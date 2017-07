Resultado de la novena etapa del Tour de Francia: Rigoberto Urán reina en la dificultad

17:36 Terminamos así en VAVEL una bonita jornada del mejor ciclismo con la etapa reina del Tour de Francia 2017. Os animamos a que sigáis disfrutando con nosotros toda la actualidad de la presente edición de la ronda gala. Muchas gracias por vuestra atención.

17:32 | META Nos despedimos reviviendo el último kilómetro de esta magnífica jornada, con el triunfo tras photo finish de Rigoberto Urán, por delante de Warren Barguil y Chris Froome. (Fuente: Le Tour de France).

17:30 | META Mención especial para el equipo francés AG2R, que nos ha brindado un maravilloso espectáculo, poniendo en marcha una estudiada estrategia. Querían ser protagonistas en su casa y lo han conseguido a pesar de no haber logrado el triunfo en la meta de Chambéry.

El equipo AG2R ha brindado un gran espectáculo. | Foto: AG2R

17:27 | META La etapa reina del Tour de Francia 2017 nos ha dejado quizá la versión más conservadora de Chris Froome. Primero ha puesto a su equipo (Sky) a controlar el grupo de favoritos, posteriormente ha aprovechado los ataques de Aru y Porte para sacar de rueda a Contador y Quintana, luego ha pedido colaboración para cazar a Bardet y finalmente solo ha podido ser tercero en meta tras Urán y Barguil.

Froome mantiene el maillot amarillo tras la etapa reina. | Foto: TDF

17:24 | META El último golpe de riñón ha decidido el triunfo. Recordemos que Rigoberto Urán ha tenido que hacer los últimos kilómetros con el cambio roto.

Urán gana la novena etapa del Tour 2017. | Foto: TDF

17:22 | META Ha sido necesaria la photo finish para apreciar la diferencia que ha decantado la victoria de etapa para el colombiano Rigoberto Urán.

Photo finish de la novena etapa del Tour. | Foto: TDF

17:19 | META Revive uno de los momentos de la etapa, cuando Fabio Aru ha lanzado un ataque tras ver los problemas mecánicos de Chris Froome. (Fuente: Le Tour de France).

17:14 | META Rigoberto Urán (COL, Cannondale): "No sé si es verdad, estaba pasando el control y me han dicho que he ganado. ¡Pensaba que me estaban vacilando! Hice toda la bajada con el cambio roto. Hice el sprint en 56x11 sin poder cambiar, solo pensaba en salvar la etapa".

17:13 | META La resolución ha sido muy ajustada, pero algo menos que en el sprint de hace unos días con el triunfo de Kittel ante Boasson Hagen.

17:11 | META La organización había incluso trasladado a Barguil hasta la zona de entrevistas correspondiente a los ganadores de etapa, pero la photo finish ha determinado el triunfo del colombiano Rigoberto Urán.

17:09 | META Otra photo finish al límite. Parece que el ganador de la etapa puede ser Rigoberto Urán (COL, Cannondale).

17:06 | META ¡Warren Barguil (FRA, Sunweb) gana la etapa reina del Tour 2017!

17:05 | META ¡Dudas sobre el vencedor!

17:04 | -1 km. Froome, Aru, Urán, Bardet y Fuglsang se van a jugar la victoria de etapa.

17:02 | - 2 km. Cazado Bardet.

17:02 | - 3 km. No se entrega Bardet.

17:01 | - 4 km. Entra Bardet en las calles de Chambéry. No lo tiene fácil pero lo va a intentar al máximo.

17:00 | - 5 km. 13" de diferencia para Romain Bardet.

16:57 | - 7 km. Los perseguidores son Froome, Aru, Urán y Fuglsang.

16:56 | - 8 km. Entendimiento en los perseguidores.

16:54 | - 9 km. Bardet maneja 27" de ventaja. Está a 47" del líder en la general.

16:53 | - 10 km. Bardet ha sacado de rueda a Warren Barguil y cabalga en solitario hacia Chambéry.

