Sheyla Gutiérrez: “Estoy tan contenta que no siento ni el cansancio”

Sheyla Gutiérrez emocionada nada más cruzar la meta | Foto. Velofocus

Bélgica conoce de las habilidades de Sheyla Gutiérrez (Cylance) sobre los adoquines. La riojana parece toda una clasicómana experimentada, a pesar de sus 23 años, en este inicio de temporada. Protagonista en la Omloop Het Nieuwsblad con una octava plaza y la primera en romper la carrera en la Omloop van Het Hageland le faltaba ese punto que distingue a las grandes ciclistas de aquellas que pasan a la historia. Y su paso a la historia ha sido en la clásica más pura de los que se lleva de temporada, la Le Samyn.

La riojana estuvo en el corte bueno de cinco ciclistas a falta de 50 kilómetros y se impuso en el mano a mano a Amy Pieters (Boels-Dolmans). "Ha sido increíble poder batirla, estoy tan contenta que no siento ni el cansancio", declaró una emocionada Sheyla en declaraciones recogidas por el diario AS.

"Este tipo de carreras me encantan, son muy duras y hay que ser muy valientes"

No es de extrañar su rendimiento en este tipo de pruebas pues según ella misma comenta este tipo de carreras “le encantan” por su dureza. “Hay que ser muy valientes y más en una carrera como Le Samyn en la que no ha faltado de nada... ¡ni el granizo!", afirmó sonriente la ciclista de Cylance en línea de meta.

Momento de la victoria | Foto: Cylance Pro Cycling

Atenta en todo momento

“Siempre estuve delante, muy atenta y sintiéndome muy bien"

Sheyla destacó que la carrera fue “muy rápida desde el principio” debido a los numerosos ataques que costó romper el pelotón. “Siempre estuve delante, muy atenta y sintiéndome muy bien, así que cuando se hizo la gran selección yo estaba delante", añadió la riojana.

Dicha selección dejó a Sheyla con cuatro rivales de altura: Amy Pieters (Boels), Tiffany Cromwell (Canyon), Romy Kasper (Cipollini) y Jessy Druyts (Etixx). La española tuvo tiempo de analizar a su rivales pues se escaparon a falta de 50 kilómetros de la línea de meta.

"Sabía que Kasper iba a buscar atacar desde lejos y estuve muy atenta a su rueda, Cromwell, más técnica, esperaría a una rotonda que había ya en el último kilómetro, así que tampoco me pilló despistada...", comentó Sheyla que para finalizar agradeció el apoyo de su equipo: "Es un lujo poder correr con ellos todo el calendario de la élite, contar con los medios... cuando me llamaron me dijeron que querían pulirme y yo todos los días aprendo de los directores y del resto de compañeras".