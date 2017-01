Jokin Alberdi: "Con quedar contento de la carrera que haga me daría por satisfecho"

Alberdi durante una carrera de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Después de concluir en 2014 como el mejor cadete, y a continuación en 2015 y 2016 ser capaz de dominar en la categoría júnior, Jokin Alberdi ha llegado por la puerta grande a la penúltima parada de su carrera de ciclocross, puesto que en sub-23 el nivel sube y ahí es donde debe demostrar todo el potencial que tiene tanto físico como mental. El corredor vasco terminó la campaña española con una tercera posición en el campeonato de España tras perder en un apretado el final el segundo puesto con Samuel González, pero el ciclista de MMR anteriormente concluía en noveno lugar en Karrantza, undécimo puesto en Elorrio y décima posición en San Andrés, mientras que fuera de las fronteras españolas tan solo ha disputado una carrera, en la Copa del Mundo de Hoogerheide, donde concluía en la 39ª posición. Aprender de cara a las próximas temporadas en las que está llamado a ser el referente sub-23 es el principal objetivo con el que se presenta Jokin Alberdi en Bieles, un circuito que nadie conoce anteriormente y que pondrá a prueba las condiciones del vasco.

"Me da lo mismo el recorrido que tengamos, no será lo mismo si hay hielo o barro, pero será para todos igual"

En su primera temporada en la categoría sub-23, Alberdi afronta su primer Mundial con las ganas e ilusión propias de un corredor joven, pero sin la presión de tener nada que demostrar. "Me lo planteo sin ninguna presión, para ir aprendiendo de cara al futuro ya que la diferencia con juniors es muy grande, con quedar contento de la carrera que haga me daría por satisfecho, la temporada ha estado marcada por una caída que tuve en junio cuando hice carretera y que me costó arrancar en ciclocross, pero en las últimas carreras ya he tenido muy buenas sensaciones y en Hoogerheide el domingo tuve un buen ritmo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Jokin Alberdi como buen vasco no teme a nada, luchará contra cualquiera de las condiciones que presente el circuito de Bieles y confía en que su compatriota Felipe Orts pueda estar peleando en las primeras posiciones. "Me da lo mismo el recorrido que tengamos, no será lo mismo si hay hielo o barro, pero será para todos igual, a Felipe le he visto muy bien, el domingo tuvo el problema de la caída, pero se le vio que remontaba muy fácil, está muy mentalizado y va a hacer un gran Mundial", concluyó.