16:52 | -11 km. ¡Ataca Romain Bardet!

16:51 | - 11 km. Problema mecánico para Rigoberto Urán.

16:48 | - 13 km. Chris Froome pide colaboración a Aru y Urán.

16:48 | - 14 km. Dupla de franceses cabeza de carrera, buscando el triunfo en la meta de Chambéry.

16:46 | - 15 km. Romain Bardet (FRA, AG2R) se lanza en el descenso a la caza de Barguil (FRA, Sunweb).

16:45 | - 15 km. Fuglsang se queda al tomar muchas precauciones en la bajada.

16:44 | - 16 km. ¡Ataca Bardet en el descenso!

16:44 | - 17 km. Froome, Aru, Bardet, Urán y Fuglsang son los cinco perseguidores.

16:43 | - 18 km. Warren Barguil (FRA, Sunweb) mantiene 21" de ventaja respecto al grupo de Froome.

16:42 | - 20 km. Cuarto abandono por caída en la etapa de hoy: Mori, Gesink, Thomas y Porte.

16:41 | - 21 km. ¡Richie Porte fuera de carrera!

16:40 | - 22 km. Alberto Contador cede 2'16" con Froome en la cumbre.

16:39 | - 23 km. Caída de Richie Porte y Dan Martin en el descenso.

16:37 | - 25 km. Pasa también el grupo de favoritos por la cumbre del último muro de la etapa.

16:36 | - 26 km. Warren Barguil (FRA, Sunweb) corona en primera posición el Mont du Chat (fuera de categoría). 25" de ventaja. Vestirá el maillot de topos rojos como mejor escalador del presente Tour.

16:33 | - 26 km. Solamente 33" de ventaja para Barguil.

16:32 | - 26 km. Bajonazo total de Contador, que va a perder todas sus opciones en este Tour.

16:30 | - 26 km. Problemas también para Aru, que sufre.

16:30 | - 26 km. ¡Ataca Froome y se queda Quintana!

16:29 | - 26 km. ¡Otra vez Porte! Le acompaña Bardet.

16:28 | - 27 km. Otra arrancada de Porte.

16:28 | - 27 km. 1'23" de ventaja de Barguil sobre los favoritos.

16:27 | - 27 km. Froome defendiendo, no atacando. Se queda sin compañeros en el grupo.

16:26 | - 27 km. ¡Ataca Richie Porte!

16:26 | - 28 km. ¡Problemas para Alberto Contador!

16:26 | - 28 km. ¡Cuidado con Jakob Fuglsang (Astana)!, que está realizando un ascenso portentoso hasta el momento.

16:23 | - 29 km. Tras los triunfos de Arnaud Démare (FDJ) y Lilial Calmejane (Direct Energie), ahora es Warren Barguil (Sunweb) quien lucha por inscribir su nombre como otro francés ganador de etapa en este Tour 2017.

16:21 | - 29 km. Casi un minuto de ventaja de Barguil sobre Mollema y Bakelants.

16:19 | - 30 km. Chris Froome parece recriminar, levemente eso sí, su ataque a Fabio Aru.

16:18 | - 30 km. Los españoles Mikel Landa y Mikel Nieve, junto con Sergio Henao escoltan al líder de su equipo, Chris Froome.

16:17 | - 30 km. Dos minutos de ventaja para Barguil sobre el pelotón principal.

16:16 | - 31 km. Chris Froome recupera su lugar en el grupo de favoritos. No prospera el primer ataque de Aru.

16:14 | - 31 km. Se enfada Aru porque no entra nadie al relevo.

16:13 | - 31 km. Chris Froome ha levantado el brazo debido a un problema mecánico, Fabio Aru le ha visto y ha sido quien ha lanzado el ataque.

16:12 | - 31 km. Aru y Quintana comandan el primer ataque.

16:12 | - 32 km. Pincha Froome y ataca Aru.

16:11 | - 32 km. Ahora es Warren Barguil (FRA, Sunweb) quien se marcha en solitario como cabeza de carrera.

