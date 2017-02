Rosa Parks, Harry Potter y un ciclista

Google Plus

Walkowiak sorprendió al pelotón en 1956. | Foto: AFP

A finales de 1955, una simple acción hizo que Rosa Parks pasara de ser una desconocida a un referente mundial en la lucha contra el racismo. En el mundo de J. K. Rowling, el joven Harry Potter pasó de un día a otro de ser un chico despreciado por la mayoría a una persona famosa y especial. A su manera, ambos lo hicieron "a lo Walko".

Otro ciclista

Roger Walkowiak nació el 2 de marzo de 1927 en la localidad francesa de Montluçon, al noreste de la región de Auvergne-Rhône-Alpes. Hijo de una familia humilde, se inició al ciclismo compaginándolo con su trabajo, primero como obrero y poco después como mecánico, y su servicio militar realizado en 1948 en Clermont-Ferrand. Después de buenos resultados en carreras como aficionado, se convirtió en profesional en 1950 como ciclista del equipo Riva Sport - Dunlop.

Pese a estar lejos de ser considerado un gran ciclista, logró buenos resultados en sus primeros años como profesional. En 1953, fue segundo en la general de la París - Costa Azul (actualmente conocida como París - Niza) y octavo en la Milan - San Remo. Dos después, fue segundo en la clasificación general final del Critérium del Dauphiné. El gran momento llegó en 1956.

Walkowiak, en el Tour de Francia 1956. | Foto: AFP

Otra época

Hace sesenta años, el ciclismo era muy diferente respecto al ciclismo de hoy en día. No solo no había bicicletas de carbono ni potenciómetros, las carreras también eran distintas. Entonces, era mucho más frecuente ver grandes escapadas triunfar, normalmente consiguiendo diferencias que serían decisivas a día de hoy.

En 1956, el Tour de Francia contaba con grandes ausencias. El italiano Fausto Coppi sufrió tifus a inicios de la temporada, enfermedad que le impidió correr durante un tiempo y no pudo prepararse correctamente para el Tour de Francia; los suizos Ferdinand Kübler y Hugo Koblet habían perdido el nivel que les había servido para ganar el maillot amarillo en 1950 y 1951, respectivamente y no se inscribieron; y Louison Bobet, francés como Walko, decidió en 1956 centrarse en las carreras de un día (ganó la París - Roubaix ese mismo año) y renunció a participar al Tour. Además, Jacques Anquetil, quien vencería el Tour de Francia en 1957 y otras cuatro veces más, no participó. Pese a las numerosas ausencias, había igualmente ciclistas como el español Federico Martín Bahamontes o el luxemburgués Charly Gaul.

Bahamontes, uno de los mejores ciclistas de la época de Walkowiak. | Foto: Cordon Press

Otro Tour

Walkowiak empezó el Tour de Francia de 1956 en fuga junto a un grupo numeroso de ciclistas que consiguieron llegar primeros a meta. En la cuarta, quinta y sexta etapa, Walkowiak estuvo también en fuga (las cuales llegaron antes que el pelotón a meta). Gracias a los minutos conseguidos en las múltiples escapadas en las que había estado, se vistió con el maillot de líder en la séptima etapa.

Al no ser uno de los mejores escaladores del pelotón, perdió tiempo y la primera posición en los Pirineos (entonces era quinto de la general a más de cinco minutos y medio del primero). Sin embargo, Walko era ambicioso (el mismo André Leducq, vencedor del Tour en 1930 y 1932, había dicho públicamente que Walkowiak era un ciclista con mucha ambición) y en los Alpes atacó en numerosas ocasiones. Sus valientes ataques tuvieron éxito y volvió a enfundarse el maillot de líder. Pese a los posteriores ataques de sus rivales y una larguísima contrarreloj que no le favorecía en absoluto, Walkowiak supo mantener el primer puesto hasta París, donde se coronó como vencedor del Tour de Francia 1956.

Walkowiak ganó el Tour sin vencer ninguna etapa. | Foto: AFP

Otra expresión

Walkowiak es historia del Tour de Francia y del ciclismo. La expresión "ganar el Tour a lo Walko" fue poco a poco establecida para referirse a aquellos ciclistas que ganaron el Tour de Francia gracias al tiempo conseguido en las escapadas, ciclistas con los que casi nadie contaba.

Pocos ciclistas han ganado el Tour "a lo Walko", solo dos desde la victoria del francés en 1956. El también francés Lucien Aimar lo logró en 1966 tras escaparse en un par de etapas. Más recientemente, el español Óscar Pereiro ganó el Tour de Francia 2006 en 2007 tras la descalificación del estadounidense Floyd Landis por dopaje. Pereiro fue segundo el la decimotercera etapa del Tour de Francia 2006 junto a Jens Voigt. Ambos llegaron con casi media hora de ventaja respecto al pelotón, tiempo que le permitió a Pereiro pasar de la cuadragésimo cuarta posición de la general a la primera. El gallego fue solo superado por Floyd Landis, descalificado poco más de un año después tras haber dado positivo en testosterona durante un control del Tour de Francia 2006.