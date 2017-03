Quick-Step Floors se enfrenta a un futuro incierto

La existencia del conjunto belga podría peligrar en 2018 | Fuente: Quick-Step Floors

La continuidad de Quick-Step Floors podría estar en el aire. El equipo belga World Tour, que cuenta con algunas de las mejores estrellas del pelotón internacional y lidera el ranking de victorias (12) en lo que va de temporada, se encuentra en plena búsqueda de un nuevo patrocinador de cara a la temporada 2018.

"El acuerdo de patrocinio que tenemos sólo cubre esta temporada y todavía no hemos logrado encontrar a alguien que pueda tomar el lugar de Quick-Step", señaló Patrick Lefevere, gerente del equipo, al periódico belga Het Nieuwsblad.

En cuatro meses se decidirá el futuro del equipo

Lefevere anunció que el destino de su escuadra se resolverá antes del comienzo del Tour de Francia, es decir, en cuestión de cuatro meses. No obstante, el belga no se da por vencido y valoró el gran inicio de campaña de sus corredores: "Sigo confiando, el equipo es fuerte y ha empezado bien la temporada, ya tenemos 12 victorias y muchos campeones valiosos. Y estamos entrando en el período más importante para nosotros, las clásicas. Tenemos un trabajo en varios frentes, pero estamos listos".

Lefevere, junto al español David de la Cruz | Foto: Graham Watson

"No tenemos tiempo; los agentes ya están alarmados"

En cuanto a la búsqueda de patrocinadores, Lefevere no descarta que la compañía flamenca de diseño de suelos Quick-Step pueda seguir siendo el sponsor del equipo. De hecho, son los primeros con los que el exciclista ha mantenido contactos. "Pero ellos necesitan tiempo y nosotros no lo tenemos, así que no podemos arriesgarnos en buscar corredores disponibles. Y los agentes ya están alarmados ... "

Lefevere pide confianza a sus ciclistas

A pesar de todo, el gerente de Quick-Step Floors aseguró que "nunca ha estado tan tranquilo" y ya advirtió a sus corredores para que no hiciesen la guerra por su cuenta y negociasen contratos con otros conjuntos: "Si realmente estás tan desesperado que no confías en mí y no puedes esperar hasta mayo o junio, entonces no estás en el equipo correcto."

Quick-Step, quince años al frente del ciclismo

Fundado en 2003, la escuadra belga pronto despuntó entre las mejores gracias a los resultados de la estrella de las clásicas, Tom Boonen, ciclista que ha vinculado la práctica totalidad de su carrera profesional con el equipo de Lefevere. El clasicómano flamenco se retirará tras la disputa de la París-Roubaix el próximo 9 de abril y espera hacerlo por todo lo alto para darle una alegría al que ha sido su equipo durante quince años.

Tom Boonen es todo un clásico en el equipo belga | Foto: Quick-Step Floors

Numerosas estrellas, desde potentes clasicómanos a grandes velocistas, han pasado por el equipo belga: Paolo Bettini, Stijn Devolver, Tony Martin, Mark Cavendish y Michal Kwiatkowski. Una lista a la que hay que añadir nombres actuales de la talla de Philippe Gilbert, Marcel Kittel, Dan Martin, Bob Jungels, Niki Terpstra o Fernando Gaviria.

Todos ellos forman (o formaron parte) de una escuadra recolectora de triunfos que vivió una época de estabilidad económica bajo la sombra del patrocinador Omega Pharma, compañía farmacéutica que también produce los productos de nutrición deportiva Etixx, patrocinador del equipo hasta el año pasado.

La venta de Omega Pharma a una compañía estadounidense obligó a Lefevere a buscar en un mercado más amplio

Desde que en 2015 Omega Pharma fuese vendida al gigante estadounidense Perrigo Company por 3,6 billones de euros, Lefevere se ha visto obligado a trabajar y negociar con un círculo más amplio, dejando la comodidad y cercanía de Flandes. "No soy ciego, el ciclismo es un reflejo de la economía mundial. China ha comprado la mitad de África, los árabes tienen la mitad de fútbol en su posesión", explicó el exciclista, que intentará prolongar la existencia de una de las escuadras más potentes del World Tour.