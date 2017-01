Jofre Cullell: "Con los resultados que he tenido este año, tengo que aspirar a todo"

Jofre Cullell durante una carrera de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

La hora de la verdad le ha llegado a Jofre Cullell. A sus diecisiete años, en su último Mundial en la categoría Júnior antes de dar el salto a la categoría sub-23, el ciclista catalán tiene ante sí una oportunidad de oro para brillar en Bieles (Luxemburgo). Tras ser tercero en la Copa de España con una primera posición en Les Franqueses y Elorrio, además de un segundo lugar en Karrantza y Joan Soler, para que en el campeonato de España finalizara en segundo lugar sin poder hacer nada contra el gallego Iván Feijoo, consiguiendo más allá de las fronteras españolas una cuarta posición en la Copas del Mundo de Heusden-Zolder y Valkemburg, sumado todo ello a un segundo lugar en el Gran Premio Sven Nys y un cuarto lugar en Versluys. Después de concluir el pasado Mundial de Zolder en una retrasada 26ª posición, todo ha cambiado y el corredor catalán no solo aspira a estar dentro de los diez mejores, sino que también podrá estar luchando codo con codo con los máximos referentes mundiales en un circuito que no perdona errores.

"Para el triunfo apuesto por Pidcock porque este año lo ha ganado todo, pero el resto estamos muy igualados"

Sin estar el pasado domingo en la última Copa del Mundo de Hoogerheide, Cullell ha entrenado fuerte para llegar a Bieles en las mejores condiciones posibles, donde espera poder cumplir los pronósticos que hay de que pueda estar en las primeras posiciones. "He estado preparándome en casa, entrenando fuerte de cara al Mundial, me encuentro muy bien, con muchas ganas, y a ver como se dan las cosas el sábado, con los resultados que he tenido este año, tengo que aspirar a todo, aunque en una carrera de un día, siempre puede suceder cualquier cosa, un Mundial es siempre muy complicado. Un top ten es muy probable, salvo que tengas algún problema, pero he hecho este año dos cuartos puestos en Copa del Mundo, muy cerca del podio y pienso que puedo estar en él, no es soñar, sino que es algo posible, ya he estado en pruebas así, en ciclocross y BTT, y estoy acostumbrado, aunque no oculto que el sábado antes de salir estaré un poco nervioso", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Jofre Cullell espera que las condiciones del circuito se puedan adaptar a sus condiciones en una categoría que tiene dominada con puño de hierro el británico Pidcock. "Me gustaría que no estuviera muy embarrado, que tirase hacia rápido, es un circuito duro, con repechos, con tramos técnicos, pero al mismo tiempo estará resbaladizo y con otros factores a la contra, por lo que puede ser peligroso si es rápido, en principio me gusta, y para el triunfo apuesto por Pidcock porque este año lo ha ganado todo, pero el resto estamos muy igualados", concluyó.