David puede con Goliath

Por suerte el ciclismo no es lógico y por ello es tan maravilloso. Es lo que ha sucedido hoy en el Tour de California femenino en su etapa reina. Boels-Dolmans, el mejor equipo de mundo, dominaba la carrera con puño de acero pero se vio sorprendido por Katie Hall (UnitedHealthCare Pro Cycling Womens Team) en el tramo final para arrebatarles no solo la etapa y si no el liderato en manos de Megan Guarnier (Boels-Dolmans) tras el triunfo de la primera etapa. Sin embargo, Hall es una gran ciclista a pesar de que su calendario se centra exclusivamente en América. El Tour de San Luis femenino de 2016 o dos etapas en el reciente Tour de Gila americano muestran una gran calidad en las piernas de la estadounidense.

Jornada decisiva

Como ocurrió en la etapa anterior South Lake Tahoe era el inicio y final de la etapa. Pero esta vez la orografia era de mayor dureza con tres puertos de montaña pero el que definiría la etapa era Daggett a escasos kilómetros de meta, la misma meta que la jornada anterior.

Con el paisaje idílico del Lago Tahoe daba inicio una nueva etapa en la que Boels-Dolmans tomó la iniciativa desde el primer momento. Tan férreo fue el marcaje de las ciclistas de la escuadra holandesa que solo dejaron con cierta libertad a Juliette Labous (Team Sunweb) que regresó al pelotón después de la primera subida.

El pelotón siguió su camino hacia los kilómetros finales sin ningún percance más hasta le subida a Daggett donde Boels-Dolmans comenzó a endurecer el ritmo que iba reduciendo el pelotón a unas pocas unidades. Pero a Van der Breggen no le era suficiente y lanzó un portentoso ataque al que solo pudo responder Katie Hall. Ambas coronaron en cabeza con 35 segundos sobre el pelotón del resto de favoritas donde estaba la líder Megan Guarnier. En el descenso la campeona de Europa se distanció de Hall y avistaba ya la meta.

Mano a mano

Van der Breggen acariciaba el triunfo pero a falta de 800 metros Hall la alcanzaba y sin pensárselo atacaba a la holandesa que no pudo responder. Hall, sin cadena, entró exultante en meta mientras Van der Beggen cedió 20 segundos. A 50 segundos llegó el grupo de la hasta entonces líder Megan Guarnier que cedía el maillot amarillo a Hall, seguida de Van der Breggen a tres segundos.

Mañana, etapa al sprint

La caravana ciclista se traslada a Elk Grove con dirección a Sacramento con una etapa destinada al sprint pues no existen dificultades orográficas en los 118 kilómetros de lo que consta la etapa, la más larga de la competición.