16:10 | - 32 km. El ciclista francés se va a jugar en esta ascensión todas sus opciones para el triunfo de etapa en la meta de Chambéry.

16:06 | - 33 km. Se marcha Tony Gallopin (FRA, Lotto) en solitario, sacando de rueda a Bakelants.

16:02 | - 35 km. Ahora es Sky quien comanda la ascensión y la ventaja se reduce a 2'39".

16:00 | - 36 km. Sky, AG2R y BMC se sitúan al frente del grupo de favoritos.

15:58 | - 36 km. Michael Matthews es absorbido por el pelotón, pero el ciclista australiano ha cumplido totalmente con su objetivo del día: ganar el sprint intermedio.

15:56 | - 37 km. Bakelants y Gallopin comienzan la subida con 50" de ventaja sobre sus perseguidores y 3'16" sobre el pelotón de favoritos.

15:54 | - 38 km. ¡Comienza la ascensión al Mont du Chat! Un verdadero muro con rampas de hasta el 22% de desnivel.

15:50 | - 40 km. Veremos si la ventaja respecto al pelotón resulta suficiente tanto para la dupla de cabeza como para el grupo de fugados de cara al triunfo de etapa.

15:48 | - 42 km. Nos acercamos al último puerto de la etapa reina del Tour de Francia, el Mont du Chat (fuera de categoría).

Perfil del Mont du Chat. | Foto: TDF

15:45 | - 43 km. Cruza el conjunto Sky la cumbre, liderando el grupo de favoritos, que cede 3'17" respecto a la cabeza de carrera.

15:43 | - 47 km. Jan Bakelants (BEL, AG2R) pasa en cabeza la cima de la Côte de Jongieux. Tony Gallopin, segundo.

15:40 | - 48 km. La dupla de cabeza abre distancia con respecto a sus perseguidores (57").

15:38 | - 49 km. Tony Gallopin (FRA, Lotto) y Jan Bakelants (BEL, AG2R) marchan en cabeza de carrera en este momento.

15:34 | - 50 km. Nos acercamos al penúltimo puerto de la jornada, la Côte de Jongieux (cuarta categoría).

15:32 | - 51 km. Pasa el pelotón de favoritos por el sprint intermedio a 3'15" de los fugados.

15:29 | - 54 km. Michael Matthews (AUS, Sunweb) cumple con los pronósticos y se lleva el triunfo en el sprint intermedio. Buen botín de cara al maillot verde de la clasificación por puntos.

15:28 | FOTO Barguil, Vuillermoz, Bernoot y Pantano, sufriendo en el Grand Colombier.

Momento de la ascensión al Grand Colombier. | Foto: TDF

15:24 | - 56 km. Estamos cerca del paso por el sprint intermedio del día, situado en la localidad de Massignieu-de-Rives.

15:22 | - 57 km. Warren Barguil (FRA, Sunweb) es virtualmente primero en el premio de la montaña, aunque por delante quedan dos cotas más.

15:21 | - 58 km. Cambio de bicicleta para Nairo Quintana (COL, Movistar).

15:20 | - 60 km. Zona de avituallamiento para el grupo de favoritos. Sky protege a Froome para evitar sustos.

15:18 | - 62 km. Sky toma el mando del pelotón y la diferencia se reduce a 3'36".

Froome, en el grupo de favoritos. | Foto: TDF

15:14 | - 65 km. Betancur, Vuillermoz, Bakelants, Barguil, Navarro, Pantano, Benoot, Gallopin, Mollema, Roglic, Matthews y Geschke son los 12 corredores que forman la fuga.

15:12 | - 67 km. Ya son 12 los ciclistas que marchan en cabeza de carrera.

15:10 | - 68 km. Los ciclistas afrontan el único tramo llano de toda la etapa. Ahora pasan por la zona de avituallamiento y pronto llegarán al sprint intermedio.

15:03 | - 74 km. Estamos esperando noticias sobre Rafal Majka, que ha sufrido una dura caída (la misma que Geraint Thomas).

