Edward Theuns se estrena en casa

Theuns alza los brazos en Laneken | Foto: BinckBank Tour / Cor Vos

El belga Edward Theuns (Trek-Segafredo) ha conseguido la victoria más importante de su carrera -la primera del World Tour y de la temporada- al vencer en una lluviosa y nerviosa cuarta etapa del BinckBank Tour. Un ataque de Yves Lampaert (Quick-Step Floors) en los últimos kilómetros hizo saltar las alarmas y solo el lanzamiento del sprint acabó con los sueños del belga a 50 metros de la meta. Su compatriota Theuns no desaprovechó el caos para hacerse con el triunfo por delante de los velocistas Marko Kump (UAE Team Emirates) y Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan).

En lo que respecta a la clasificación general, Stefan Küng (BMC Racing Team) mantiene el maillot de líder, pues el único que podía amenazarle con las bonificaciones, Peter Sagan, no pasó del cuarto puesto.

Día de circuitos

La cuarta etapa de este BinckBank Tour contaba con la peculiaridad de disputarse sobre dos circuitos diferentes con la ciudad belga de Laneken como punto de salida y meta. Al primero de ellos, de unos 50 kilómetros de longitud, se darían dos giros para finalizar esa primera parte con un paso por Lanaken. El segundo circuito, más pequeño, contaba con 27 kilómetros y también se realizarían dos giros para completar un total de 155 kilómetros a través de un perfil relativamente ondulado, aunque sin muros de entidad. Con este recorrido, todo hacía presagiar una nueva llegada al sprint, al igual que en las anteriores etapas en línea.

Tardía escapada bajo la lluvia

Un día más el tiempo no acompañó a los corredores, que volvieron a tomar la salida bajo una lluvia ya habitual en esta carrera. Sin duda una jornada atípica por la tardanza en la formación de la escapada, pues en el primer sprint intermedio ningún corredor había conseguido tomar ventaja, a pesar de los muchos intentos, incluyendo al líder de la carrera Stefan Küng. No fue hasta después de este punto cuando tres hombres consiguieron despegarse para formar la fuga: André Greipel (Lotto Soudal), Nils Politt (Team Katusha-Alpecin) y Pim Ligthart (Roompot-Nederlandse Loterij).

Con 100 kilómetros por delante y un circuito final bastante ratonero, el trío de aventureros no consiguió ampliar su ventaja más allá de los dos minutos y medio, con un Sky empeñado en no darles ninguna opción. Aun así, los escapados pudieron llegar con vida al Kilómetro de Oro, en el que el holandés Ligthart se llevó el máximo botín de nueve segundos. No hubo tiempo para más, ya que poco después del último paso por meta, a 26 de meta, se hizo efectiva la neutralización.

Lampaert roza la machada; la gloria es para Theuns

Ya inmersos en el último giro, el fuerte ritmo de Sky enfiló el pelotón, provocando varios cortes en las últimas unidades, siempre con la amenaza de las caídas debido a la lluvia y los numerosos giros. Poco después, el testigo de la escuadra británica lo tomaba el Bora de Sagan, alternándose con BMC, equipo del líder. A falta de 12 kilómetros, Alex Dowsett (Movistar Team) y Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) rompieron la monotonía con un buen ataque que les llevó a puntuar en el último sprint intermedio, pero no a soñar con una victoria que se les quedó a cuatro kilómetros.

Momento en que Lampaert (izquierda) es sobrepasado en pleno sprint final | Foto: Eurosport

No obstante, todavía quedaría un último ataque de Yves Lampaert (Quick-Step Floors), que lo probaba de forma inteligente en una zona muy curveada. El belga realizó una auténtica crono de tres kilómetros, llegando al último de ellos con 100 metros de ventaja sobre un pelotón que veía peligrar la victoria. Pero la inercia del sprint lanzado desde atrás arrasaba al belga a 60 metros de la línea de meta y otro belga, Edward Theuns (Trek-Segafredo) se hacía con la victoria por delante de Marko Kump (UAE Team Emirates) y Tim Merlier (Vérandas Willems-Crelan). Por otro lado, el cuarto puesto de Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) le dejaba sin opciones de asaltar un liderato que conserva el suizo Stefan Küng (BMC Racing Team) un día más.

Mañana llegan los muros

Después de varios días favorables para los hombres rápidos, mañana comienza el tríptico de etapas que decidirán la general de este BinckBank Tour. 167 kilómetros con salida y llegada en Sittard-Geleen, territorio de la Amstel Gold Race, se llenarán de emoción al contar con un total de 18 cotas, entre las que se encuentran el Cauberg o el Kruisberg. Día para clasicómanos.

