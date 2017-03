Enrique Sanz encuentra equipo

Google Plus

Sanz, en la pasada Challenge de Mallorca. | Foto: DN (Navarra)

Enrique Sanz ha logrado firmar con el equipo británico Team Raleigh GAC dos meses después de haber empezado la temporada. Tras buenos puestos en el Trofeo Palma (1.1) y en la Volta a la Comunitat Valenciana (2.1), su buena forma física actual le ha permitido encontrar un equipo.

Equipo prometedor

Creado en 2010, Team Raleigh GAC es equipo británico que cuenta con varios ciclistas de las islas en sus filas, muchos de ellos jóvenes. Además, el equipo ha incorporado en sus filas esta temporada al holandés Yoeri Havik, uno de los mejores ciclistas del Europe Tour. Los otros dos extranjeros, son los también españoles Adrià Moreno y Sebastián Mora, éste último actual campeón del mundo en la modalidad de scratch y tercero en Madison, ambas modalidades de ciclismo en pista.

Buen inicio de 2017

Estas primeras semanas de temporada, Sanz ha logrado codearse con algunos de los mejores esprínteres del mundo y ha sido octavo en el Trofeo Palma y ha logrado dos puestos entre los diez mejores en dos etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana. No lograba clasificarse entre los diez primeros en una etapa desde la primera etapa del Tour de Limousin (2.1) en agosto de 2015.

Tras cinco temporadas en el equipo de Eusebio Unzué, su tío, Sanz dejó Movistar Team debido a los malos resultados realizados, pero sobre todo debido al no progresar dentro del World Tour. Se marchó a Wilier - Southeast, equipo italiano de la categoría Pro Continental. Sin embargo, no cuajó y su contrato no fue renovado al finalizar la temporada. Hasta el fichaje por Team Raleigh GAC, Sanz ha competido este año como ciclista de la selección española en tres trofeos de la Challenge de Mallorca y ha finalizado la Volta a la Comunitat Valenciana. También ha participado en trofeos de BTT.