15:02 | - 75 km. El grupo de cabeza termina el descenso del Grand Colombier con 5'11" de ventaja respecto al grupo de favoritos.

15:00 | - 77 km. Curiosamente ahora luce el sol en el descenso del Grand Colombier. A buen seguro que es celebrado por el líder del Tour, Chris Froome.

14:58 | - 78 km. Betancur, Bakelants, Dani Navarro, Pantano, Gallopin y Mathwes persiguen a los escapados. La diferencia entre ellos es de 1'01".

14:55 | - 82 km. Ya tenemos un quinteto en cabeza de carrera: Barguil, Banoot, Vuillermoz, Mollema y Roglic.

14:54 | - 83 km. Fabio Aru (ITA, Astana) pasa en primera posición del grupo de favoritos por la cumbre del Grand Colombier.

14:54 | - 84 km. Vuillermoz, Mollema y Roglic persiguen a los dos fugados. La distancia actual es de 13".

14:50 | - 86 km. La ventaja de la pareja cabeza de carrera es de 6'02" respecto al pelotón.

14:51 | - 87 km. El conjunto AG2R sigue comandando las operaciones en el pelotón de favoritos.

14:47 | - 90 km. Warren Barguil (FRA, Lotto) corona en primera posición la cima del Col du Grand Colombier (fuera de categoría), por delante de su compañero de fuga, Tiesj Benoot (BEL, Sunweb).

14:43 | - 91 km. Último kilómetro de ascensión para los dos corredores cabeza de carrera: Barguil (Lotto) y Benoot (Sunweb).

14:38 | - 92 km. El enganchón de Alberto Contador ha sido con Nairo Quintana (COL, Movistar). Ambos están bien.

14:35 | - 93 km. Dos caídas de Alberto Contador (ESP, Trek Segafredo) que, a pesar de ello, se encuentra bien y formando parte del pelotón de favoritos.

14:32 | - 94 km. Geraint Thomas (GBR, Sky), fuera de carrera (clavícula). Ahora sí son tres los abandonos en esta etapa (Mori, Gesink y Thomas).

14:31 | - 94 km. Los fugados tienen por delante cinco kilómetros aún hasta la cima del Grand Colombier. Los ciclistas sufren con rampas de hasta un 22% de desnivel.

Tremendo perfil de la ascensión al Grand Colombier. | Fuente: TDF

14:27 | - 95 km. El equipo AG2R coloca cinco hombres a la cabeza del pelotón de favoritos en el comienzo de la ascensión.

14:25 | - 95 km. Comienza el ascenso al Grand Colombier (fuera de categoría).

14:18 | - 97 km. AG2R ha roto la carrera por delante (fuga) y por detrás (pelotón). Bardet dando espectáculo. Primero de los favoritos que se atreve a atacar ¡y lo hace bajando!

14:16 | - 98 km. Con el movimiento del equipo AG2R quizá estamos asistiendo a la estrategia más bonita y arriesgada en el Tour de Francia en bastantes años.

14:13 | - 99 km. Radio Tour corrige su información inicial y apunta que Herrada sigue en carrera.

14:12 | - 100 km. Caída en el pelotón de favoritos. Geraint Thomas.

14:11 | - 100 km. Impresionante el despliegue del equipo AG2R. El conjunto francés está ofreciendo un gran espectáculo en una etapa que transcurre y termina por el territorio en el que tiene no solo su sede sino también equipos de base.

14:10 | - 103 km. Mori, Gesin y Herrada, ya son tres los abandonos por caídas en esta etapa.

14:09 | - 104 km. Lamentablemente, el corredor español Jesús Herrada se ha visto obligado a abandonar la carrera tras la caída.

14:08 | - 105 km. Incluso los AG2R se permiten el lujo de situarse en cabeza del pelotón para controlar el paso por las zonas más peligrosas.

14:06 | - 107 km. Los ciclistas del equipo AG2R demostrando que tienen perfectamente estudiada esta etapa. Encabezan el descenso y arriesgan en determinadas zonas donde nadie lo hace.

