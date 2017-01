Vuelta a San Juan 2017: el pelotón cambia de provincia

Google Plus

El pelotón en la edición 2016 como amateur. Foto: Vuelta a San Juan

Tras el Tour Down Under, la temporada ciclista sigue dando pistoletazos de salida y como viene siendo habitual en las últimas temporadas, la caravana coge el avión para viajar a Argentina pero no será para disputar el Tour de San Luis que los organizadores se han visto obligados a cancelar por falta de presupuesto. Pero los argentinos seguirán teniendo una carrera a nivel internacional gracias al salto de la Vuelta a San Juan desde el campo de amateur hasta la categoría profesional con la distinción.

Los organizadores no han logrado la excelente participación que poseía San Luis pero aún así participarán cuatro equipos World Tour más otros seis de Profesional Continental. Ciclistas de talla mundial como: Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Rui Costa, Elia Viviani o Fernando Gaviria. cinco etapas para los sprinters, una crono y un final en alto será lo que tendrán que afrontar los corredores.

Salto al profesionalismo

Tras treinta y cuatro años disputándose como carrera amateur la Vuelta a San Juan pasa al campo profesional gracias en gran medida al apoyo del Gobierno de San Juan que ha permitido que Argentina no se quede sin carrera a nivel internacional. La carrera que tan sólo en una ocasión no ha ganado un ciclista argentino cuando en 1983 ganó el chileno Víctor Caro. Parece muy complicado que esta racha continúe ya que ninguno de los locales que tomarán la salida parten con opciones, salvo Eduardo Sepúlveda que correrá con la selección argentina.

Etapa 1 | San Juan - San Juan | 142,5 km.

La carrera dará el pistoletazo de salida con una etapa llana con salida y llegada en San Juan en la que los grandes favoritos serán los sprinters con el colombiano Fernando Gaviria a la cabeza.

Etapa 2 | San Juan - San Juan | 128,8 km.

La segunda etapa volverá a tener a los hombres rápidos como principales favoritos a la victoria. Gaviria y Viviani serán los hombres a batir por segundas espadas como Navardauskas o el argentino Haedo.

Etapa 3 | San Juan - San Juan | 11,9 km.

El tercer día los ciclista tendrán que afrontar una crono corta y llana que empezará a hacer diferencias. Nibali y Brändle parten con la vitola de favorito.

Etapa 4 | San Juan - San Martín | 160,5 km.

La cuarta etapa con salida y llegada en San Martín volverá ser una etapa completamente llana con los sprinters frotándose las manos.

Etapa 5 | Chimbas - Alto Colorado | 162,4 km.

La quinta etapa deberá ser la que decida la carrera con una jornada corta y tres puertos antes de la ascensión final al Alto de Colorado. Nibali, Mollema, Arredondo, Atapuma, Bernal y Pardilla parten como hombres a batir.

Etapa 6 | Pocito - Pocito | 185,7 km.

La sexta etapa regresará a la tónica habitual de etapa llana destinada para los hombres rápidos.

Etapa 7 | San Juan - San Juan | 138,2 km.

La carrera finalizará con otra etapa con salida y llegada en San Juan que pondrá punto final a la prueba.

Nibali rival a batir

El gran favorito a la victoria final será el italiano Vincenzo Nibali que estrena colores y ya ha manifestado sus ganas de llevarse la victoria final. El corredor del Trek Bauke Mollema también parte con muchas opciones y seguro que tendrán ganas de demostrar su valía ante la llegada de Contador. Atapuma y Rui Costa con el renovado UAE Abu Dhabi, Arredondo intentando resarcirse y Sergio Pardilla que será la baza española son los máximos aspirantes al triunfo final. Los ciclistas para la llegada masiva serán: Gaviria, Viviani, Haedo, Navardauskas o Gavazzi.

La representación española la pondrá el Caja Rural-RGA que acude a Argentina con un equipo formado por: Pardilla, Lastra, Molina, Benito, Saéz y el fichaje Rafael Reis. No serán los únicos españoles ya que el gran Oscar Sevilla también participará con el Medellín-Inder, Iñaki Gozálbez y Aitor Escobar con el Italmot-Dogo, Julen Amezqueta con el Willier y el joven debutante Sergio Vega con el Unieuro italiano. Además esta carrera también supondrá el debut del equipo hispano-boliviano llamado Equipo Bolivia sin corredores españoles.

La Apuesta de VAVEL

*** Vincenzo Nibali

** Bauke Mollema

* Sergio Pardilla

Outsider: Egan Bernal

