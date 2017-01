El Tour de Abu Dhabi 2017 va cogiendo color

Presentando los nuevos maillots | Foto: @zikloland

La empresa encargada de organizar la carrera asiática ya ha anunciado cuáles serán las cuatro etapas que conformarán el recorrido de la 3ª edición del Tour de Abu Dhabi, la carrera organizada por la compañía Abu Dhabi Sports Council (ADSC) en colaboración con RCS Sport se llevará a cabo del 23 al 26 febrero.

Así es como después de dar el gran salto a la máxima categoría la organización encargada del evento ha decidido situar la carrera en la parte inicial del calendario UCI World Tour, y no el la parte final, como se llevaba haciendo hasta ahora.

Una edición cargada de pocas novedades

La compañía organizadora ha decicido apostar por una ruta mas tradicional, por lo que esta edición del Tour de Abu Dhabi, al igual que en las anteriores, estará compuesta por cuatro etapas, tres serán de un perfil más plano, lo que en principio favorece a los velocistas que busquen una victoria de etapa en los primeros días.

El plato fuerte de la carrera llegará en la tercera etapa, con un final cuesta arriba, una jornada clave ya que normalmente suele ser decisiva de cara a la clasificación general, ideal para los escaladores que quieren empezar la temporada con buen pie.

El año pasado, Tanel Kangert del conjunto Astana, consiguió hacerse con la victoria después de imponerse a Nicolas Roche, Sky, en la ascensión final a Jebel Hafeet. Una subida final de 11 kilómetros con rampas que llegan a alcanzar el 11% de desnivel, agotador para aquellos que no les queda un gramo de fuerza en las piernas.

Como viene siendo habitual, las 24 vueltas al circuito Yas Marina de Formula 1 pondrán en punto final a una nueva edición del Tour de Abu Dhabi