14:04 | - 108 km. Caída de Jesús Herrada, junto a los dos representantes del Astana.

14:03 | - 109 km. El grupo de favoritos pasa por la cima del Col de la Biche (Croix de Famban) con una desventaja de 6'50".

14:01 | - 110 km. Último kilómetro de ascensión para el pelotón de favoritos. No hay ataques.

13:59 | - 111 km. El corredor esloveno del equipo Lotto se lleva los 20 puntos correspondientes al premio de la montaña.

13:57 | - 113 km. Primoz Roglic corona en primera posición el Col de la Biche (Croix de Famban).

13:54 | - 114 km. Los favoritos dejan hoy todo el peso del pelotón al conjunto Sky. No entra por ejemplo BMC como en la primera llegada en alto. Por muy bien que esté de forma Richie Porte, no es lógico quitarle trabajo al equipo del líder y principal favorito.

13:50 | - 115 km. Quizá el planteamiento del conjunto Sunweb es abrir toda la brecha posible poniendo a Ten Dam a tirar de la fuga para salvar el Col de la Biche y el Grand Colombier y que Michael Matthews pueda llevarse los puntos del sprint intermedio.

13:48 | - 116 km. La ventaja de la fuga con respecto al pelotón sigue creciendo: comenzaron la ascensión al Col de la Biche con 3'22" y ahora manejan 5'11".

Sky protege en pleno a su líder, Chris Froome. | Foto: TDF

13:42 | - 117 km. Muy buen trabajo de Ten Dam (NED, Sunweb), todo el tiempo al frente de la fuga en el ascenso al Col de la Biche y aumentando la ventaja respecto al pelotón ( 4'49").

13:41 | - 118 km. Implacable de momento el conjunto Sky, con todos sus efectivos al frente del pelotón, escudando a Chris Froome. Veremos si alguno de los favoritos se atreve a atacar.

13:40 | - 118 km. 4,5 kilómetros aún por delante para el grupo de cabeza hasta la cumbre del Col de la Biche.

13:36 | - 119 km. ¡Llueve!, bien es cierto que poco, pero este factor puede resultar clave en el desarrollo de la etapa, con largos y sinuosos descensos.

13:33 | - 120 km. Viullermoz, Bakelants y Domont son los representantes del AG2R en la fuga.

13:31 | - 120 km. Queda clara la intención del equipo frances AG2R con respecto a su etapa: secundan a Ten Dam en la fuga y toman parte en la delantera del pelotón para ralentizarlo.

13:29 | - 121 km. Ten Dam lleva el peso al frente de la fuga en el primer tramo de ascensión, secundado por Pierre Rolland. La ventaja aumenta (3'57").

13:27 | - 122 km. Sky, Quick Step y AG2R son los equipos que aparecen en la cabeza del pelotón.

13:26 | - 122 km. Carretera muy estrecha y bacheada.

13:24 | - 122 km. Primeras rampas al 11% de desnivel. 3'24" de ventaja para el grupo de cabeza.

13:21 | - 123 km. ¡Comienza la ascensión!

13:16 | - 125 km. ¿Estáis preparados para el espectáculo del mejor ciclismo? Vamos con la escalada al Col de La Biche (Croix de Famban), primer puerto fuera de categoría de la etapa reina del Tour de Francia 2017.

13:12 | - 129 km. Solo cuatro kilómetros por delante hasta las faldas del Col de La Biche (Croix de Famban). La fuga tiene una ventaja de 3'24" sobre el pelotón de favoritos.

13:07 | - 133 km. Dentro de apenas unos kilómetros comenzará la ascensión al Col de La Biche - Croix de Famban (fuera de categoría). 10,5 kilómetros con una pendiente media del 9%.

Ascensiones al Col de la Biche y Grand Colombier. | Fuente: TDF

13:04 | - 136 km. Buen tramo de carretera para los ciclistas, que ahora sí pueden ir buscando una posición cómoda para descender con seguridad. La calma antes de la tormenta, porque enseguida llegan los dos primeros puertos fuera de categoría.

