Favoritos al Giro de Italia 2017: Adam Yates, coraje en busca del rosa

Muchos dirán que es muy joven para poder aspirar al trono rosa, además viendo la calidad de sus rivales -Nairo Quintana, Vincenzo Nibali o Steven Kruijswijk- pero Adam Yates (Orica-Scott) ha demostrado en varias ocasiones que los grandes enemigos no le intimidan, si no todo lo contrario le motivan. A sus 24 años debutará en la Corsa Rosa con la misión de ser el primer inglés en llevarse la carrera italiana.

Un reto de gran envergadura para un ciclista que solo tiene en su haber dos participaciones en el Tour de Francia como aval en las grandes vueltas. Pero su calidad como ciclista es incuestionable desde que debutó junto a su hermano en el pelotón profesional en el 2104. Mezcla de inexperiencia y calidad, difícil de combinar pero si alguien puede hacer que ambos ingredientes funcionen es Adam Yates.

Sin el apoyo de su hermano

Orica-Scott mima a sus jóvenes perlas y los Yates fueron cuidados hasta que poco a poco van explotando. Su gemelo Simon ya va dando muestras solidas del gran ciclista que es. Sexto en la pasada Vuelta a España y este año con triunfos en París-Niza o Tour de Romandía avalan la calidad de Simon Yates. De hecho, inicialmente, iba a acompañar a su hermano Adam en el intento de conquistar el Giro de Italia pero los problemas físicos de Esteban Chaves -enfocado en el Tour de Francia- hicieron a Orica replantearse el calendario de Simon, que finalmente acudirá a la Grande Boucle.

Un contratiempo o una oportunidad, según se mire, para Adam Yates en este Giro. Acudirá sin el apoyo de su hermano, pieza fundamental en el engranaje de Orica-Scott, y como líder único del conjunto 'aussie'. Presión para el joven inglés o visto desde otro prisma confianza ciega del equipo en sus posibilidades. Y Adam es de los que es capaz de gestionar con éxito situaciones de estrés y presión.

Fortaleza mental inquebrantable

De su fortaleza mental y su calidad obtiene grandes resultados

Es difícil describir las cualidades físicas de Adam Yates porque no hay ninguna que destaque sobremanera. El de Bury se defiende en todos los terrenos con suficiencia, sin destacar en ninguno pero sin desentonar. Su principal virtud, al igual que su hermano, es en que no escatima esfuerzo y energía en atacar. Un ciclista ofensivo, al estilo Vincenzo Nibali, que no se esconde, algo necesario en un ciclismo cada vez mas conservador. Si tiene un gramo de energía lo utilizará.

Pero lo que realmente le hace peligroso es su fortaleza mental. Adam es capaz de sufrir lo indecible para conseguir sus objetivos. Lo demostró en el pasado Tour de Francia donde a la mínima ocasión atacaba y cuando sus sensaciones no eran buenas sufría y sufría por no ceder. El resultado: un magnífico cuarto puesto en una lucha cerrada con Nairo Quintana por el podio y como aderezo la clasificación de mejor joven.

Esta fue su presentación al público en general aunque los entendidos del ciclismo conocían de su virtudes. Un palmarés escueto – debutó en el profesionalismo en 2014- pero con triunfos de pedigrí como en la caótica Clásica de San Sebastián en 2016 o el Tour de Turquía en el año de su debut. En suelo italiano tiene en su palmarés dos GP de Industria & Artigianato (2014 y 2017) por lo que es conocedor de los entresijos de las carreras italianas.

Una aproximación silenciosa

Tras su excelente Tour de Francia, Adam Yates 'desapareció', incluyendo este mismo 2017. No tiene muchas actuaciones en lo que va de año pues solo estuvo en competición 19 días debutando en la Volta a la Comunitat Valenciana. Pero cuando Adam aparece, aparece de verdad. Como decíamos, se llevó el GP Industria & Artigianato -su único triunfo del año- y en la Volta a Catalunya peleó por el podium hasta el ultimo instante, para obtener una meritoria cuarta plaza. Para finalizar su preparación al Giro de Italia un octavo puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

El camino hacia el Giro ya está realizado, solo queda ver como Adam Yates se desenvuelve en le debut de la Corsa Rosa, peor conociéndole no se le podrá dejar ni un metro de ventaja. Sus rivales ya saben de los que es capaz.