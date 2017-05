Julian Alaphilippe será baja del Tour de Francia

Google Plus

Alaphilippe tendrá que esperar para volver a competir | Foto: Quick-Step Floors oficial

El integrante del Quick-Step Floors no participa de ninguna competencia desde el 7 de Abril. Aquel día sufrió una dura caída cuando disputó la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco entre Bilbao y Eibar. El equipo se vio obligado a que no concurra a las clásicas de la Ardenas buscando una solución distinta a la de la intervención quirúrgica. Pero finalmente, no pudieron logar el objetivo y Alaphilippe se operará de la rodilla derecha .

El ciclista de 24 años, hasta ese día negro mantenía una temporada con grandes valores. Fue tercero en la Milán-San Remo y quinto en la París-Niza, donde ganó las camisetas de jóvenes y de puntos. Además se destacó en el Tour de Abu Dhabi siendo quinto en la general y primero en la clasificación de los jóvenes. Se tenía muchas ilusiones con el trabajo que podía desplegar en el Tour de Francia, pero su equipo llegó a la conclusión de no incluirlo en sus nueve ciclistas que irán a competir a suelo francés.

En las redes sociales, el francés dejó un mensaje para sus seguidores: "A pesar de varias semanas de descanso y rehabilitación, por desgracia necesito realizarme una operación para curar en mi rodilla" y además, agregó: "Estoy triste.Ahora lo que quiero hacer, es una recuperación completa y llegar en buenas condiciones para la segunda parte del año. Afortunadamente, la temporada sigue siendo larga y espero recuperarme". Una clara muestra de que su 2017 todavía no finalizó.

De esta manera, Julian se operará en la ciudad belga de Harentals para luego tomar dos semanas de reposo completo, antes de comenzar su rehabilitación. Pero recién luego de otras dos semanas podrá volver a entrenar sobre su bicicleta. Con estos pasos a seguir, queda totalmente descartado su principal objetivo del año, la participación en el Tour de Francía.