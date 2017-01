Landa, sobre el Giro: "Cuantos más corredores haya para pelearnos, mejor"

Landa, con el pulgar en alto tras ganar el Giro del Trentino 2016 | Foto: Giro del Trentino

Ha sido un buen invierno para él, sin los problemas de salud que otros años le han afectado durante la temporada. Mikel Landa Meana (Murguía, Álava, 1989) comienza este año dispuesto a conseguir su gran objetivo: ganar el Giro de Italia tras alcanzar el tercer puesto en 2015 y abandonar en la décima etapa de la edición de 2016. Sobre sus posibilidades en 2017, ha declarado en Zikloland lo siguiente: “La ambición máxima es ganar, pero me conformo con estar hasta el último día con opciones de pelear el podio o un puesto digno”.

“He dado el detalle de calidad en 2015, ahora hay que mantenerlo y asentar mi sitio en las grandes vueltas.”

Para alzar los brazos en Milán el de Murguía debe recuperar su mejor nivel, el que le llevó a ser tercero en 2015: “El objetivo es recuperar aquel nivel, y con aquel nivel, o mejor, jugar mis bazas”, algo que después de un invierno tranquilo en el que no ha tenido ningún problema físico, parece más fácil: “Después de dos años con un inicio complicado, este año he salvado las lesiones o enfermedades que se puedan tener y creo que voy bastante bien encaminado."

Para seguir ese buen camino, realizará una preparación especial en altura. “La idea es hacer un primer bloque entre enero y febrero, antes de empezar a competir, y luego en abril, ya para preparar el Giro.”

Sin presión ante el reto del Giro

Que este año sea la edición del Centenario del Giro provoca que grandes ‘vueltómanos’ hayan confirmado su presencia a la cita, como lo hizo hace varios días Nairo Quintana. El vasco es consciente de ello: “Va a estar caro el top 10” pero no lo teme: “Para mí, cuantos más corredores haya para pelearnos, mejor. Al final, añade un punto de calidad o de nombre a cualquier victoria o puesto.”

El ciclista del Team Sky ve con buenos ojos el recorrido: “Me gusta. Está claro que me gustaría que hubiese solamente una crono… o ninguna, pero tiene más finales en alto que el año pasado, por ejemplo, y en la crono he demostrado que he mejorado.”

Sky confía en él

En el Giro, Landa compartirá galones en el Team Sky con Geraint Thomas, para quien esta carrera supondrá un “enorme desafío”. Para el de Murguía “es muy positivo para el equipo poder jugar dos bazas en una carrera que quizás nunca la habían afrontado con tanta intensidad como en el Tour. Creo que va a ser bueno, porque el equipo va a ser más competitivo y el resultado puede ser mejor.”

“La idea -en el Giro- es estar acompañado por gente con la que me sienta cómodo, pero sobre todo que sean buenos corredores.”

Respecto a su equipo, pese a la mala actuación en la ronda italiana el año pasado, siguen creyendo en él: “Me ven como un corredor para una grande, así que el objetivo sigue siendo el Giro.”

Pese a todo, realiza una valoración positiva de 2016: “A pesar de momentos malos, que los hubo, he tenido experiencias que me van a servir y me quedo con que, cuando he estado bien, he dado muy buen nivel.” Y es que, pese al abandono en el Giro, ganó una etapa de la Vuelta al País Vasco y la general y una etapa del Giro del Trentino.