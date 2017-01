Richie Porte: "Esta vez fue más duro que las otras veces, no quería atacar tan pronto"

Google Plus

Richie Porte, tras ganar la quinta etapa en Willunga | Fuente: Tour Down Under

Richie Porte (BMC) despejó cualquier incertidumbre al imponerse con mucha solidez a sus rivales por la general en la cima de Old Willunga Hill. El corredor australiano superó en 20 segundos a Esteban Chaves (Orica-Scott) y a un sorprendente Nathan Haas (Dimension Data) que se aupó al podio tras el desfallecimiento de Gorka Izaguirre (Movistar), que marchaba segundo hasta esta etapa.

Ya son cuatro victorias en Willunga Hill

"Estaba sufriendo, pero los demás iban peor que yo, así que era el momento perfecto para salir"

Porte consiguió su cuarta victoria consecutiva en Willunga Hill (su ascensión fetiche) tras un fuerte ataque a dos kilómetros del final al que nadie pudo responder. El ciclista de Tasmania se mostró eufórico en la meta, pero recalcó el sufrimiento padecido: “Ganar una etapa como esta es fantástico. No quería atacar tan pronto, pero no creía que ellos atacarían tan pronto tampoco. Estaba sufriendo, pero los demás iban peor que yo, así que era el momento perfecto para salir. Esta vez fue más duro que las otras tres veces que estuve aquí en cabeza porque ataqué de muy lejos”.

Richie Porte supera a Henao con su ataque | Foto: Tour Down Under

Porte también quiso acordarse del gran trabajo de BMC, que controló la carrera en todo momento para que la fuga no adquiriese una ventaja peligrosa y le apoyó al inicio de la ascensión final con Rohan Dennis: "El trabajo del equipo fue increíble y estoy feliz por rematar por los compañeros".

"El mayor objetivo de este año es el Tour de Francia"

Por otro lado, el aussie valoró positivamente esta victoria por la moral que le aportará, aunque subrayó que "el mayor objetivo de este año es el Tour de Francia en julio, pero las cosas van bien". Un Tour en el que, de no haber sido por la mala fortuna, podría haber conseguido entrar en el podio el año pasado.

Será su primer Tour Down Under

“Siempre he querido ganar esta carrera desde que la corría con el UniSA"

Después de ser segundo en las ediciones de 2015 y 2016, Richie Porte está a un paso de conquistar al fin una carrera que se le resistía. “Siempre he querido ganar esta carrera desde que la corría con el UniSA. Estoy feliz por la situación, conseguí más diferencia sobre los rivales y pienso que esto me hará estar un poco más relajado mañana", declaró el corredor de Launceston.

Richie Porte durante su ascensión en solitario| Foto: Tour Down Under

"El circuito urbano en Adelaida no es fácil. Puede suceder cualquier cosa"

Cuenta con una amplia renta de 48 segundos respecto a Esteban Chaves, de modo que, salvo abandono o grave accidente, el Tour Down Under es suyo. "El circuito urbano en Adelaida no es fácil. Puede suceder cualquier cosa”, avisó el de BMC, que logrará la quinta vuelta por etapas en su palmarés: París Niza (2015 y 2012), Volta ao Algarve 2012 y Tour de Tasmania 2008.

Otro dato revelador es que, con sus dos victorias en el Tour Down Under 2017 (los dos finales en alto), Porte ya cuenta con más triunfos que en todo el año pasado, cuando solo ganó la etapa de Willunga en la prueba australiana.