12:58 | - 141 km. Aumenta la diferencia. Cabeza de carrera y pelotón de favoritos separados ahora por 3'39".

12:56 | - 142 km. Thomas De Gendt (BEL, Lotto) corona en primera posición la Côte de Franclens (tercera categoría).

12:53 | - 142 km. Un puerto con 2,4 kilómetros de subida al 6% de desnivel, situado en el bello marco natural del Valle del Ródano.

12:52 | - 144 km. Nos acercamos a la ascensión de la tercera cumbre del día, la Côte de Franclens (tercera categoría).

12:50 | - 145 km. Brice Feillu (Fortuneo) se une a ambos, persiguiendo a los de delante.

12:48 | - 148 km. Voeckler (Direct Energie) y Laengen (Emirates) buscan retornar al grupo de cabeza. están a 1' y parecen haberse visto involucrados en una caída.

12:45 | - 151 km. El conjunto Sky sigue controlando con mano de hierro el pelotón, situando a todos sus corredores al frente del mismo protegiendo al líder, Chris Froome.

12:40 | - 154 km. Caída de Eduardo Sepúlveda (ARG, Fortuneo) en el descenso, aunque parece que el ciclista argentino podrá continuar en carrera.

12:38 | - 157 km. Primer tramo largo de descenso y el pelotón de favoritos bajando a casi 70 km/h.

12:35 | - 159 km. Recordemos que Gesink (NED, Lotto) fue segundo ayer en la etapa con final en Station des Rousses.

12:33 | - 162 km. Robert Gesink, fuera de carrera tras sufrir una caída. Ya tenemos dos percances con sendos abandonos en el primer tramo de la etapa reina.

12:32 | - 164 km. En esta fase Sky cambia de criterio y trata de reducir la ventaja de la fuga (1'43").

12:30 | - 165 km. El mejor clasificado de la fuga es Carlos Alberto Betancur (COL, Movistar), situado a 3'17" del maillot amarillo, Chris Froome (GBR, Sky).

12:28 | - 166 km. El conjunto Sunweb toma el mando de la escapada.

12:24 | - 169 km. Buena escapada para Michael Matthews (AUS, Sunweb) de cara a sumar muchos puntos para el maillot verde.

12:21 | - 170 km. Thibaut Pinot (FRA, FDJ) corona también primero el Col de Bérentin (tercera categoría).

12:20 | - 171 km. Los principales nombres de la fuga son De Gent, Rolland, Mollema, Pinot, Veckler, Chavanel, Bakelants, Barguill, Pantano, Ten Dam o Gallopin. Jesús Herrada y Javi Moreno son los dos ciclistas españoles en el grupo cabecero.

12:15 | - 173 km. El Team Sky permite que la fuga vaya avanzando. El grupo de cabeza ya tiene una ventaja de 1'03".

12:14 | - 174 km. Todo apunta a que la etapa va a estar pasada por agua. Por ahora solamente se aprecian algunas gotas puntuales.

12:12 | - 175 km. Parece que se comienza a formar la escapada, de momento con un buen grupo de 37 corredores.

12:09 | - 176 km. Manuele Mori (ITA, Emirates), fuera de carrera. Se ha dañado el hombro en la primera caída de la jornada.

12:06 | - 177 km. Thibaut Pinot corona en primera posición el Côte des Neyrolles (segunda categoría).

12:04 | - 178 km. Salta Thibaut Pinot (FRA, FDJ) y caza a Tim Wellens.

12:03 | - 179 km. Se queda Arnaud Démare (FRA, FDJ). Dos compañeros tratan de ayudarle. En la jornada de ayer también cedió, pero hoy queda una eternidad por delante. El francés, en serios problemas.

12:01 | - 180 km. Salta Tim Wellens intentando marcharse en solitario. Ascendiendo la Côte des Neyrolles, de segunda categoría.

