Resultado de la octava etapa de la Vuelta a España 2017: Alaphilippe en territorio Valverde

17:25 | Hasta aquí llega la retransmisión de la octava etapa de la Vuelta a España 2017 en vivo y en directo online, una apasionante etapa con dos batallas en Xorret de Catí, para la etapa y para la general. Alaphilippe se ha llevado la primera de ellas y Chris Froome la segunda en una etapa que ha reforzado a Alberto Contador. ¡Muchas gracias por el seguimiento y os emplazamos a leer nuestra crónica! ¡Salud, ciclismo y VAVEL.com!

17:23 | Alberto Contador aún sigue fuera del top-10 a 3'10" de Froome, en una Vuelta poco española con solamente De la Cruz en el top-10.

Fuente: ProCyclingStats

17:22 | Y la clasificación general

17:21 | Adam Yates, De la Cruz, Van Garderen... los favoritos que han perdido más tiempo.

Fuente: ProCyclingStats

Y las clasificaciones de los favoritos

Fuente: ProCyclingStats

17:19 | META Y las clasificaciones de la etapa

Fuente: Eurosport

El vencedor de la etapa

17:09 | META En el primer grupo estaban hombres como Nibali, Chaves... y en el segundo De la Cruz, Tejay Van Garderen... Kruijswijk y Simon Yates pierden cerca de un minuto.

17:09 | META El primer grupo perseguidor entra a 17" y el segundo a 29".

17:08 | META Contador entra por delante de Froome, aunque al mismo tiempo.

17:08 | Jesús Hernández intenta ayudar a Contador.

17:06 | ¡VICTORIA PARA JULIAN ALAPHILIPPE! ¡QUÉ AUTORIDAD!

17:06 | - 1 km. Polanc llega a cabeza e intenta atacar.

17:05 | - 1,3 km. Contador y Froome arrancan junto el descenso.

17:05 | - 1,7 km. ¡Froome corona con 3" de margen sobre Contador!

17:04 | - 2,2 km. ¡Froome sigue a la suya! ¡Contador cede!

17:04 | - 2,7 km. Majka y Alaphilippe empiezan el descenso.

17:03 | - 3,2 km. ¡Vaya ritmo de Froome al que solo consigue estar cerca Contador!

17:03 | - 3,3 km. ¡ATAQUE DE FROOME!

17:02 | - 3,4 km. En cabeza, Majka lo está dando todo intentando distanciar a Alaphilippe, pero no lo consigue.

17:02 | - 3,6 km. Contador, Woods y Chaves siguen su rueda.

17:02 | - 3,7 km. ¡ATAQUE DE FROOME!

17:01 | - 3,8 km. Se juntan Woods, Contador, Froome, Chaves, Nibali y Zakarin.

17:01 | - 3,8 km. Froome reacciona en el pelotón.

17:00 | - 4,1 km. Polanc intenta mantener el ritmo y se intentar marchar, pero Majka le ataca otra vez.

16:59 | - 4,3 km. Majka, Alaphilippe <<6" aprox.<< Polanc<<20"<< Oliveira y Pauwels.

16:58 | - 4,4 km. Los metros parece que no avanzan.

16:57 | - 4,5 km. S. Yates, De la Cruz, Contador y Woods marchan unos metros por delante. FROOME HA PERDIDO UNOS METROS EN EL GRUPO.

16:57 | - 5 km. ¡ATAQUE DE ALBERTO CONTADOR!

16:56 | - 5 km. En cabeza, Majka vuelve a atacar junto a Alaphilippe cuando Polanc volvía a entrar. ¡Qué tortura para Polanc!

16:56 | - 5 km. Bahrain-Merida trabaja para neutralizar.

16:55 | - 5 km. ¡ATAQUE DE SIMON YATES, DE LA CRUZ Y WOODS!

16:55 | - 5 km. En el pelotón sigue la tiranía de Sky

16:54 | - 5 km. Majka y Alaphilippe se vuelven a juntar en cabeza y se miran. Podrían volver a entrar los perseguidores si se duermen.

16:53 | - 5 km. ¡Ataca Majka! Se habían incorporado Pauwels y Polanc y ahora ceden.

16:53 | - 6 km. Los perseguidores se juntan a menos de 20" e intenan acercarse a cabeza.

16:52 | - 6 km. Buchmann cede y Majka mira a Alaphilippe. Este es su momento.

16:51 | - 6 km. En cabeza de carrera quedan Buchmann, Majka y Alaphilippe con 2'50" sobre el pelotón. Si tienen gas tienen la victoria.

