El pelotón pierde a un grande: Adriano Malori se retira con la frente en alto

En rueda de prensa lo anunciaron | Fuente: Movistar Team

La calma y el descanso de este lunes en el Tour de Francia fueron el marco pertinente para que el equipo español (Movistar Team) anunciara la noticia que ha tocado el corazón del ciclismo profesional. Adriano Malori, ciclista italiano de 29 años, le ha dicho “basta” al mundo de las bielas, afirmando que considera “imposible” recuperar el nivel de competición, después del “traumatismo craneoencefálico severo” que aconteció hace un año y medio, aproximadamente, después de una caída en la sexta etapa del Tour de San Luis, Argentina.

La contrarreloj, su hábitat natural

“He ganado la batalla, pero no del todo. Hoy mismo acaba mi vida de ciclista profesional” declaró Malori con nostalgia. El parmesano se destacó por ser un especialista en la prueba contra el cronómetro a lo largo de las nueve temporadas que corrió como profesional. En su palmarés sobresale la victoria en la última etapa de la Vuelta a España 2014 (contrarreloj 10km, Santiago de Compostela), como también ser tres veces campeón de su país en la modalidad contrarreloj (2011, 2014, 2015).

Contrarreloj | Fuente: Movistar Team

Otros logros que destacan su medallero son su presea de plata en el Mundial de contrarreloj 2015 en Richmond, Estados Unidos; además de ser líder del Giro de Italia 2012. Un verdadero campeón se ha ido hoy, su personalidad y sonrisa serán inolvidables en el gran pelotón.

El futuro de un campeón

Luego de 18 meses de recuperación y, más que todo, superación, el ya ex­-corredor insinuó que su futuro seguirá en el ciclismo y que no saldrá de allí. “Como le dije a Eusebio (Unzué) mi objetivo en la vida era hacer algo especial en el mundo de la bici, no pude hacerlo como corredor, lo haré de otra manera… desde hoy empieza un Adriano Malori 2.0” señalaba con esperanza. La valentía está demostrada y personificada en este corredor, quien no se amilanó con su catastrófico accidente y no salió huyendo de este duro pero hermoso deporte, su pasión es la bici y desde sus inicios con el Lampre-Merida (hoy transformado en Bahrain-Merida) soñaba con triunfos en grandes vueltas, los cuales logró.

“Llevo ya un mes formándome como técnico, estudiando… y ahora a ver qué tal.” Seguro, le volveremos a ver, es una buena noticia en medio de la situación. Siguiendo el ejemplo del kazajo, Aleksandr Vinokourov, o su paisano, Davide Bramati, Adriano Malori quiere convertirse en técnico y estratega del ciclismo. Su figura seguirá rondando el ambiente de carrera y sus concejos serán de gran acogida en las nuevas generaciones.

Solo diremos: “¡Grazie, Adriano!”

Semana difícil

Así es, los últimos días no han sido normales y tranquilos en el ciclismo internacional: caídas, retiros, lesiones, sanciones, bajonazos de nivel, han sido los protagonistas en estos momentos. Richie Porte con su trágica caída, Alberto Contador con su nivel en decadencia, Peter Sagan con su expulsión del Tour, Alejandro Valverde con su “estrellón” en un momento magnífico de su carrera y, ahora, el retiro de este guerrero son hechos que envuelven una semana difícil en el deporte de las dos ruedas. Pero se viene lo mejor, la definición del Tour, dos semanas “a tope” que decidirán si el keniata Chris Froome es el gran rey de nuestros tiempos o si saldrá un nuevo campeón.