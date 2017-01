Xabier Murias: "Sé que puedo estar cerca de Jofre e Iván"

Xabier Murias durante una prueba de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Toca poner el broche de oro a una gran temporada. Xabier Murias a sus diecisiete años concluye su carrera como ciclista Júnior para dar el salto a la categoría sub-23, y lo hace como el tercer español seleccionado para competir en el Mundial de Bieles (Luxemburgo), cita a la que acude con las ganas e ilusión propias de un debutante que busca cerrar su etapa Júnior de la mejor forma posible.

Aprovechando que tanto Feijoo como Cullell dejaban a un lado varias pruebas de la Copa de España por estar en el extranjero, Murias se llevaba el evento después de imponerse en Laudio y Joan Soler, ser segundo en Muskiz, tercero en Les Franqueses y Elorrio, además de cuarto en Karrantza, mostrando una fascinante regularidad a la que era capaz de sumar una espectacular primera posición en la Challenge Vassca tras vencer en las tres pruebas de San Andrés, Asteasu e Igorre, y obtener un nuevo triunfo en Encuentro de Caminos, para tan solo poder ser segundo en Medina de Pomar y Villarcayo, teniendo que conformarse en el campeonato de España con la medalla de bronce al ser tercero por detrás del dúo Feijoo-Cullell. Fuera de las fronteras españolas tan solo ha disputado una prueba este año, la Copa del Mundo de Hoogerheide, donde concluía en una retrasada 49º posición.

"Ahora está nevado y helado, pero parece que habrá más barro el fin de semana, es un circuito complicado, y al mismo tiempo técnico y me ha gustado"

Como no podía ser de otra manera, Murias ya ha conseguido el objetivo de la presente temporada, llegar al Mundial de Bieles en su última campaña como ciclista Júnior, aspirando a poder terminar lo más adelante posible partiendo desde la tercera fila de parrilla. "Este es mi primer Mundial y con estar aquí ya he conseguido el gran objetivo del año, una vez logrado, aspiro a hacer el mejor puesto posible, en las pruebas españolas he estado con Iván y con Jofre, por lo que sé que puedo estar cerca de ellos. Ahora está nevado y helado, pero parece que habrá más barro el fin de semana, es un circuito complicado, y al mismo tiempo técnico y me ha gustado, creo que va bien a mis condiciones, llego bien de forma, con muchas ganas, aunque el domingo pasado en Hoogerheide no tuviera un buen día", comentó ante los medios de comunicación.