11:59 | - 180 km. Termina la salida neutralizada. Los corredores tendrán que subir dos puertos en los primeros once kilómetros de etapa (Côte des Neyrolles y Col de Bérentin) y otro más a los 38 km. (Côte de Franciens, tercera categoría).

11:51 | SALIDA Los ciclistas ya están en marcha. Salida neutralizada.

11:50 | SALIDA Será una etapa especial para el equipo AG2R, ya que su trazado pasa por la localidad donde tiene su sede el ya tradicional conjunto francés.

11:48 | SALIDA Serán 4,5 kilómetros de salida neutralizada.

Lac de Nantua. | Foto: Lac-Hotel

11:45 | SALIDA Estamos a tan solo diez minutos de la salida. La etapa parte del lago de Nantua, a los pies del macizo del Jura. Se trata de un diseño de etapa que se puso a prueba de manera satisfactoria en la Dauphiné Libéré.

11:32 | SALIDA Disfruta con las imágenes de las cámaras on board que llevaron los ciclistas durante la etapa de ayer. (Fuente: Le Tour de France).

11:30 | SALIDA ¡Buenos días a todos! Estamos preparados para vivir una jornada especial. Es domingo, es el Tour, es la etapa reina. ¿Qué más se puede pedir?

La retransmisión íntegra de la novena etapa del Tour de Francia en vivo dará comienzo a las 11:35h de este domingo nueve de julio 2017 (hora peninsular española).

Nada menos que 26 kilómetros separarán la cima del Mont du Chat de la línea de meta situada en Chambéry. Un tramo que bien pudiera resultar tan decisivo o incluso más que los 155 kilómetros anteriores con siete puertos. Es lo imprevisible del ciclismo. Puro espectáculo para disfrutar en una larga y trepidante jornada.

Mont du Chat. | Fuente: TDF

El final de la jornada tendrá como protagonistas dos cumbres más: la tachuela de cuarta categoría de la Côte de Jongieux y el Mont du Chat (fuera de categoría). El peligro de este último muro (8,7 kilómettros con un 10,3% de pendiente media, con rampas de hasta un 15% de desnivel) no solo va a estar en su ascensión, sino también en el descenso porque las condiciones meteorológicas se prevén adversas, con pronóstico de viento y lluvia. Un factor que perjudica las condiciones de Chris Froome y que, por contra, favorece a rivales directos como Nairo Quintana (COL, Movistar) y Alberto Contador (ESP, Trek Segafredo).

Col de la Biche y Grand Colombier. | Fuente: TDF

Sin solución de continuidad, la parte central de la etapa es sencillamente demoledora, con las ascensiones al Col de la Biche / Croix de Famban (10,5 kilómetros con un 9% de pendiente media) y al mítico Grand Colombier (8,5 kilómetros con un 9,9% y rampas de hasta un 22% de desnivel), ambos catalogados como fuera de categoría. La gran distancia (90 kilómetros) entre la cima del Grand Colombier y la línea de meta puede favorecer algún intento de cabalgada por parte de un grupo reducido de corredores o incluso que alguno de los favoritos lance por delante a un gregario para intentar el hachazo más adelante.

Etapa 9 del Tour 2017. | Fuente: TDF

Las altas expectativas puestas en la considerada etapa reina del Tour de Francia 2017 tienen una razón de peso: su extraordinario recorrido. 181,5 kilómetros jalonados por siete puertos de montaña, tres de ellos fuera de categoría. Un perfil cuyo diseño optimiza todo el espectáculo ciclista que pueda ofrecer el macizo del Jura, con un comienzo brutal: dos puertos en los primeros once kilómetros de etapa (Côte des Neyrolles y Col de Bérentin) y otro más a los 38 km. (Côte de Franclens, tercera categoría).

Lilian Calmejane luce el maillot de topos rojos. | Foto: TDF

Doble premio para el joven Lilian Calmejane (Direct Energie) que, al importante triunfo de etapa conseguido en Station des Rousses, suma el mérito de enfundarse el maillot de topos como mejor escalador del Tour de Francia 2017. Para los ciclistas franceses se trata de un distintivo altamente considerado, por lo que Calmejane tendrá el privilegio de lucirlo al menos en la etapa reina.

