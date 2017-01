Bouhanni: "Si no hubiese sido por el incidente, hubiese ganado Milan-San Remo"

Google Plus

Bouhanni celebra una victoria de etapa en la Volta a Cataluña | Foto: Cofidis

A pocas semanas de empezar la temporada oficial, el esprínter Nacer Bouhanni ya se entrena con el conjunto Cofidis y prepara los objetivos de la temporada. El francés hizo una buena valoración de la temporada 2016, en la que fue el corredor más destacado del conjunto rojo. “El balance es el mismo que la temporada anterior, que también conseguí 11 victorias”, comentó Bouhanni, que añadió que en 2016 consiguió cuatro victorias en el calendario World Tour y el año anterior fueron “solamente dos”.

Mallorca como punto de origen

El francés iniciará la competición a finales de enero en la isla

El equipo francés y el corredor ya han perfilado el calendario del primer tramo de temporada de Bouhanni. El esprínter dará el pistoletazo de salida de la temporada en la Challange de Mallorca, igual que en 2016, cuando fue segundo en el Trofeo Playa de Palma, y luego seguirá en territorio español para disputar la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

Bouhanni con el maillot de líder de la Volta | Foto: Getty Images

Tras las dos pruebas españolas, el ciclista de Cofidis innovará en su calendario para disputar por primera vez la Vuelta a Algarve, prueba que se disputará del 15 al 19 de febrero. La vuelta portuguesa será el último test de Bouhanni antes de afrontar la Paris-Niza, donde debutará en territorio francés y compartirá liderazgo del equipo con Dani Navarro, que también apunta a la carrera del Sol. “Todavía no puedo saber cómo estoy, cuando empieza la temporada se verá”, afirmó el corredor sobre sus sensaciones personales, pero aun así aseguró que “siempre hay que ser optimista”.

Milán-San Remo como objetivo

"Milán-San Remo es uno de los principales objetivos"

Nacer Bouhanni terminó con mal sabor de boca su participación en la Milan-San Remo 2016, cuando llegó bien posicionado en los últimos metros, pero un problema mecánico le impidió realizar el sprint y le relegó a la cuarta posición final. El francés aún no ha olvidado el regusto amargo de la temporada pasada y quiere revertirlo con una vitoria en 2017, en el que será “uno de los principales objetivos” del corredor durante la temporada. “Si no hubiese sido por el incidente creo que me hubiese quedado con la victoria”, asegura el corredor sobre la carrera del año pasado.

Tras la disputa de la clásica italiana, Bouhanni se dirigirá a Cataluña para volver a tomar la salida en la Volta, competición en la que el año pasado conquistó las dos primeras etapas. El esprínter, además, afirmó que el Campeonato Nacional podría ser un objetivo importante de la temporada en función del recorrido.

Bouhanni -centro- en la disputa de un esprint | Foto: Cofidis

En busca de la victoria en el Tour

Tras no poder participar en la edición de 2016 por una lesión en la mano, el francés se muestra con ganas de conseguir un triunfo de etapa en la grande boucle. “Intentar ganar una etapa ya es un objetivo para el conjunto Cofidis”, aseguró el corredor sobre los objetivos en la carrera francesa. Con Dani Navarro y Nacer Bouhanni, una victoria de etapa en el Tour de Francia será el gran objetivo del equipo en la temporada, en una competición donde los del mallot rojo no consiguen alzar los brazos desde 2008, con Samuel Dumoulin y Sylvain Chavanel.