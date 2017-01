Kittel se lleva la primera de la temporada en Dubai | Fuente: Tim de Waele

Marcel Kittel se ha impuesto en la primera etapa del Dubai Tour, una vuelta destinada a los principales sprinters, ya que su terreno es mayoritariamente llano. El alemán ha sido el más rápido y ha ganado con autoridad, gracias al gran posicionamento obtenido por el gran trabajo de su equipo en los kilómetros finales.

Una etapa con final en una gran palmera

Mapa primera etapa. | Fuente: Dubai Tour

La etapa estaba destinada a los grandes sprinters del pelotón internacional o a una fuga o ataque en los km. finales que no pudiera ser controlado por el pelotón, debido a que era una etapa íntegramente llana, sin desniveles considerables, y con un final interesante en una de las grandes palmeras artificiales creadas en Dubai.

Perfil de la primera etapa | Fuente: Dubai Tour

Una fuga con la que el pelotón hace lo que quiere

La primera etapa del Dubai Tour fue la típica etapa que acabaría en sprint pero en la cual se formó una fuga a la espera de que el pelotón no pudiera acabar con ella. La fuga del día estuvo formada por Pearson (ABS), Boem (BAR), Dillier (BMC), Stewart (ONE) y Bono (UAD) y llegó a obtener cuatro minutos a falta de 100km. para el final, pero en aquel momento, el pelotón se planteó la opción de empezar a recortar, y así fue. La ventaja se iba reduciendo y gracias al empuje de Quick Step Floors, Sky Team, Trek Segafredo y Dimension Data a falta de 45km. la fuga ya solamente contaba con 20”. Pero el pelotón no estaba interesado en neutralizar a la fuga para evitar posteriores ataques y así fue. La ventaja volvió a subir hasta un minuto, aunque un integrante de la fuga no estaba dispuesto a entrar en este juego, por lo tanto, Boem cedió terreno y se dejó neutralizar.

La fuga del día. | Fuente: Tim de Waele

Restaban 25km. y el pelotón quería acabar su trabajo. Para ello volvió a poner ritmo provocando una caída en la parte trasera del pelotón, aunque sin corredores importantes para la victoria implicados.

A 10km. del final se neutraliza la fuga

Cuando restaban 10km. el pelotón decidió finalizar su juego y neutralizó la fuga para prepararse para el sprint con tranquilidad. El pelotón se empezaba a enfilar en busca de ganar posiciones para estar bien colocado, pero la mala suerte se apodero del tren del Bahrain-Merida en el cual su sprinter, Sonny Colbrelli, se fue al suelo, desvaneciendo cualquier oportunidad de victoria.

Quick Step Floors pone en marcha todo su tren para dejar a Kittel bien posicionado

Restaba poco más de 1km. y los equipos estaban en sus posiciones, pero con un equipo mejor que los otros, el Quick Step Floors. Y así fue, su sprinter, Kittel, arrancó en muy buena posición y consiguió llevarse la victoria por delante de Groenewegen y Cavendish. Se acababa de llevar su primer sprint de la temporada.

Como curiosidad de la jornada se podría destacar que Mark Cavendish hizo el sprint con la rueda trasera pinchada debido a que a 4km. del final tuvo un pinchazo pero intento llegar a meta para poder realizar el sprint, pero no en las condiciones óptimas para llevarse la victoria de etapa.

Fuente: Procyclingstats

Segunda etapa con un perfil similar

La segunda etapa del Dubai Tour también está destinada a los sprinters debido a su terreno llano en el cual deberán controlar los ataques para intentar realizar un sprint masivo y poder llevarse la victoria.