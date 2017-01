Iván Feijoo: "Si doy lo mejor de mí, salga lo que salga estaré satisfecho"

Iván Feijoo antes de una carrera de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

A tan solo una carrera de finalizar la temporada y su etapa como corredor Júnior, el gallego Iván Feijoo tiene ante sí la oportunidad de brillar con luz propia en el Mundial de Bieles (Luxemburgo), y es que el corredor del Club Ciclista Maceda llega a la cita mundialista en las mejores condiciones posibles. Tras ser segundo en la Copa de España después de imponerse en Karrantza, concluir en segundo lugar en Laudio, Les Franqueses y Elorrio, además de un tercer puesto en Joan Soler y una quinta posición en Muskiz, venciendo por otro lado en Medina de Pomar, Villarcayo, Boiro y Maceda, para que su gran día de gloria llegara en Valencia durante el campeonato de España, cita en la que conseguía alzar los brazos para conquistar el título de campeón nacional. Más allá de las fronteras españolas, Feijoo mostraba sus credenciales para pelear por las primeras posiciones sumando dos novenos puestos en las Copas del Mundo de Namur y Hoogerheide, más aún cuando en el pasado Mundial de Zolder conseguía concluir el gallego en una espectacular octava posición que buscará mejorar en 2017.

"Va a tener mucho que decir el recorrido que nos encontremos, ahora mismo está demasiado duro para mí, me gustaría que estuviera un poco más embarrado"

Como no podía ser de otra manera, Feijoo tiene claro que la presión no se irá tan fácilmente, sobre todo después del gran resultado de la pasada temporada, buscando evitar cualquier problema en forma de caída que aparezca durante la prueba. "Estoy con muchas ganas de que llegue el Mundial, me encuentro bien de forma y voy a dar el máximo por estar lo más adelante posible, la presión siempre ha estado ahí, pero no me afecta, y si doy lo mejor de mí, salga lo que salga estaré satisfecho, lo importante es salvar la salida, hacer una primera vuelta tranquilo, yendo hacia delante e ir cogiendo posiciones, si consigues salvar ese comienzo, te ayuda mucho", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Iván Feijoo no esconde que el máximo favorito para alzar los brazos es el británico Pidcock, pero en un circuito tan complicado como el que se espera en Bieles, pelear por las primeras posiciones es algo factible para muchos ciclistas. "El británico Thomas Pidcock está por encima de todos, pero después, el resto estamos muy igualados, por lo que dependerá de cómo nos encontremos el día de la carrera, va a tener mucho que decir el recorrido que nos encontremos, ahora mismo está demasiado duro para mí, me gustaría que estuviera un poco más embarrado", concluyó.