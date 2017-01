Lucía González: "Podemos dar un paso más y acabar entre las veinte mejores"

Lucía en el podio de Valencia con su medalla de bronce | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Sin duda alguna la temporada no ha sido nada fácil para Lucía González, y es que en España la asturiana ha tenido que conformarse con estar a la sombra de Aida Nuño, a quien tan solo conseguía batir en una carrera durante todo el curso. Segunda en la Copa de España tras finalizar segunda en Les Franqueses y Joan Soler, tercera en Karrantza y cuarta en Elorrio, Lucía conseguía sus únicas victorias de la temporada en Vic y Lena, además de no pasar del segundo lugar en San Andrés, Asteasu, Medina de Pomar, Villarcayo, Llanes y Langreo, además de concluir en tercer lugar el campeonato de Asturias, misma posición que obtenía días después en el campeonato de España de Valencia. Más allá de las fronteras españolas la mayor de las hermanas González finalizaba 21ª en la Copa del Mundo de Heusden-Zolder, 25ª en Hoogerheide, 32ª en Fiuggi y 33ª en Valkemburg, firmando así un buen final de temporada que buscará rubricar en el Mundial de Bieles (Luxemburgo), donde tendrá entre ceja y ceja mejorar el 21º puesto de la pasada campaña en Zolder.

"Para la victoria apuesto por Marianne Vos, por lo que está demostrando en las últimas carreras que esta ganando con superioridad, es principal favorita"

Tras un complicado comienzo de temporada, el paso de las carreras han permitido a Lucía crecer a pasos agigantados sobre todo en el panorama internacional para llegar al Mundial de Bieles en las mejores condiciones posibles. "No hice una mala carrera en Hoogerheide, se me escapó por poco el top veinte y lo mejor es que tuve buenas sensaciones, lo más positivo es que estoy llegando mejor a la parte final de las carreras y esto se está notando en resultados, en Bieles ha nevado bastante y me imagino que allí encontraremos un recorrido con bastante nieve y hielo, no sé como cambiará en estos días, pero a mi no me va mal que sea rápido, que tenga poco barro, y el año pasado terminé la 21 y creo que podemos dar un paso más y acabar entre las veinte mejores", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Lucía González tiene totalmente claro que la máxima favorita al oro es Marianne Vos, sobre todo sin la presencia de De Jong, teniendo un ojo puesto en la carrera sub-23 de su hermana Alicia. "Para la victoria apuesto por Marianne Vos, por lo que está demostrando en las últimas carreras que esta ganando con superioridad, es principal favorita, quiero ver a Alicia, pero lo malo es que corren justo antes y no podré verla mucho, ya que tendré que estar calentando, no será fácil porque las sub-23 este año están andando mucho pero Alicia está muy confiada", concluyó.