Felipe Orts: "Tengo muchas ganas, y solo espero no tener mala suerte"

Felipe Orts en el Campeonato de España de Ciclocross | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

En su última temporada como corredor sub-23, Felipe Orts tiene ante sí una fabulosa oportunidad de meterse entre los mejores de Europa en el Mundial de Bieles (Luxemburgo). La temporada no ha sido igual que la que realizó hace un año, donde dominó con puño de hierro, pero ha concluido en España con una segunda posición en la Copa de España general y primero sub-23, siendo segundo en Muskiz, Les Franqueses y Elorrio, para también concluir tercero en Karrantza y Joan Soler, siendo capaz de alzar los brazos en Xeraco, L'Enova, Ayacor, Buñol y Xativa, además de tercero en Asteasu y séptimo en Igorre.

En el campeonato de España cumplió los pronósticos en su casa, Valencia, ganando con más de un minuto y medio de adelanto sobre el segundo clasificado, y lejos de la frontera española ha finalizado en séptima posición en Heusden-Zolder, octavo lugar en Fiuggi, décimo en Valkemburg, undécimo en Zeven, décimo tercero en Hoogerheide y décimo cuarto en Namur, completando así una espectacular Copa del Mundo, sumado todo ello a su sexto puesto en Diegem, lo cual hace que el valenciano tenga entre ceja y ceja poder mejorar su sexto lugar del Mundial de Zolder 2016, partiendo desde la primera posición de la segunda fila en parrilla.

"En Hoogerheide hubo una montonera delante de mí y fui al suelo, solo tuve rasguños, pero rompí el cambio y perdí tiempo"

Como no podía ser de otra manera, Orts acude a Bieles con las máximas ilusiones puestas en terminar entre los diez mejores del mundo y sobre todo, lo más arriba posible, en un circuito que no le viene mal y desde donde partirá en el primer lugar de la segunda fila. "Llego muy bien de forma, posiblemente en el mejor momento de la temporada, pero una carrera de un día siempre es complicada, tengo muchas ganas, y solo espero no tener mala suerte, en principio la idea es terminar entre los diez mejores, y aunque el año pasado puse el listón muy alto, no renuncio a nada. Estando en primera es más fácil evitar montoneras, la táctica será intentar salir bien y coger el grupo de cabeza, hay cuatro o cinco corredores que están por encima y que son el neerlandés Joris Nieuwenhuis, los belgas Eli Iserbyt y Quinten Hermans y el italiano Gioele Bertollini, a partir de ese momento, habrá que aguantar en cabeza y ver si falla las gente como pasó en Fiuggi", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Felipe Orts tuvo mala suerte en Hoogerheide, quedando relegado a las últimas posiciones para remontar hasta el décimo tercer lugar, por lo que en un circuito con nieve no sabe lo que se encontrará. "Lo poco que he visto es que está bastante nevado, cuanto más rápido sea, mejor para mí, espero que no se haga muy pesado, aunque corriendo a las once de la mañana, con uno o dos grados, no creo que se descongele mucho, de todas formas, eso también tiene un riesgo, de que puedes tener un resbalón y si se va rápido es mucho más complicado volver a cazar. En Hoogerheide hubo una montonera delante de mí y fui al suelo, solo tuve rasguños, pero rompí el cambio y perdí tiempo, lo mejor fue que pude remontar bastante, cogí mi ritmo y pasé a bastante gente, lo que en un circuito tan rápido como ese es bastante complicado", concluyó.