Felipe Orts: "Aún no me lo puedo creer"

Felipe Orts junto al seleccionador nacional Pascual Momparler muestran la medalla | Foto: RFECiclismo

El futuro y presente del ciclocross español tiene un nombre: Felipe Orts. El alicantino ha sido capaz de colgarse la medalla de plata en el Mundial de Bieles de Ciclocross en la categoría sub23, ganada por el gran favorito el holandés Joris Nieuwenhuis.

“Estoy aquí con la medalla colgada del cuello, pero aún no me lo puedo creer. Eso sí, estoy supercontento”, declaró el de Villajoyosa a los medios de comunicación.

El español realizó una carrera de menos a más mostrando una gran inteligencia. Sin obcecarse con los rivales mantuvo su ritmo y la distancia con las medallas - séptimo y entorno al medio minuto como máxima diferencia- para luego remontar de forma magistral en la parte final de la carrera.

"La clave fue correr con cabeza, sin calentarse"

"He salido muy bien y no he tenido problemas salvo una pequeña caída al principio, que no me ha supuesto nada malo”, explicó Orts de como fue sucediendo la carrera. El propio corredor afirmó que la clave estuvo "en correr con cabeza y sin calentarse", viendo como los rivales en la primera parte se iban distanciando del español. "Los de delante llevaban un punto más, y pensaba que podían marcharse. Pero he mantenido mi ritmo y he visto que no me sacaban más de diez segundos”, prosiguió Orts.

Orts en un momento de la carrera | Foto: UCI

"El circuito no estaba helado, pero tampoco llegaba a estar embarrado. Era un barro líquido que no me ha ido mal"

Viendo que tenía 'a tiro' la medalla y que los rivales acusaban el esfuerzo inicial aumentó su ritmo. “Ha sido ahí cuando he visto que me podía ir hacia delante, que los tenía a mi alcance y así ha sido. Parece fácil, pero ha sido complicado, porque no había que calentarse”, añadió un sonriente Orts. El alicantino también indicó que el circuito estaba en mejores condiciones que el día anterior al "no estar helado ni embarrado" si no que era de un barro líquido que no le "ha ido mal".

Podium final | Foto: UCI

Hacía casi 50 años que España no obtenía una medalla de plata en la categorái sub23 (fue en 1970 por medio José María Basualdo) y Orts solo piensa en "disfrutar" la medalla obtenida agradeciendo la confianza depositada en él. En cuanto al futuro ya como corredor élite, no piensa en ello. "El año que viene ya será otra cosa", concluyó el flamante subcampeón del mundo.