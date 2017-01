Caleb Ewan: "Todas las victorias son gracias al equipo"

Caleb Ewan se ha marcado un triplete en apenas cuatro días | Fuente: Tour Down Under

Volvió a repetirse la misma historia en la línea de meta de Campbelltown: tres sprints y tres victorias de Caleb Ewan. El dominio del joven corredor australiano (22 años) durante las llegadas masivas del Tour Down Under 2017 está siendo tan sólido que ni siquiera el Campeón del Mundo, Peter Sagan, ha sido capaz de superarle en este tipo de finales que, como en la pasada etapa, le venían bien al eslovaco.

Elogios para Orica-Scott

"Mi equipo volvió a hacer un trabajo increíble"

Ewan, lejos de cubrirse de gloria, dio las gracias a Orica-Scott por el sacrificio que realiza cada jornada: "Mi equipo volvió a hacer un trabajo increíble, me apoyó en un circuito que podría haber ido en cualquier sentido y creo que se vio en la televisión que realmente se comprometieron con la persecución y que estaban realmente comprometidos con lograr otra victoria hoy".

"Impey hizo un gran trabajo, me dejó a 300 metros de meta; asombroso"

El pequeño y potente velocista destacó la heterogeneidad de los tres finales en los que ha logrado la victoria en los últimos días, subrayando la dificultad del último, que finalizaba con una leve pendiente ascendente. "Hoy fue complicado, es difícil para un tren de salida quedarse juntos delante. Fui con Daryl Impey durante la mayor parte de él e hizo un gran trabajo. Tenía que llevarme hacia arriba, pero luego me dejó a 300 metros de meta, asombroso", confesó Ewan, que terminó superando en el sprint a Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) y Danny Van Poppel (Sky).

Caleb Ewan celebra su victoria en la cuarta etapa | Foto: Tour Down Under

El joven aussie recalcó que "todas las victorias son gracias al equipo", ya que "sin su apoyo no podría haber conseguido las que ya tengo". Por otro lado, habló del salto de calidad que está dando respecto a la temporada pasada: "Soy un año más fuerte, no me estoy fatigando tanto como solía y me parece que soy capaz de muchas cosas".

Mañana se invertirán los papeles

Precisamente, Ewan dejará mañana su cómodo puesto tras el tren de Orica-Scott para ser una locomotora más, como ya hiciera en la segunda etapa con final en el alto de Paracombe. La jornada de mañana será decisiva para dilucidar el vencedor final del Tour Down Under 2017: las rampas de Willunga Hill, el puerto de mayor entidad de la carrera, dictarán sentencia. Y Ewan debe devolver el favor a sus compañeros Esteban Chaves y Simon Gerrans.