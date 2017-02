Alejandro Valverde: "Un segundo no es nada, la Vuelta no está ganada"

Alejandro Valverde durante una carrera pasada | Foto: Onely Vega - VAVEL

Gallina vieja da buen caldo. Este dicho se puede aplicar a las mil maravillas a Alejandro Valverde. Con el paso de las temporadas el ciclista murciano ha ido mejorando, y en 2017 tiene ante sí una campaña llena de retos donde buscará seguir rindiendo a su mejor nivel. Después de ser noveno en el Trofeo Serra de Tramuntana, concluir segundo en el Trofeo Andratx-Mirador des Colomer y posteriormente no pasar del 49º lugar en el Trofeo Palma, el corredor murciano ha comenzado a brillar en la presente temporada en la Vuelta a Murcia, donde daba una exhibición en solitario para imponerse en su casa, pasando a continuación a pelear por la Vuelta a Andalucía, donde daba un puñetazo encima de la mesa a las primeras de cambio llevándose la victoria en la primera etapa, cediendo el liderato de la ronda española en la segunda jornada, pero siendo capaz de recuperar el primer puesto de la general este viernes en la contrarreloj individual, donde se quedaba a tan solo un segundo de llevarse el triunfo.

"Tengo un gran equipo a mi lado y habrá que estar muy atentos porque aunque sobre el papel parece que el recorrido no es tan difícil, en cualquier momento puede cambiar todo"

A pesar de no poder conseguir la victoria en la etapa a quedar a solo un segundo del vencedor, Valverde demostró sus buenas sensaciones recuperando el liderato de la Vuelta a Andalucía. "Hemos recuperado el liderato y lo hemos hecho en una contrarreloj, que para mí es importante, me he sentido bastante cómodo, era una buena crono para mí, desde esta mañana ya tenía buenas sensaciones y luego lo he demostrado en la carrera, he salido a tope en la primera parte, que era la más favorable y al final hemos conseguido el objetivo de volver a coger el liderato. Está claro que me hace mucha ilusión la victoria 100 pero para mi lo más importante es que voy a cumplir 37 años y sigo estando igual o mejor que antes y eso me ayuda a motivarme y a seguir dando alegrías a los aficionados. Cada vez me siento más seguro de mi mismo, no tengo presión porque ya he conseguido muchas cosas en el ciclismo y eso hace que las cosas salgan mejor", comentó ante los medios de comunicación.

Alejandro Valverde durante la contrarreloj | Foto: Photo Gómez Sport - Movistar Team

Para terminar, Alejandro Valverde asume que la Vuelta a Andalucía por el momento no está ganada, puesto que Alberto Contador está tan solo un segundo por detrás en la general y planteará batalla hasta el final. "Quedan dos días en teoría más fáciles que los anteriores, pero tenía en mi cabeza que el que saliera de líder hoy tenia la vuelta ganada pero Alberto se ha quedado a solo un segundo, el domingo parece que dan lluvia, así que vamos a esperar, lo que tengo claro es que tengo un gran equipo a mi lado y habrá que estar muy atentos porque aunque sobre el papel parece que el recorrido no es tan difícil, en cualquier momento puede cambiar todo, un segundo no es nada, no puedes estar tranquilo y mucho menos con Alberto detrás, que es un gran estratega y ha demostrado estar muy fuerte, hasta llegar el domingo a la meta final, la Vuelta no está ganada", concluyó.