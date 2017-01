Giacomo Nizzolo no debutará hasta el Tour de Dubái por una tendinitis

Google Plus

Giacomo Nizzolo debe seguir entrenando unas semanas más

Malas noticias para Giacomo Nizzolo. El actual Campeón de Italia en ruta comenzará la temporada más tarde de lo previsto debido a una tendinitis en la rodilla. Lo hará en el Tour de Dubái, que se celebra entre el 31 de enero y el 4 de febrero, según ha informado su equipo, el Trek-Segafredo, en un comunicado.

El italiano afirmó que ha trabajado duro este invierno y que estaba preparado para debutar incluso antes, concretamente en la Vuelta a San Juan (Argentina), que se disputará entre el 23 y el 29 de enero. De hecho, cuatro son los equipos World Tour inscritos para la prueba argentina y entre ellos está el Trek-Segafredo del transalpino, que en un principio, había sido inscrito.

Una lesión de rodilla que retrasa su programa

"La tendinitis me mantuvo apartado de la bici durante unos días"

"Pero las últimas semanas sufrí una tendinitis. Este problema de rodilla me obligó a reducir el volumen de entrenamientos e incluso me mantuvo apartado de la bicicleta durante unos días", explicó Nizzolo, que actualmente está recibiendo un tratamiento intensivo con el fisioterapeuta para regresar a las carreteras lo antes posible.

"Llegaré en buena forma a las clásicas de primavera"

"Ahora mismo, debido al retraso en mi programa de entrenamiento, veo que mi condición física no es tan buena como yo quería, pero estoy seguro de que seguirá mejorando y que con el Tour de Dubái y la Vuelta al Algarve (15 al 19 de febrero) en las piernas, llegaré en buena forma a las clásicas de primavera", aseguró el italiano, que en los dos últimos años (2015 y 2016) se desplazó a Australia para dar sus primeras pedaladas en el Tour Down Under.

Nizzolo conoce bien las carreteras de los Emiratos

Nizzolo ya sabe lo que es levantar los brazos en los Emiratos

De este modo, Nizzolo debutará en la temporada 2017 en una carrera (Dubái) donde el año pasado estuvo muy regular en las volatas, a pesar de no conseguir ninguna victoria. Nunca bajó de la sexta posición en ninguna de las cuatro etapas, lo que le valió para quedarse a tan solo cuatro segundos de Marcel Kittel en la clasificación general.

Por otro lado, el sprinter de Trek hará su debut en el mismo país (Emiratos Árabes Unidos) donde cerró la temporada 2016, solo que en esa ocasión disputaba el Tour de Abu Dhabi. Por cierto, en esta carrera consiguió la última de sus siete victorias en 2016.