Louis Meintjes: “Tengo un poco más de presión cada año”

Louis Meintjes durante su etapa en MTN-Qhubeka | Foto: Gruber Images

El corredor sudafricano del conjunto UAE Team Emirates ha hablado en Marca de sus objetivos para ésta temporada y se ha mostrado ambicioso de cara al futuro, pero siempre consciente de su necesidad de mejora. Con 25 años recién cumplidos, Louis Meintjes disputará este año su segunda temporada en la categoría World Tour, tras su fichaje el año pasado por Lampre-Merida.

Inicio de temporada tranquilo

El sudáfricano ha empezado la temporada en Australia y Abu Dhabi

Como ya hizo en 2016, Meintjes empezó la presente temporada con la disputa del Tour Down Under en Australia, y saldó la participación con un discreto 59º puesto general. El sudafricano, que afirma que su única responsabilidad en la cursa era ayudar al equipo -Diego Ulissi acabó quinto-, reconoce no haberse encontrado en buena forma en la carrera oceánica: “Me encontré peor de lo esperado, pero la temporada es larga y es normal que no me encuentre en la mejor forma”, afirma Meintjes.

Tras Down Under y un parón en la competición, Meintjes volvió a ponerse un dorsal en la espalda para disputar el Abu Dhabi Tour, donde su equipo ejercía las funciones de anfitrión. El joven corredor volvió a ser el gregario de lujo del equipo, en ésta ocasión cediendo la gran responsabilidad a Rui Costa, que conquistó la clasificación general de la carrera. Meintjes se mostró más satisfecho con su estado de forma mostrado en Abu Dhabi, que afirma que ha mejorado respecto enero: “Este punto era importante. Después de un bloque largo de entrenamientos es necesario comprobar cómo se han asimilado”, comenta el africano, que llegará a marzo con más días de competición que en 2016.

Louis Meintjes durante el Tour de Francia 2016 | Foto: Chris Gray (Getty Images)

El Tour de Francia como objetivo

Louis Meintjes tiene claro el objetivo principal de la temporada: “mi preparación está enfocada en el Tour de Francia, sería un buen resultado mantenerme entre los diez primeros”. Por segunda temporada consecutiva, el sudafricano liderará la escuadra World Tour en la gran carrera francesa, y no esconde su voluntad de mejorar el octavo puesto conseguido en 2016.

Meintjes: "Tengo un poco más de presión cada año; es la que yo me pongo”

El corredor se muestra ambicioso de cara al futuro, pero es consciente que debe seguir mejorando si quiere optar a hacer grandes cosas para el ciclismo africano: “Soy un buen escalador, tengo que trabajar por ser mejor contrarreloj y madurar sobre todo en las etapas con lluvia y viento. Y siempre estar ahí, día a día, con regularidad”, asegura el corredor, que ha mostrado una clara progresión desde su fichaje por MTN-Qhubeka en 2013 y el año pasado cerró la mejor temporada de su carrera.

Opción en la recámara

La participación de Meintjes en la Vuelta a España, dónde fue décimo en 2015, aún no está asegurada y el corredor de UAE Team no quiere definir tan pronto su calendario. El sudafricano asegura en Marca que el único objetivo es la Gran Boucle y su rendimiento en Francia determinará la participación española: “El año pasado en la Vuelta me noté muy cansado”, valora Meintjes, que tras acabar en el TOP-10 del Tour de Francia consiguió un diploma olímpico por su séptima posición en Rio de Janeiro.