16:49 | -6 km. Buchmann lanza la carrera para Majka, cuando se empiezan a cortar ciclistas.

16:49 | EMPIEZAN LAS RAMPAS DURAS PARA LA ESCAPADA

16:47 | - 8 km. El equipo de Alberto Contador, el Trek-Segafredo, se muestra muy ambiciosos en el pelotón, mientras por delante Pfingsten, del propio Bora-Hansgrohe, neutraliza los dos hombres escapados.

16:46 | - 10 km. En el pelotón, la lucha por la posición provoca que la diferencia se reduzca hasta los 3'35". Muchos equipos están intentando entrar bien posicionados en el estrechamiento.

16:45 | Diez kilómetros a meta

16:44 | - 10 km. Otro equipo con doble baza como el Bora-Hansgrohe también lanza un hombre por delante, Emmanuel Buchmann, y se junta con De Vreese.

16:44 | - 11 km. De Vreese (Astana Pro Team) lo prueba en la escapada, ya que cuentan con otra baza como es Chernetskii.

Fuente: Unipublic

Foto | Una imagen de la escapada de la jornada

16:40 | - 13 km. La diferencia entre la escapada y el pelotón se estabiliza en los 4'.

16:36 | - 16 km. La fuga se mantiene unida, pero Pfingsten del Bora-Hansgrohe está tensando la cuerda, debido a que cuentan con 2 bazas para la victoria, Buchmann y Majka, aunque el segundo de ellos será la baza más clara y a la que mirarán todos los ciclistas, provocando que Buchmann pueda contar con más libertad.

Un puerto de 5 kilómetros a un 9% de media con rampas de hasta el 18%. A partir del segundo kilómetro es donde empezará el puerto de verdad.

16:34 | - 18 km. A diez kilómetros del inicio del puerto recordemos el perfil.

16:30 | - 21 km. Delante empiezan a haber movimientos para romper el grupo.

16:29 | - 22 km. Team Sky pone sería la etapa y la diferencia baja hasta los 4'14", cuando a cola del pelotón empiezan a sufrir muchos ciclistas.

16:23 | - 26 km. La fuga aún cuenta con 4'40" de diferencia cuando entran en un terreno ascendente. El pelotón tendrá que aumentar el ritmo si quiere tener opciones a luchar por la etapa.

16:17 | - 30 km. El equipo FDJ ha sido uno de los menos partícipes en esta Vuelta a España. Aparecieron en Nîmes sin un líder y no han sido capaces de luchar ninguna victoria de etapa, ya que únicamente se ha metido Johan Le Bon en alguna fuga y no tuvo éxito. En una de sus mayores bazas, las fugas, no han tenido presencia y el mejor puesto ha sido una séptima plaza de Lorrenzo Manzin en el sprint de Tarragona. Si no mejoran, van a pasar por La Vuelta sin pena ni gloria.

16:10 | - 35 km. Los equipos sin representantes son: Team Sky, Orica-Scott, Team Sunweb, FDJ, Caja Rural y Manzana Potobón. Los dos primeros no tienen participación porque trabajarán detrás para sus líderes, en cambio los tres últimos deberían estar al no tener un líder firme, pero se han despistado en el momento clave.

16:05 | - 39 km. En la fuga hay algunos equipos que cuentan con más de un representante, pudiendo tener un papel importante jugando las bazas con ataques lejanos o sacrificándose por su compañeros. Los equipos con más de un representante son UAE Team Emirates (Polanc y Niemiec), Bora-Hansgrohe (Majka, Buchmann y Pfingsten), Lotto-Soudal (De Clercq y Monfort) y Astana Pro Team (Chernetskii y De Vreese).

16:00 | 44 km. En la fuga están apretando para mantener la diferencia, ya que saben que es clave para poder vencer porque en Xorret del Catí pueden perder mucho tiempo frente a los favoritos.

15:48 | - 52 km. Recordemos que la etapa del día ha salido con el abandono de Warren Barguil (Team Sunweb) debido a que su equipo lo ha expulsado por no acatar las órdenes de equipo, ya que en la etapa previa no ayudo al líder Wilko Kelderman y se comenta que hubo discusiones en el hotel. Por lo tanto, el reciente ganador del maillot de la montaña del Tour se ha visto obligado a abandonar en su última Grande antes de abandonar el equipo Sunweb.

15:47 | - 52 km. Ahora el ritmo se ha vuelto a reducir y la ventaja se acerca nuevamente a los 4'30" en un tramo ascendente antes del sprint intermedio.

