho corazón en lo que hacen. "Amo a los corredores que son capaces de anticiparse y atacar en el momento adecuado. Por eso hemos optado por ciclistas como Degenkolb, Pantano y Contador ", señaló.

Contador espera tener más tranquilidad en Trek | Foto: Oriol Trasserra

Confianza en Alberto Contador

Tras el fallido fichaje de Nibali, será Alberto Contador el encargado de luchar por las grandes vueltas (junto a Bauke Mollema). La última victoria del español en una grande se produjo en 2015, en el Giro de Italia. El año pasado las caídas le lastraron desde el principio y le hicieron abandonar en el Tour de Francia, una carrera que volverá a tener entre ceja y ceja esta temporada. Posteriormente, logró un cuarto puesto en una competitiva Vuelta a España.

"Todavía tiene la capacidad fisiológica para ganar"

A pesar de los 34 años del madrileño y de la irrupción en el circuito de 'sabia nueva' como Chaves, Yates, Barguil, etc., Guercilena confía en que el dos veces ganador del Tour pueda recuperar su mejor forma: "Creo que Alberto puede ganar otra gran vuelta. Es lo suficientemente fuerte y todavía tiene la capacidad fisiológica para ganar".

Guercilena hará todo lo posible por crear un ambiente cómodo para el madrileño

El mánager de Trek no obvió la situación que pasó el español durante sus dos últimos años a las órdenes de Oleg Tinkov, quien le criticó con dureza hace unos meses. A veces parecía que su preparación y el ambiente no era el más tranquilo, por lo que el italiano espera preparar un entorno apacible "en el que él [Contador] pueda ir a la salida de la carrera y saber que todos estaremos apoyándole".

Guercilena sabe que su nuevo líder no debe estar estresado por otro tipo de cosas, sino que únicamente tiene que centrarse en ganar. "No sabemos qué va a pasar, ya que en las carreras siempre hay que estar atento y hay muchas cosas que pueden suceder. Pero sigo pensando que puede ganar el Tour", sentenció el jefe de Trek.