Previa Herald Sun Tour 2017: goodbye Australia

Sky y Orica se disputarán en teoría la carrera | Foto: Herald Sun Tour

El ciclismo dice adiós a Australia tras un mes intenso con el Tour Down Under y la Cadel Evans Ocean Great Race con la Herald Sun Tour. Una prueba menor pero de gran tradición ciclista que ha ganó popularidad por la presencia el año pasado de todo un tricampeón del Tour de Francia, Chris Froome. El inglés repite de nuevo la experiencia y se verá las caras con Esteban Chaves que llega en buena forma física. Solo Sky y Orica acuden como equipos World Tour a una prueba donde el peso de los ciclistas australianos es muy alto.

Dominio australiano

Es la más antigua de las carreras 'aussies' pues s u primera edición data de 1952, ganada por Keith Rowly. En sus primeros años fue una carrera de carácter local por lo que no fue hasta 1985, Malcom Elliot rompió la hegemonía australiana con Barry Waddell con cinco entorchados de forma consecutiva. Udo Bolts, Bradley Wiggins y Chris Froome son los ciclistas extranjeros mas importantes en vencer en la carrera. Por la parte local, Simon Gerrans (x2), Baden Cooke o Stuart O'Grady tienen inscrito su nombre en la carrera oceánica.

Trazado de muchos nervios

Sin grandes cotas salvo en la primera etapa y un prologo de escaso kilometraje, la organización preveé una carrera muy nerviosa dadas las pocas diferencias que habrá en la clasificación general. La lucha será encarnizada hasta el último kilómetro.

Prólogo | Melbourne -Melbourne | 2 km.

Muy poco que ganar y mucho que perder, así es el mini-prólogo en las calles de Melbourne. Con solo dos kilómetros un ciclista habilidoso y arriesgado será el vencedor.

Etapa 1 | Wangaratta – Falls Creek | 169 km.

La 'etapa reina' de la prueba con un final en ascenso en los últimos 30 kilómetros. Se espera el primer duelo de la temporada entre Chris Froome y Esteban Chaves.

Etapa 2 | Mt Beauty – Beechwoort | 165 km.

Con un final quebrado los cazaetpas tendrán una oportunidad de lujo para llevarse la etapa e incluso es posible dar un vuelco a la general.

Etapa 3 | Benalla – Mitchelton Winery | 167 km.

La etapa más clara para un sprint masivo si el viento cruzado no hace de las suyas.



Etapa 4 | Kinglake – Kinglake | 121 km.

Un circuito difícil de cuatro vueltas de 30 kilómetros podrá ser la última oportunidad de llevarse la general. El recorrido es propicio para ello.

Duelo Froome-Chaves

Ambos ciclistas monopolizan la atención ciclista y son los grandes favoritos al triunfo final, sobre todo el colombiano tras su segundo puesto en el Tour Down Under. Su principales rivales estarán en su 'propia casa'. Sky se presenta con Kenny Elissonde y Sebastián Henao y Orica con el veterano Simon Gerrans. Lo que no sea un triunfo de alguno de los dos equipos World Tour sería una auténtica sorpresa. Es posible que Nathan Earle y Cameron Meyer, ambos de la Selección Australiana puedan sorprender.

Los dos grandes protagonistas | Foto: Web oficial

Descartando la general, Leigh Howard (Aqua Blue Sport) y Danny Van Poppel (Sky) crearán una bonita lucha por ser el más rápido, a la que se puede unir Alexey Tsatevich (Gazprom-Rusvelo). Notar la presencia española por parte del 'trotamundos' Edgar Nohales Nieto (7 Eleven).