15:33 | - 61 km. Team Sky está tirando fuerte del pelotón para recortar el margen de la fuga que está en los 4'22". Una distancia que poco a poco va bajando. Este aumento de ritmo a provocado un corte en el cuál se ha visto implicado Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), pero la unión de su equipo ha propiciado que el ruso pudiese volver a reintegrarse al pelotón recortando los 30" que le diferenciaban del grupo.

14:38 | - 100 km. La amplia escapada está formada por (por orden en la general): Nelson Oliveira (Movistar Team), Jan Polanc (UAE Team Emirates), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Bart de Clerq y Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Clement Chevrier (AG2R-La Mondiale), Alberto Losada (Katusha-Alpecin), Dan Oliver (LottoNL-Jumbo), Guillaume Bonnafond (Cofidis Solutions Credits), Sergei Chernetskii (Astana Pro Team), Serge Pauwels (Dimension Data), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Michel Kreder (Aqua Blue Sport), Loic Vliegen (BMC Racing Team), Laurens De Vreese (Astana Pro Team), Przemyslaw Niemiec (UAE Team Emirates), Jesús Hernandez (Trek-Segafredo), Domen Novak (Bahrain Merida) y Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe).

14:38 | - 100 km. Los ciclistas de la escapada se acercan al inicio del primer puerto de tercera categoría con 21 ciclistas en la escapada y el pelotón a 5' de la escapada. Ha costado un poco la formación, pero al final el pelotón ha cedido en el empuje.

Para más información podéis consultar la Guía VAVEL de la Vuelta a España 2017.

Los favoritos a la etapa podrían ser los favoritos a la general, ya que se espera que trabajen para neutralizar una posible escapada y la dureza del último puerto podría acabar de decantar la balanza de su parte. Hombres como Chris Froome (Team Sky) o Esteban Chaves (Orica-Scott) podrían tener sus opciones, aunque los siempre combativos Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) o Alberto Contador (Trek-Segafredo) podrían intentar triunfar. Hombres con un poco más de margen en la general, aunque pequeño, podrían intentar aprovechar el descontrol para conseguir el triunfo. Entre ellos podrían aparecer los hermanos Yates (Orica-Scott), Michael Woods (Cannondale-Drapac), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), Warren Barguil (Team Sunweb), Rui Costa (UAE Team Emirates)...

El perfil de Xorret de Catí demuestra la dureza del puerto con cinco kilómetros a una media de un 9% con rampas que podrían llegar al 18% y unos porcentajes muy constantes. Las diferencias de verdad se podrían empezar a crear cerca del tercer kilómetro. Sin embargo, la etapa no finalizará en la cima del puerto, ya que los últimos tres kilómetros son de perfil descendente.

Tal y como muestra el perfil, la etapa cuenta con dos puertos de tercera categoría, aunque no deberían acarrear muchos problemas al pelotón, ya que Biar, el primero, cuenta con 6,1 km. al 3,4% y Onil con 7 km. al 3,8%. Pero la dureza de la etapa vendrá por la acumulación de kilómetros y el último puerto de primera categoría que podría romper todo el pelotón y hacer diferencias entre los favoritos.

Después de haber finalizado con la etapa previa nos centraremos en la jornada del día. Una etapa de 199,5 kilómetros entre las localidades de Hellin y Xorret de Catí, una nueva etapa maratoniana después de las dos últimas etapas.

En la general cabe destacar el asalto de Jetse Bol (Manzana Postobón) al top-10 de la general, gracias a su fuga y a solamente 46" del líder Christopher Froome (Team Sky). En algunos momentos de la carrera ha llegado a ser el líder virtual.

Los fugados se adjudicaron una etapa de tranquilidad para el pelotón que decidió no ir a por la fuga al no haber ciclistas preocupantes. Mohoric entró en solitario por delante de Poljanski (Bora-Hansgrohe) y José Joaquin Rojas (Movistar Team).

El ataque del vencedor de la jornada | Fuente: Unipublic

Antes de empezar con el análisis de la etapa haremos un breve repaso de lo que dio de sí la etapa previa de esta Vuelta a España 2017, una etapa que se adjudicó Matej Mohoric (UAE Team Emirates) desde la escapada, consolidándose con su primera gran victoria que le puede llevar a dar un paso adelante a sus 22 años. Un gran futuro prometedor con muchas victorias en categorías inferiores.

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la octava etapa de la Vuelta a España en vivo y en directo online en VAVEL! El primer gran final en alto de la Vuelta a España 2017 que podría marcar las primeras grandes diferencias entre los favoritos. ¡Empecemos!