Alba Teruel: "No me planteo posiciones, sólo salir a tope y darlo todo"

Alba Teruel durante la presente temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Sin ninguna duda la presente temporada ha sido de todo menos fácil para la valenciana Alba Teruel, quien no ha podido rendir al nivel que podría haber esperado antes de arrancar el curso. A sus veinte años, Teruel finalizaba en décimo sexto lugar la Copa de España tras solo participar en Elorrio, donde era segunda, mientras que alzaba los brazos en la Comunidad Valenciana al vencer en Vilareal, Almussafes,Mislata y Xativa, siendo por otro lado sexta en Igorre. Para concluir la campaña en suelo nacional, en el campeonato de España de Valencia se tenía que conformar con la cuarta posición global y segunda sub-23, para que lejos de las fronteras españolas tan solo haya participado en dos carreras, en este pasado fin de semana justo antes del Mundial de Bieles (Luxemburgo) terminaba en la décimo segunda posición en Rucphen y en 48º lugar en la Copa del Mundo de Hoogerheide. Mejorar la 22ª posición del Mundial de Zolder un año atrás será el objetivo de la corredora valenciana.

"En el fondo de las dos carreras me va a venir bien para el Mundial, este año he ido con la preparación un poco más retrasada al haber corrido en Catar"

Como no podía ser de otra manera, la temporada de Teruel ha ido de menos a más al estar condicionada por disputar el Mundial de carretera, llegando a Bieles en las condiciones esperadas. "El sábado tuve muy buenas sensaciones, pero el domingo el circuito de la Copa del Mundo era muy rápido, y saliendo casi la última en la parrilla era muy complicado remontar, en una carrera en la que salimos setenta corredoras, una cifra muy alta, en el grupo que salías era en el que te quedabas, y a rodar con él, pero en el fondo de las dos carreras me va a venir bien para el Mundial, este año he ido con la preparación un poco más retrasada al haber corrido en Catar, pero ahora creo que llego como debo al Mundial. Del Mundial sé poco todavía, en el vídeo no te haces una idea clara, aunque hay repechos y bajadas para romper la carrera, pero hay tiempo desde que lleguemos hasta el sábado, todo va a depender mucho de la temperatura, si se mantiene nevado o hay barro, a mi me gustaría que fuera rápido", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Alba Teruel confía en poder hacer una buena carrera, sin tener en mente concluir en alguna posición, más allá de asumir querer mejorar el resultado de la pasada temporada. "Cuando es una carrera rápida, en la que se va en grupo, puedes aguantar, pero si se rompe y tienes que hacer la carrera por ti misma, cada una va a su sitio, hacia delante o hacia atrás, si no tienes el día, no me planteo posiciones, sólo salir a tope y darlo todo, si somos la misma cantidad del pasado Mundial será más fácil remontar y que si somos las casi setenta del otro día en Hoogerheide, mientras que por otro lado si el circuito está rápido, Alicia va a hacer un buen Mundial", concluyó.