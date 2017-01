Presentadas las cuatro invitaciones del Tour de Francia

Google Plus

Wanty fue el mejor equipo del UCI Europe Tour en 2016 | Foto: Wanty

El equipo belga Wanty Groupe Gobert se suma a los franceses Cofidis, Direct Energie y Fortuneo Vital como invitados al Tour de Francia 2017. Los cuatro equipos continentales compartirán pelotón con los 18 miembros del World Tour en la 104ª edición de la gran carrera francesa, que dará comienzo el próximo 1 de julio en Düsseldorf.

Wanty, estreno en el Tour

La invitación que en 2016 ocupó el equipo alemán Bora Argon -ascendido al World Tour esta temporada- será en la edición de 2017 para Wanty, equipo belga que debutará de esta manera a la Grande Boucle. Las 12 victorias conseguidas la temporada pasada han servido al equipo para captar la atracción de la organización y tomará parte en la salida en tierras alemanas. Entre las victorias conseguidas en 2016 destaca el triunfo en la Amstel Gold Race de la mano de Enrico Gasparotto, que éste año ha hecho el salto a la máxima categoría con los colores de Bahrain-Merida.

Kenny Dehaes y Jerome Baugnies fueron los corredores más galardonados del equipo con tres victorias cada uno, y ambos seguirán defendiendo el mallot azul en la presente temporada. Sin embargo, la temporada del conjunto belga estuvo marcada por la trágica muerte de Antoine Demoitié, que falleció después de ser arrollado por una moto durante la disputa de la Gante-Wevelgem.

Gasparotto ganó Amstel con los colores de Wanty | Foto: Cor Vos

Repite el tridente francés

Dani Navarro y Nacer Bouhanni liderarán el equipo Cofidis

Las tres invitaciones restantes para la mejor carrera del mundo tendrán acento francés, con la presencia de Cofidis, Direct Energie y Fortuneo Vital. Los tres equipos galos repiten respecto la edición de 2016 y dejan a Delko Marseille Provence como único equipo francés Continental que no asistirá a la carrera. El Cofidis de Nacer Bouhanni y Dani Navarro se postula como el equipo más competitivo entre los invitados, con la búsqueda de una victoria de etapa como objetivo inevitable. Los del mallot rojo no pudieron conseguir el triunfo con un combativo Dani Navarro en 2016 y no consiguen alzar los brazos en la gran carrera francesa desde 2008, cuando lo consiguieron Samuel Dumoulin y Sylvain Chavanel. Este año, el escalador español y el polémico esprínter Nacer Bouhanni compartirán liderato en un equipo que sumará su 21ª participación consecutiva en el Tour de Francia.

Dani Navarro ya sabe lo que es ganar en una gran vuelta | Foto: Vuelta a España

El también esprínter Bryan Coquard será una de las bazas de Direct Energie en la búsqueda de la primera victoria en el Tour de Francia del nuevo patrocinio -la formación consiguió victorias bajo el nombre de Bouygues Telecom y Europcar-. El francés compartirá equipo con los siempre combativos Sylvain Chavanel y Thomas Voeckler, que ambos con 37 años buscarán volver a triunfar en la carrera. Por último, Fortuneo Vital se presentará al Tour con Eduardo Sepúlveda como hombre fuerte en la montaña y Daniel Mclay como principal baza en los sprints, además de la combatividad que aportan corredores como Maxime Bouet o Arnold Jeannesson.

Definidos los equipos de Paris-Nice y Dauphiné

Delko Marseille estará presente en ambas carreras

La organización ASO también ha dado a conocer hoy los equipos invitados para sus dos carreras principales de una semana, la Paris-Nice y el Critérium de Dauphiné. Cofidis y Direct Energie también serán fijos en las dos carreras de una semana y se añade a la lista de participantes Delko Marseille Provence. El equipo marsellés, con los españoles Delio Fernández, Ángel Madrazo y Mikel Aristi en sus filas, verá compensada su ausencia en el Tour de Francia con las invitaciones a las dos carreras de una semana, y buscará su primer triunfo en el calendario World Tour. Para completar ambas competiciones, Fortuneo Vital será el último equipo invitado a la Paris-Nice y Wanty tomará la salida en Dauphiné.