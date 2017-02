Jonathan Castroviejo: "Conseguir esta victoria significa mucho para mí"

Jonathan Castroviejo durante una carrera pasada | Foto: Onely Vega - VAVEL

Al volver a competir después de sufrir una doble fractura en la vértebra C7 y una fisura en la C1, y la consecuencia, un corsé hasta el 9 de abril y después un collarín, que le impidieron competir en las primeras pruebas de la temporada de la pasada campaña, dieron paso a una cuarta posición en la prueba contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a solo cuatro segundos del bronce, y un espectacular triunfo en el Campeonato de Europa de Plumelec, para que Jonathan Castroviejo llegara a este 2017 con la moral por las nubes, dando un puñetazo encima de la mesa en la primera contrarreloj individual de la temporada en la que toma partida, siendo capaz de recorrer los dieciocho kilómetros que había en Sagres, con principio y final en la misma ciudad en 21:24, aventajando en cuatro segundos a ni más ni menos que el alemán Tony Martin. Tras la gran etapa contra el crono que ha realizado el ciclista vasco se ha aupado hasta la tercera posición de la clasificación general, a 36 segundos del nuevo líder, Primoz Roglic, y a tan solo catorce del segundo clasificado, Michal Kwiatkowski. Los días de gloria continúan estando a la orden del día para Castroviejo.

"Mi rendimiento de ayer en una etapa de montaña fue bastante bueno y eso me da mucha moral para poder disputar las vueltas de una semana"

Como no podía ser de otra manera, Castroviejo terminaba muy satisfecho con el hecho de haber sido capaz de batir a rivales importantes para llevarse la victoria. "La verdad es que es muy especial para mí regresar a esta carrera después de lo que me pasó aquí el año pasado y poder ser protagonista, tanto ayer como hoy he podido estar delante y conseguir esta victoria significa mucho para mí. Estoy muy contento, ha sido una satisfacción superar a los rivales a los que he ganado hoy, el año pasado ya estuve en todas las contrarreloj entre los cuatro primeros y fui campeón de Europa, medalla en el Mundial… pero ganar aquí en el inicio de temporada a estos rivales es muy importante para mí", comentó ante los medios de comunicación.

Jonathan Castroviejo durante la contrarreloj | Foto: Movistar Team

Para terminar, más allá de alegrarse por la victoria obtenida, Jonathan Castroviejo se muestra satisfecho con el nivel que está mostrando en estos momentos sabiendo que la general está abierta. "Mi rendimiento de ayer en una etapa de montaña fue bastante bueno y eso me da mucha moral para poder disputar las vueltas de una semana, la general aquí creo que no está aún decidida, la etapa del domingo será decisiva, Malhao es un puerto corto de ocho minutos, pero que quizás haga más diferencias que la subida de ayer, es una ascensión muy explosiva y acabando allí la Vuelta, cada uno dará el máximo y la carrera llegará rota", concluyó.