Las etapas del Tour de Abu Dhabi 2017

Primera etapa: Madinat Zayed - Madinat Zayed, 188 kilometros

Segunda etapa: Al Maryah Island - Al Marina, 155 kilometros

Tercera etapa: Al Ain - Jebel Hafeet, 186 kilometros

Cuarta etapa: Circuito de Yas Marina, 143 kilometros

Lista de inscritos en el Tour de Abu Dhabi 2017

QUICK-STEP FLOORS BEL

1 KITTEL Marcel GER

2 ALAPHILIPPE Julian FRA

3 JUNGELS Bob LUX

4 MARTINELLI Davide ITA

5 SABATINI Fabio ITA

6 SCHACMANN Maximilian GER

7 TRENTIN Matteo ITA

8 VERMOTE Julien BEL

D.S. HOLM Brian



AQUA BLUE SPORT IRL

11 BRAMMEIER Matthew IRL

12 BYTHE Adam GBR

13 CHRISTIAN Mark GBR

14 DENIFL Stefan AUT

15 FENN Andrew GBR

16 IRVINE Martin IRL

17 NORDHAUG Lars Petter NOR

18 PEARSON Daniel GBR

D.S. BARRY Tim



ASTANA PRO TEAM KAZ

21 BIZHIGITOV Zhandos KAZ

22 DE VREESE Laurens BEL

23 FOMINYKH Daniil KAZ

24 GRIVKO Andrey UKR

25 GRUZDEV Dmitriy KAZ

26 KAMYSHEV Arman KAZ

27 MINALI Riccardo ITA

28 TLEUBAYEV Ruslan KAZ

BAHRAIN - MERIDA BRN

31 COLBRELLI Sonny ITA

32 BOLE Grega SLO

33 BOZIC Borut SLO

34 FENG Chun Kai TPE

35 GASPAROTTO Enrico ITA

36 GARCIA CORTINA Ivan ESP

37 PER David SLO

38 PIBERNIK Luka SLO

D.S. VOLPI Alberto



BARDIANI CSF ITA

41 ANDREETTA Simone ITA

42 BARBIN Enrico ITA

43 BOEM Nicola ITA

44 MARONESE Marco ITA

45 SIMION Paolo ITA

46 STERBINI Simone ITA

47 TONELLI Alessandro ITA

48 VELASCO Simone ITA

D.S. REVERBERI Roberto



BMC RACING TEAM USA

51 DILLIER Silvan SUI

52 DRUCKER Jean-Pierre LUX

53 GERTS Floris NED

54 OSS Daniel ITA

55 ROSSKOPF Joseph USA

56 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP

57 TEUNS Dylan BEL

58 VLIEGEN Loïc BEL

D.S. SCIANDRI Maximiliam



MOVISTAR TEAM ESP

61 ANACONA GOMEZ Winner Andrew COL

62 BARBERO CUESTA Carlos ESP

63 BETANCUR GOMEZ Carlos A. COL

64 DOWSETT Alex GBR

65 ERVITI OLLO Imanol ESP

66 OLIVEIRA Nelson Filipe POR

67 ROJAS Jose ESP

68 SUTHERLAND Rory AUS

D.S. GARCIA Jose Vicente



ONE PRO CYCLING GBR

71 DOMAGALSKI Karol POL

72 HOUSE Kristian GBR

73 HUNT Joshua GBR

74 MCCORMICK Hayden NZL

75 STEWART Thomas GBR

76 VON HOFF Steele AUS

77 WILLIAMS Peter GBR

78 WILLIAMS Samuel GBR

D.S. WINSTON Matthew



TEAM DIMENSION DATA RSA

81 CAVENDISH Mark GBR

82 DOUGALL Nick RSA

83 EISEL Bernhard AUT

84 GIBBONS Ryan RSA

85 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA

86 RENSHAW Mark AUS

87 THOMSON Jay Robert RSA

88 THWAITES Scott GBR

D.S. HAMMOND Roger



TEAM LOTTO NL - JUMBO NED

91 GROENEWEGEN Dylan NED

92 JANSEN Amund Grondahl NOR

93 LEEZER Thomas NED

94 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP

95 ROOSEN Timo NED

96 TANKINK Bram NED

97 VAN HOECKE Gijs BEL

98 WYNANTS Maarten BEL

D.S. MAASSEN Frans



TEAM NOVO NORDISK USA

101 CLANCY Stephen IRL

102 DE KEIJZER Gerd NED

103 HENTTALA Joonas FIN

104 PERON Andrea ITA

105 PLANET Charles FRA

106 POLI Umberto ITA

107 VALOGNES Quentin FRA

108 WILLIAMS Christopher AUS

TEAM SKY GBR

111 VIVIANI Elia ITA

112 BOSWELL Ian USA

113 DIBBEN Jonathan GBR

114 GEOGHEGAN HART Tao GBR

115 GOLAS Michal POL

116 KNEES Christian GER

117 MOSCON Gianni ITA

118 WISNIOWSKI Lukasz POL

D.S. CIONI Dario



TREK - SEGAFREDO USA

121 DEGENKOLB John GER

122 BEPPU Fumiyuki JPN

123 BERNARD Julien FRA

124 DANIEL Gregory USA

125 GOGL Michael AUT

126 IRIZAR ARANBURU Markel ESP

127 RAST Gregory SUI

128 REIJNEN Kiel USA

D.S. BAFFI Adriano



UAE ABU DHABI UAE

131 MIRZA Yousif UAE

132 BONO Matteo ITA

133 CONSONNI Simone ITA

134 DURASEK Kristijan CRO

135 FERRARI Roberto ITA

136 MODOLO Sacha ITA

137 MOHORIC Matej SLO

138 POLANC Jan SLO

D.S. MAINI Orlando



UAE NATIONAL SELECTION UAE

141 AL ALI Ibrahim UAE

142 AL BALUSHI Majid UAE

143 ALBLOOSHI Mohammes UAE

144 ALHAMMADI Badr UAE

145 ALMANSOORI Ahmed UAE

146 ALMANSOORI Jaber UAE

147 ALMANSOORI Mohammed UAE

148 ALMEMARI Nasser UAE

D.S. MOHAMED Sherif



WILIER TRIESTINA ITA

151 MARECZKO Jakub ITA

152 ANDRIATO Rafael BRA

153 BERTAZZO Liam ITA

154 CECCHIN Alberto ITA

155 FONZI Giuseppe ITA

156 KOSHEVOY Ilia BLR

157 MOSCA Jacopo ITA

158 RODRIGUEZ MARTIN Cristian ESP

D.S. AMORIELLO Luca