Aida Nuño: "Ojalá que en el Mundial cambie la suerte"

Aida Nuño durante una carrera de la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Como el buen vino, Aida Nuño va mejorando cada vez más con el paso de las temporadas, pero el final de año de la presente campaña no ha sido ni mucho menos el que podría haber esperado en un primer momento la corredora asturiana. Después de conseguir imponerse en la Copa de España al vencer ni más ni menos que en todas las pruebas que componían el evento: Laudio, Muskiz, Karrantza, Les Franqueses, Joan Soler y Elorrio, siendo además la encargada de llevarse la Challenge Vasca al triunfar en San Andrés, Asteasu e Igorre, sumando a su temporada nuevas victorias en el Campeonato Asturias, Medida de Pomar, Villarcayo, Santa Eulalia y Villa de Gijón, siendo segunda en Lena y tercera en Llanes, su peor resultado del curso.

La mala suerte se ha ceñido sobre la campaña de la asturiana en las últimas pruebas, puesto que en el campeonato de España de Valencia tan solo podía ser segunda al perder en el sprint con Alicia González el oro, y más allá de las fronteras españolas tan solo podía ser 24ª en la Copa del Mundo de Namur, 24º en Zeven, 27ª en Fiuggi y Valkemburg, además de 34ª en Hoogerheide, la última prueba de la temporada hasta el momento, y donde un día antes era décima en Rucphen.

"Tenía la duda de saber si Vos iba a ser capaz de volver como en sus mejores tiempos y lo que hemos visto estas semanas es que vuelve a ser la mejor en todo"

Hasta el momento las últimas pruebas de la temporada han hecho a Nuño dar un paso atrás en cuanto a resultados se refiere, sobre todo al no conseguir encontrar la regularidad que a principio de curso tenía. "Cuando vas teniendo tantas carreras sin resultados ya no puedes hablar de mala suerte, pero me da rabia porque sé que no tengo ningún problema físico, que estoy bien, mejor que en diciembre, pero las cosas no terminan de salir, en Hoogerheide no terminó de salirme la carrera otra vez más, ojalá que en el Mundial cambie la suerte. Siempre hay que intentar mejorar, estar como poco a la altura del año pasado, aunque no sea fácil cambiar del negro al blanco en una sola carrera, un top veinte se podría dar por bueno, pero el objetivo tiene que ser estar siempre un paso por delante, va a ser complicado, pero la forma está ahí y si salen las cosas como el año pasado, aunque sea por primera vez este año, lo podemos hacer", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Aida Nuño asume que el circuito de Bieles será muy complicado, en condiciones de hielo y mucho riesgo de que las caídas marquen la prueba, en la que la asturiana ve como clara favorita al triunfo a Marianne Vos. "Vamos a ver lo que nos encontramos, parece ser que dan algo de mejoría, es cierto, pero para el domingo, no para el sábado, y mucho tiene que subir la temperatura para que descongele esto, porque la nieve lleva en el suelo varias semanas y costará que se quite, en principio pienso en una carrera con hielo y nieve, salvo que llueva y se arme un barrizal, pero no es lo que se prevé, no es a lo que más acostumbrados estamos, pero es lo que tendremos, estoy mentalizada para la nieve y el hielo, pero si no lo hay, mejor, en Italia tuvimos un circuito parecido y no me disgustó para nada, sea lo que sea hay que afrontarlo con la moral alta. Tenía la duda de saber si Vos iba a ser capaz de volver como en sus mejores tiempos y lo que hemos visto estas semanas es que vuelve a ser la mejor en todo, técnicamente, en las zonas físicas… y en dos circuitos tan diferentes como Italia y Hoogerheide", concluyó.