Simon Yates, maillot blanco del Tour. | Foto: TDF

Simon Yates (GBR, Orica) continúa portando el maillot blanco que le acredita como el mejor joven en la clasificación general. Yates marcha sexto, a 43" del líder, Chris Froome.

Kittel lleva ya tres triunfos de etapa. | Foto: TDF

El sprinter alemán Marcel Kittel (Quick Step), gran estrella de lo que llevamos de Tour de Francia merced a sus tres triunfos de etapa, mantiene el maillot verde de la clasificación por puntos. Su ventaja actual es ya de 30 puntos con respecto a Arnaud Démare (FRA, FDJ).

Froome sigue líder del Tour 2017. | Foto: TDF

La intención, declarada públicamente estos últimos días, de Chris Froome es no ceder el maillot amarillo en lo que resta de Tour de Francia. Un reto del que es absolutamente capaz, pero que resulta muy ambicioso teniendo en cuenta todo lo que queda por delante, comenzando por esta etapa reina.

Fuente: TDF

La clasificación general del Tour de Francia 2017 sigue encabezada por Chris Froome (GBR, Sky), que aventaja en 12" a su compañero de equipo Geraint Thomas (segundo) y en 14" al italiano Fabio Aru (tercero). El resto de favoritos al triunfo final siguen cerca, acechando el liderato con la llegada de la alta montaña.

Fuente: TDF

Finalmente, Calmejane obtuvo una ventaja en meta de 37" con respecto a su inmediato perseguidor, Robert Gesink, y 50" sobre el pelotón de favoritos.

Un triunfo merecido no solo para esta joven promesa del ciclismo francés sino también (y sobre todo) para el conjunto Direct Energie. El equipo galo, de categoría Continental, alcanzó un gran éxito que le permite afrontar lo que queda de Tour con mayor tranquilidad, más aún tras la polémica que mantiene con su sprinter Bryan Coquard, a quien no seleccionaron para participar en la presente edición del Tour de Francia debido a que abandonará el Direct Energie a final de temporada. Además, este paso adelante de Lilian Calmejane facilita el necesario relevo generacional del equipo, tras la cercana retirada del carismático Thomas Voeckler.

Las fugas se fueron sucediendo desde la salida, primero con grupos muy numerosos y ciclistas de gran calidad en ellas, lo cual no fue permitido por el pelotón, comandado siempre por el Team Sky. Solo una vez controlada la carrera y protegido el maillot amarillo de Chris Froome fue cuando el pelotón concedió la opción de triunfo a los corredores fugados. El ataque definitivo de Lilian Calmejane le permitió dejar atrás a sus compañeros de fuga y llegar en solitario a la meta de Station des Rousses.

Los ciclistas, a la vista del perfil de la jornada, sabían que se enfrentaban a un recorrido rompe piernas, sin tramos suaves. La velocidad media alcanzada a la mitad de la etapa era inusualmente alta para una etapa considerada de media montaña. Por si fuera poco, la segunda mitad de la jornada encadenaba el paso por tres puertos (uno de tercera categoría, uno de segunda y uno de primera), para terminar con un duro tramo de falso llano picando hacia arriba de once kilómetros.

Lilian Calmejane celebra su primer triunfo de etapa en el Tour. | Foto: TDF

Comenzamos esta larga jornada de ciclismo a las 11:30h de la mañana con el seguimiento íntegro de la carrera. Pero antes vamos a repasar lo ocurrido en la espectacular etapa de ayer sábado, culminada por el brillante triunfo en solitario del joven corredor francés Lilian Calmejane (Direct Energie).

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la novena etapa del Tour de Francia 2017 en vivo y en directo online en VAVEL! Jornada dominical que nos llevará de Nantua a Chambéry. Con un recorrido de 181,5 kilómetros, se trata de la considerada por los especialistas como la etapa reina de la presente edición de la Grande Boucle. ¡Empecemos!