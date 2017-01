Aitor Hernández: "En una hora de carrera si tienes fuerzas hay tiempo de ir adelante"

Aitor Hernández durante una carrera de la pasada temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Llegó la hora de la verdad para Aitor Hernández. Después de cuajar una fabulosa temporada el pasado curso que se saldó con un muy mal campeonato de España por problemas externos y su consecuente no convocatoria para el Mundial de Zolder, el ciclista de Ermua ha vivido un año muy complicado, sobre todo en el aspecto de resultados, dado que en la presente campaña ha sido tercero en la Copa de España, donde se impuso en Joan Soler, para ser tercero en Laudio, Muskiz, Les Franqueses, Elorrio y quinto en Karrantza. Pero las victorias también llegarían en Encuentro de Caminos, La Garriga y Vic, teniendo un campeonato de España muy malo, al tan solo poder ser quinto en Valencia. A pesar de todo el de Ermua no se vino abajo, firmando una 34º posición en Fiuggi (Italia) y un 55º puesto en Hoogerheide (Holanda), pero un notable octavo lugar en Rucphen (Holanda), la penúltima carrera del curso para el vasco, lo cual hace que llega al Mundial de Bieles (Luxemburgo) con la máxima motivación de terminar lo más arriba posible y sobre todo intentar ser el mejor español de la carrera, algo muy complicado.

Fin de semana complicado para Aitor, puesto que el sábado obtuvo un gran resultado y el domingo pecó de novato con su amplia experiencia y terminó en una relegada 55º posición, pensando ya en Bieles, donde se encontrará un circuito desconocido. "El sábado corrí muy a gusto, con muy buenas sensaciones, y lo di todo, pero el domingo lo pagué y no sólo por el cansancio, hacía bastante frío, salí sin perneras, todo caliente, incluso cuando los belgas lo hicieron, y lo acusé, a estas alturas de la temporada todo se acusa, pero en general las sensaciones fueron buenas. Nadie tenemos referencias y solamente sabemos que va a ser más ondulado que Hoogerheide, con algunos toboganes, pero lo que más puede influir es la meteorología y de aquí al domingo puede cambiar bastante, si está helado será muy rápido, pero también puede estar complicado por el riesgo de resbalones, y si hace más calor, se embarrará", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Aitor Hernández no esconde que terminar en las posiciones delanteras será una tarea muy complicada, confiando en que Ismael Esteban pueda terminar en las primeras posiciones del Mundial. "La primera clave será salir bien, salgo de los últimos, pero en una hora de carrera si tienes fuerzas hay tiempo de ir adelante, siempre que no tengas mala suerte y puedas evitar montoneras y enganchones, desde ese momento a hacer tu carrera y a ver si logramos el objetivo de estar entre los treinta mejores. Si el circuito se hace duro y técnico, y puede correr como le gusta, con cambios de ritmo ¿por qué no puede estar Ismael entre los quince mejores? Ya lo ha demostrado y precisamente por eso no tiene que jugárselo todo a la carta del Mundial, para todos sería bueno que quedara lo más arriba posible porque se demostraría que si ha ganado de calle en España es porque tiene un muy buen nivel, no porque los demás no lo tengamos", concluyó.