Carlos Verona: "Me gustaría ser un hombre de confianza del equipo"

Carlos Verona está muy feliz de formar parte de Orica | Fuente: Twitter @Carlos_Verona

Carlos Verona Quintanilla se prepara para la que será su séptima temporada como profesional, habiendo competido en el circuito World Tour las últimas cuatro. Todo ello, con solo 24 años. El madrileño, en las filas de Orica-Scott desde agosto del año pasado, quiere dar un paso importante en su trayectoria y espera dar lo mejor de sí para ayudar a sus jefes de filas (Chaves y los hermanos Yates) y lograr su primera victoria como profesional.

Preparación para dejar atrás una discreta temporada

Cuenta con la compañía de otros cinco corredores de Orica en Andorra

Concentrado en Andorra, el joven corredor reconoció que ha pasado unas vacaciones más tranquilas y dilatadas que en otras ocasiones debido a que acabó la temporada tarde y con bastante carga de entrenamiento. "Aunque no corrí tanto por el cambio del Etixx al Orica, acabé cansado también psicológicamente. Está siendo un buen invierno. No he parado del todo, haciendo deportes diferentes en Andorra, esquí, gimnasio, menos bici, deportes que vienen bien en pretemporada", explicó Verona en una entrevista a Marca.

El ciclista nacido en San Lorenzo del Escorial no es el único residente en el país pirenaico, ya que hay otros cinco compañeros de Orica viviendo todo el año allí, donde cuentan con un entrenador e incluso, con los servicios de un masajista. A esto hay que añadir que buena parte del equipo se encuentra en Girona, "así que a nivel logístico no nos falta nada".

La temporada pasada fue algo anómala por el cambio de equipo en verano

Preguntado por el balance de su pasada temporada, Verona destacó una "buena primera parte, sobre todo en cuanto al rendimiento más que a resultados": estuvo bastante cerca de conseguir la victoria de etapa en carreras como la Volta a Catalunya, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía. "Eso me abrió varias puertas para seguir en el ciclismo. La segunda parte [con Orica] fue más accidentada, no estaba previsto el cambio de equipo, fue todo de una semana para otra y las cosas hay que aceptarlas como vienen", señaló.

Carlos Verona durante la última etapa del Eneco Tour 2016 | Foto: Graham Watson

Sorprendente fichaje por Orica

"Tenía dos opciones: estar sin correr desde el Giro hasta el final de año (ocho meses) o hacer un cambio precipitado"

El madrileño también quiso aclarar el porqué de ese cambio de escuadra (de Etixx-Quick Step a Orica-BikeExchange) a mitad de temporada. "Tenía dos opciones: estar sin correr desde el Giro hasta el final de año, lo que serían ocho meses, o hacer un cambio precipitado. El Orica me abrió las puertas desde el minuto uno. Yo hice todo lo que pude para para la adaptación fuera la mejor posible, pero al final la segunda parte del año no fue la deseada. Por tanto ajetreo, a nivel de rendimiento no me encontré muy bien", confesó el joven ciclista.

Verona cree que el Orica acabará ganando una gran vuelta

Asimismo, Verona vio que Orica "era un equipo ambicioso para ganar en las grandes vueltas", algo que, según su opinión, acabará sucediendo "tarde o temprano". También influyó en su decisión el buen ambiente que reina en el equipo australiano, la fortaleza sus líderes y sobre todo, el compañerismo y la unión de todos sus integrantes.

Verona finalizó su temporada en Abu Dhabi | Foto: Orica-BikeExchange

Planes para 2017

"Me gustaría hacer dos grandes por primera vez"

A pesar de no conocer de forma nítida su calendario, Verona casi aseguró que comenzará la temporada en Abu Dhabi (23-26 de febrero), más tarde que en otras ocasiones. "Me imagino que después haré las carreras de España, pero eso el equipo lo irá confirmando. Tenemos una primera concentración en Valencia del 10 al 24 de enero en Oliva, y después otra en Sudáfrica, dos o tres semanas en febrero. Me gustaría lo que estaba previsto el año pasado, hacer Giro y Vuelta. Quisiera hacer dos grandes por primera vez", comentó el madrileño.

Sus objetivos: ser de confianza para el equipo y lograr su primera victoria profesional

Respecto a sus objetivos, tiene muy claro su intención de convertirse en un "corredor de confianza del equipo", alguien que sea capaz de responder a sus expectativas y que se sienta útil en carreras de tres semanas "para ayudar a Esteban [Chaves] y los Yates en la montaña". Por otro lado, en lo personal, Verona tiene entre ceja y ceja estrenar su palmarés y conseguir su primera victoria como profesional: "El paso a pro fue un poco precipitado y siempre he ido a contrapié, pero ahora que ya me he hecho a la categoría, esa es mi ambición personal: ganar una etapa sería un paso adelante y por ello trabajaremos", confirmó con optimismo.