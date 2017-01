Esteban Chaves: "Nunca estuve 100% seguro después del accidente si podría regresar"

Esteban Chaves en la pasada Vuelta a España | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

Protagonista del Tour Down Under y asentado en la zona noble del ciclismo internacional, la carrera deportiva de Esteban Chaves (Orica-Scott) es a sus 27 años una de las mejores del ciclismo colombiano. Regularidad en las grandes vueltas como demuestra su segundo y tercer puesto en el pasado Giro de Italia y Vuelta a España respectivamente y ser el primer colombiano en vencer en Lombardía, la clásica de la hojas muertas.

Sin embargo lo que hoy es época de vino y rosas pudo truncarse por una caída en el Trofeo Laigueglia el 16 de febrero de 2013 cuando pertenecía al Team Colombia. Una fecha marcada para siempre en la vida del sonriente escalador colombiano.

Muy pocos días pudo lucir el maillor de Colombia | Foto: Team Colombia

La caída tuvo consecuencias muy graves: fractura múltiple de la clavícula derecha, fracturas en su cráneo, pómulo derecho, senos maxilares y hueso esfenoides, un pulmón perforado y costillas fracturadas junto con múltiples contusiones. Los doctores y Chaves no tenían ni idea de si volvería al deporte, del que tanto prometía como demostró con su triunfo en 2011 en el Tour del Porvenir.

Sin movilidad en el brazo

"Seis meses es lo que tardé en poder mover mi brazo"

"Seguro que pensé que tendría que dejar de competir. Detener tu carrera a los 22 años, es difícil. No podía mover mi brazo”, explicó al portal Cyclingnews. Chaves no podía mover el brazo derecho debido a que sufrió daños nerviosos. Para intentar recuperarlo se sometió a una cirugía de doce horas donde trasplantaron nervios del pie derecho a al brazo. Ahora tocaba un largo proceso de rehabilitación. "Seis meses es lo que tardé en poder mover mi brazo", indicó Chaves.



Para el colombiano fueron unos meses difíciles pues hasta septiembre no pudo subirse a la bicicleta y sin garantías de poder volver a competir. “Si los médicos me dijeran que no podía regresar, entonces tenía que prepararme para eso, y nunca estuve 100% seguro después del accidente si podría regresar. Era difícil porque no tenía nada más que la bicicleta", declaró el joven colombiano.

Orica apostó por Chaves

“Firmé por Orica antes de mi gran cirugía. Estoy aquí por ellos"

Sin embargo a Chaves se le apareció una oportunidad de oro y no la desaprovechó. Orica sabía del talento del colombiano y arriesgó para poder recuperarle. “Firmé con ellos -Orica- antes de mi gran cirugía, así que es increíble. Estoy aquí por la gente, por el médico y estos tipos australianos que creyeron en mí", rememoró el colombiano. Una apuesta arriesgada la del equipo australiano pero que ha sido la vencedora, y el propio Chaves consciente de la gran ayuda aportada no piensa moverse de la escuadra 'aussie'.

Chaves le debe mucho a Orica | Foto: Onely Vega - VAVEL.com

Chaves reafirma siempre su 'amor' por Orica-Scott ya que fueron para él “la luz al final del túnel” por poder recuperarle para la competición aunque a día de hoy todavía tiene sesiones de fisioterapia todos los días. “Todavía recuerdo las tres horas por la mañana y tres horas por la tarde, recuerdo que no hubo resultados después de dos o tres meses y no pude mover mi brazo derecho, pero tenía un contrato con un equipo de WorldTour. Me dio una motivación única", comentó el líder de Orica.

Tras haber pasado un calvario por la lesión Chaves se centra en “disfrutar cada momento” en la que se presupone una temporada en la que dará un paso más en su magnífica carrera. "En un momento de mi vida lo había perdido todo, así que estar en la línea de salida es impresionante. Puedo ganar Lombardia, terminar en los podios de grandes vueltas, es impresionante", concluyó mientras reflexionaba sobre su privilegiada situación actual.