Katusha apunta al podio de Zakarin en el Giro

Ilnur Zakarin espera explotar definitivamente esta temporada | Fuente: Tim de Waele

Apenas lleva dos carreras en 2017, pero Ilnur Zakarin ya empieza a ofrecer signos de su buen estado de forma. Si bien el ruso pasó bastante desapercibido durante su debut en la Volta a la Comunitat Valenciana (finalizando en 22º lugar), no desaprovechó la oportunidad de lucirse en un Tour de Abu Dhabi plagado de estrellas, rozando la victoria en la etapa reina, lo que le valió para acabar segundo en la general.

El corredor de Katusha-Alpecin aseguró sentirse "muy feliz" por el rendimiento mostrado en el Jebel Hafeet, "fruto de un duro trabajo en El Teide" durante el invierno. En una entrevista para el portal Cyclingnews, su director general, Dimitri Konyshev, aseguró que el podio es un objetivo real para el ruso en el próximo Giro de Italia, a pesar de contar con rivales de la talla de Quintana, Aru, Nibali, Mollema o Dumoulin.

Una caída que lo cambió todo

Zakarin abandonó el pasado Giro por una brutal caída cuando marchaba quinto en la general | Foto: Claudio Peri

Konyshev recordó la decisiva caída que sufrió el corredor tártaro durante la pasada 'Corsa Rosa'. Sucedió en la decimonovena etapa, mientras descendía el Agnello. Zakarin iba quinto en la general, pero esa tremenda caída le mandó para casa: "Tuvimos una mala experiencia el año pasado en el Giro. Hablar sobre el podio siempre es difícil y en los últimos cinco días todo puede cambiar, pero creo que [sin el choque] podríamos haber estado entre los cinco primeros fácilmente".

"Este año estamos pensando en los tres primeros lugares, creo que él es capaz de hacerlo"

"Lo único que se perdió el año pasado fue la experiencia. Ahora tenemos un poco. Así que este año estamos pensando en los tres primeros lugares, creo que él es capaz de hacerlo. El año pasado fue realmente su primera carrera de tres semanas como líder, así que él aprendió mucho", declaró el director de Katusha, que también reconoció que cometieron errores en la forma de preparar el Giro, algo que esperan evitar estar vez con un cambio de calendario y una mejor organización.

Zakarin y sus cualidades

Según Konyshev, Zakarin es un corredor que se defiende perfectamente en las contrarrelojes y las ascensiones (ya lo demostró en la etapa de Finhaut en el Tour del año pasado), lo que hace de él un rival muy peligroso en la 100ª edición del Giro, que cuenta con casi 70 km contra el crono y un auténtico festín de alta montaña en la última semana de competición.

Los descensos, su talón de Aquiles: "Después del accidente, sí, perdió mucha confianza"

Sin embargo, una de sus debilidades está en los descensos, habiendo revelado Konyshev los nervios que experimenta el líder de su escuadra a raíz del duro accidente sufrido en el Giro, que se saldó con una rotura de clavícula y omóplato. "Después del accidente, sí, perdió mucha confianza. Se puede ver que ahora pone un poco más de atención y se toma las bajadas con un poco más de calma", reconoció el director de Katusha-Alpecin.

Zakarin luchó hasta el final con Rui Costa por la etapa reina del Tour de Abu Dhabi | Foto: Getty Images

Recuperar la confianza para el Giro

Konyshev afirmó que, tras verle entrenar durante esta pretemporada, ha observado que Zakarin "ya se encuentra mejor que el año pasado y solo le queda recuperar esa confianza en los descensos" para convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para sus rivales. "Estoy seguro de que - a sus 27 años- es capaz de ganar una Gran Vuelta; si no es esta temporada, lo hará en las siguientes", se atrevió a pronosticar su jefe.

"Estoy seguro de que Zakarin es capaz de ganar una Gran Vuelta"

"Él va a atacar siempre. Es el tipo de corredor que no se le puede programar. No puedes decirle 'ataca aquí, ataca allí'. Es un ciclista de sensaciones y cuando quiere atacar, ataca", subrayó el ruso, que no descarta que tenga que frenar la valentía de su pupilo por su afán de arrancar constantemente y sin previo aviso: "Va a ser divertido en el Giro".