Jarlison Pantano: “Sé que ahora me va a tocar trabajar para Contador”

Google Plus

Pantano será un gran apoyo para Contador | Foto: IAM Cycling

Tras un 2016 inolvidable “País” está ansioso de iniciar una nueva temporada como ciclista profesional esta vez junto al Trek-Segafredo equipo en el que “está muy feliz de hacer parte” y donde ha sido bien recibido.

"Tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar para Alberto"

“Estoy muy feliz de poder estar en este equipo. Tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar para Alberto. Considero que es una gran oportunidad de poder aprender de un corredor como él”, comentó Pantano en el portal web Ciclo 21 con respecto a lo que será la temporada 2017 en el equipo de Luca Guernicela. En cuanto a ese 2016 el colombiano consideró que había sido "el mejor año de su carrera deportiva” pero entiende que tiene que “seguir trabajando para mejorar". "La idea es evolucionar un poco más cada año. En ese sentido, espero que sea un año mejor que el pasado”, añadió el colombiano.

Su gra nrendimiento en 2016 le valió para fichar por Trek | Foto: IAM Cycling

Gregario de lujo para el Tour

Ganador de etapa en el Tour de Francia en Culoz tras un final de infarto con Rafal Majka es conocedor de que su rol en el equipo “va a cambiar mucho” y acepta su rol de gregario de lujo para Contador. Pantano se siente muy motivado de compartir y aprender con el pistolero de pinto. “Considero que es una gran responsabilidad trabajar para un gran líder como él”, declaró.

Será el apoyo fundamental en la montaña del Tour de Contador

El colombiano espera ser de gran apoyo y ser ese gregario de lujo que siempre tiene al lado Contador en los principales momentos de carrera. Por ello, el gran objetivo del año para Pantano y Trek será el conseguir la victoria en el Tour de Francia con Contador en cuanto a esto Pantano se muestra muy seguro: “tenemos un equipo muy fuerte y con grandes opciones de conseguir ese gran objetivo de ganar el Tour de Francia”.

Pantano celebra su triunfo en el pasado Tour | Fuente: Tour de Francia

Pese a que será el gregario de lujo de Contador, el colombiano aseguró tener posibilidades de brillar en la Vuelta a Suiza donde brilló la pasada temporada y espera poder participar en la Vuelta a España. "Me gustaría mucho tener la oportunidad de correr la Vuelta a España. Nunca he hecho dos grandes vueltas en el mismo año y me gustaría mucho probar", comentó.

Aprender de Contador para ser un líder

"Contador es un líder real, que gana carreras"

Como todo campeón Pantano piensa en poder ser en un futuro jefe de filas de un gran equipo de cara a las grandes vueltas, es por eso que quiere aprender todo lo posible corriendo junto a Contador y gracias a ese rol de gregario que tendrá esta temporada, tendra un gran año de aprendizaje. “Efectivamente, me motiva mucho correr junto Contador porque es un corredor del que quiero aprender de cara al futuro”, se sincero el escalador colombiano. La experiencia de Contador es lo que mas quiere aprovechar el caleño ya que como reconoció que Contador "es un líder real, es un líder que gana carreras".

Pantano quien ya estuvo en la primera concentración del año junto al corredor pinteño asegura que el trato entre ambos es “súper bueno". "Es una persona muy tranquila y a la que le gusta hacer las cosas muy bien y seguramente ese sea el motivo por el que es el campeón que es”, aseveró el colombiano sobre el español.