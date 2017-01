El puerto más duro de Iván Gutiérrez

Iván Gutiérrez explicó en Cope su dura travesía | Foto: Cope

Iván Gutiérrez, ex ciclista profesional hasta 2014, dio ayer una entrevista en el programa deportivo El Partidazo de la cadena COPE, donde explicó que había sufrido hasta once intentos de suicidio. “Voy tirando. Hay días que son buenos, otros que son normales y muchos que son… oscuros”, dijo Gutiérrez nada más empezar la entrevista. “Hay que seguir peleando, son cosas lentas y uno tiene que tirar para adelante como siempre he hecho en bici”.

En 2005 fue subcampeón del mundo por detrás de Yuzuru Sunada

Un infierno

El seis veces campeón de España (cuatro veces en contrarreloj y dos veces en ruta) dijo en los micrófonos de Cope que fue hace casi cuatro años cuando todo empezó “En 2013, en marzo, tuve un intento autolítico. No sabía muy bien porque, pero algo le pasaba a mi cabeza. Tenía un papel muy importante en mi equipo; estaba estresado. El ciclismo de alto nivel es demasiado estresante y hubo un momento en el que algo sentía que algo no funcionaba en mí.” Pese a ello, siguió corriendo sin decir nada a nadie. “En el Tour de Francia 2013 me retiré por un colapso mental. Lo único de lo que tienes ganas es de desaparecer. Allí fue el inicio. No puedes decir que estás deprimido, tu contrato está en juego”. Gutiérrez intentó buscar un motivo, pero no lo encontró. “Antes del Tour tenía mucha presión, mucha responsabilidad. Notaba que no acababa de rendir como yo pensaba, pensaba que era algo físico, pero no. Tuve que inventarme como excusa de que tuve un mal día, pero tener un mal día y retirarse no es algo normal en un ciclista profesional.” Pese a abandonar la carrera francesa, las cosas no fueron ni mucho menos a mejor: “hasta que no acabó el Tour no salí de casa. Sentía vergüenza por haberme bajado de la bici. Nadie sabía el motivo real. No había ningún tipo de problema económico ni personal".

“En agosto de 2014, el Eneco Tour, sentí que era mi último día en la bici. Quería seguir corriendo, pero allí se juntó el factor de la medicación que se me empezó a subministrar. Hablé con Eusebio Unzué y le dije que no estaba en condiciones de correr.” Me veía valorado por los compañeros y el pelotón, sin embargo, no puedo correr. No te puedes despedir. Nadie más supo de mi” Respecto a la posición del equipo, Gutiérrez dijo que en el equipo no lo entendieron: “nunca más habían tenido un caso igual. Eusebio es muy optimista por naturaleza, es difícil de que lo entienda. En determinados momentos hubiera necesitado un Whatsapp más por parte de la gente que dirige. He estado trece años en este equipo. Lo das todo por un equipo, no porque esperes nada a cambio sino porque es parte de tu profesionalidad, pero a veces te das cuenta de que no debería haber dado tanto".

Gutiérrez ha sido campeón de España en numerosas ocasiones. | Foto: EFE

A peor

Cuando fue preguntado cómo fue su salud después de haberse bajado de la bici, fue tajante: “Fue peor, el grado de medicación es muy alto, el nivel de energía es mínimo”. “Para mí fue un trauma no poder hacer nada de deporte. Estaba en casa, en mi cama. Mi novia se ha desvivido por mí. Ha habido épocas en las que he tenido que estado en casa de mis padres, vigilado”, reconoció. “Hubiera preferido haberme roto treinta huesos bajando un puerto, pero por lo menos tener la fuerza de mentar de pensar que te vas a poner bien pero cuando tienes un problema así lo que no piensas es que te vas a poner bien. Hasta hace bien poco no he tenido la suficiente confianza de que me iba a recuperar. He tenido once ingresos. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. A veces por hacerme daño, al principio con la idea de llamar la atención. Las últimas era con conocimiento de causa porque no veía salida. Esto solo puede entenderlo un experto de la medicina y algo que ha pasado por una experiencia similar”. Tuvo palabras para otros deportistas que sufrieron problemas parecidos: “Entiendo a Jesús Rollán”.

“El problema que hay es que la gente no lo reconocemos. Yo nunca he tenido problema de ocultarlo, creo que puedo ayudar a la gente. Creo que me va a cambiar la vida si algún día vuelvo a estar al 100%."

El Racing, la salvación

Sin embargo, fue otro deporte gracias al cual todo empezó a cambiar para bien, el fútbol y el Racing de Santander, concretamente. "A veces la vida te va poniendo pistas y las vas siguiendo, conocí a Imanol Ibarrondo en Madrid: me hizo ver muchas cosas que no entendía, me hizo ver las cosas de otra manera. Me puso en contacto con el entrenador del Racing, Ángel Viadero, y empecé a estar en vestuario del Racing. El hecho de estar con chavales tan jóvenes y un equipo tan ilusionado, vuelvo a vivir la ilusión que perdí cuando dejé de ir en bici y perdí mi propio vestuario”, dijo Gutiérrez.

Iván Gutiérrez (derecha), en su primer día con el Racing. | Foto: Real Racing Club

Viadero atendió también unos minutos los micrófonos de Cope para alabar a Gutiérrez: “Un Racing sin Iván ahora no lo tenemos, tiene una capacidad extraordinaria para conocer el deporte y el equipo, para transmitir los valores que tiene el ciclismo. Está muy preocupado por los futbolistas”, reconoció.

“Es la mejor medicina que me están dando. No necesito nada más.”