Doblete de Richeze y repóker para Quick-Step en la fiesta de Mollema

Google Plus

Richeze rompió el sprint masivo con un ataque sublime | Fuente: Quick-Step-Floors

Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) despidió la 35ª Vuelta a San Juan con una extraordinaria victoria al romper el dominio del pelotón a falta de 500 metros, cuando todo el mundo intuía una llegada masiva. El 'Atómico' repitió victoria tan solo un día después, seguido por su compañero de equipo Tom Boonen y el italiano Matteo Malucelli (Androni Giocattoli - Sidermec), que tuvieron que conformarse con luchar por la segunda posición.

Quick-Step Floors, repóker de triunfos

El doblete del argentino pone de manifiesto la insultante superioridad de Quick-Step en las etapas destinadas a resolverse al sprint. Cinco de cinco para el equipo belga, al que solo se le han escapado la CRI y la jornada de montaña: Gaviria (2), Richeze (2) y Boonen (1) han demostrado su habilidad en los sprints masivos, a la hora de resolver una fuga o de romper la propia volata por medio de un ataque.

Bauke Mollema ganó la general | Foto: Twitter @TrekSegafredo

El otro triunfador de la jornada fue Bauke Mollema (Trek-Segafredo) que se hizo con la general de la primera Vuelta a San Juan de carácter internacional, en parte, gracias a su excelente contrarreloj en la tercera etapa.

Un circuito para cerrar el telón

Fuente: Vuelta a San Juan

Un circuito circular a través de la Avenida Circunvalación de la capital sanjuanina significó el finiquito de la ronda argentina. Al igual que ayer, las temperaturas superiores a los 40ºC obligaron a recortar la distancia de la etapa, suprimiéndose el último giro. Por lo tanto, los corredores tuvieron que hacer frente a un total de 122,3 kilómetros repartidos en siete vueltas a través de las calles de San Juan, sin ninguna elevación significativa, lo que casi aseguraba una llegada masiva. Por otro lado, las metas sprint estaban situadas al final de los giros segundo y quinto, respectivamente.

Nibali generó emoción al meterse en la fuga

Bajo un sol abrasador y una sensación térmica de unos 44 grados, los primeros ataques no se hicieron esperar. Tras varias intentonas frustradas, seis corredores se despegaron del pelotón con el fin de luchar por la primera meta sprint. El lituano Ramunas Navardauskas (Bahrain-Merida) se impuso con facilidad sobre los argentinos Julián Barrientos (Equipo Bolivia) y Juan Pablo Dotti (SEP San Juan). Si bien al lituano solo se sirvió para acercarse al líder en tres segundos casi simbólicos, los compatriotas luchaban por la decimotercera posición, separados por tan solo un segundo.

Nibali, Dotti y Nájar animaron la última etapa con una valiente escapada | Foto: Vuelta a San Juan

Finalizada esta breve escaramuza, se gestó la verdadera escapada del día: a los argentinos Juan Pablo Dotti y Gonzalo Nájar (ambos del SEP San Juan) se les unió nada más y nada menos que el italiano Vincenzo Nibali, buscando lucirse en la última jornada. El corredor de Bahrain-Merida se encontraba a 1:17 de Bauke Mollema en la general, por lo que su equipo no podía descuidarse demasiado pese a lo improbable de que la fuga finalizase con éxito.

El minuto y medio de ventaja del trío de fugados no puso en aprietos al pelotón

El terceto de cabeza, con Nibali llevando el peso de la carrera, llegó a contar con una ventaja de un minuto y medio, por lo que el 'Tiburón' se situaba líder virtual en ese momento. Sin embargo, el pelotón se limitó a jugar con la renta y en ningún momento se apreció nerviosismo alguno en Trek-Segafredo, conjunto del líder, y Quick-Step Floors, con varios favoritos en sus filas para ganar la etapa.

Trek-Segafredo y Quick-Step Floors estuvieron en la punta del pelotón casi toda la jornada | Foto: Vuelta a San Juan

La segunda meta sprint, con Nájar superando a Nibali, sirvió para confirmar al argentino Nicolás Naranjo como el vencedor final de esta categoría. Precisamente, el ciclista de A.C. Virgen de Fátima sufrió una caída en la sexta vuelta en la que también se vieron involucrados Héctor Lucero y Rubén Ramos.

Con Nibali neutralizado, Richeze lanzó un soberbio ataque para cruzar la meta en solitario

Neutralizados los corredores del SEP, Nibali se resistió a entregar la cuchara, pero se vio superado a tres kilómetros de meta por un pelotón estiradísimo que no toleraba ningún ataque. No obstante, no contaba con la astucia de Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) que, con un demoledor ataque a falta de 500 metros, dejó al pelotón sin opciones de atraparlo. El 'Atómico' tuvo tiempo para celebrar la victoria decenas de metros antes de cruzar la línea de meta, mientras su compañero de equipo Tom Boonen daba tiempo al pelotón tres segundos después, con Matteo Malucelli (Androni) tercero.

Clasificación de la séptima y última etapa

Fuente: Pro Cycling Stats

Bauke Mollema, ganador de la Vuelta a San Juan

El holandés conquista la 35ª Vuelta a San Juan, que por primera vez abría sus puertas a Europa y a los equipos World Tour. Gracias a su gran crono y saber estar cerca de los mejores en el Colorado, el de Trek-Segafredo ha terminado por delante del español Óscar Sevilla, a 14 segundos, y el colombiano Rodolfo Torres, a 16.

Fuente: Pro Cycling Stats

Por otra parte, el local Franco López (A.C. Virgen de Fátima) finalizó líder de las metas de montaña, mientras su compañero de equipo Nicolás Naranjo hacía lo propio con las metas sprint. El colombiano Egan Bernal (Androni) fue el mejor Sub-23 y Ricardo Escuela (A.C. Virgen de Fátima) finalizó como mejor argentino y sanjuanino, Por último, Bahrain-Merida venció en la general por equipos.