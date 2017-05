Como en casa en ningún sitio

Google Plus

Megan Guarnier celebra su triunfo | Foto: Boels-Dolmans

Por fin apareció la verdadera Megan Guarnier (Boels-Dolmans) en la temporada. La estadounidense, numero uno del UCI World tour el año pasado, había pasado sin gloria por la primera parte de la temporada. Sin resultados destacables para la calidad que atesora la vencedora del Giro de 2016 parecía que esta temporada tendría un color grisáceo para Guarnier. Sin embargo, fue disputar su primera competición en casa con el Tour de California y llevarse el triunfo de la primera etapa.

Inicio de altura

La prueba americana echaba a rodar en el idílico South Lake Tahoe con una etapa de 117 kilómetros sin grandes dificultades orográficas salvo alguna que otra pequeña ascensión y el repecho final que determinaría en buena lógica la vencedora de la etapa. Pero el hecho de celebrarse a 1.400 metros de altitud si suponía un desafío para las ciclistas.

Bajo una climatología perfecta para la practica del ciclismo los ataques no se hicieron esperar aunque ninguno de ellos fructificaba debido a que todo el mundo quería filtrarse en la fuga del día. Ello implicó una alta velocidad desde el inicio que provocó que el pelotón fuera perdiendo unidades paulatinamente.

Las ciclistas recorrieron la orilla del South Lake Tahoe | Foto: Ellacyclingtips

No fue hasta el salto en solitario de Lizzie Williams (Hagens Berman-Supermint) cuando el pelotón ralentizó su marcha y la dejó coger cierto margen pero que no superó el minuto de renta máxima. Con la calculadora en la mente Boels-Dolmans controló a la americana que fue engullendo camino pero siendo consciente de que su aventura no tenía excesivas opciones de éxito.

Finalmente la ciclista del Hagens fue atrapada a falta de 25 kilómetros de meta bajo un Boles-Dolmans que no dejaba ya nada al azar y confiaba en sus líderes Megan Guarnier y Anna Van der Breggen en que remataran el trabajo en los metros finales.

Sin oposición

Comenzaban los dos kilómetros finales en ascensión y Boels-Dolmans no daba opción. Amy Pieters (Boels-Dolmans) atacaba para endurecer la carrera. La holandesa tomó uns metros de ventaja pero consciente de que no llegaría a meta. Viendo que su escasa diferencia disminuía el turno fue para Megan Guarnier. La americana lanzó un soberbio ataque al que nadie pudo responder y cruzó la línea de meta en solitario. Por detrás Anna Van der Breggen a cuatro segundos y Arlenis Sierra (Astana Womens Team) fue tercera dejándose siete segundos.

Al ser la primera etapa las mismas posiciones de la etapas corresponden a la general, p.or lo que Megan Guarnier se colocó con el maillot amarillo de líder

Vídeo resumen de la primera etapa del Tour de California

Clasificación de la primera etapa del Tour de California

La etapa reina

La segunda etapa se disputará de nuevo en South Lake Tahoe y el final de la etapa será el mismo que el de la primera. Sin embargo, el puerto de Daggent (1ª categoría) a pocos kilómetros de meta será decisivo y un ataque en él puede dar el triunfo de la etapa y posiblemente el Tour de California.