John Degenkolb vuelve a subirse a la bicicleta | Foto: Zimbio

El día 22 de septiembre saltaban las alarmas cuando el equipo Trek Segafredo anunciaba en las redes que, uno de sus principales corredores John Degenkolb se encontraba hospitalizado realizándose unas pruebas médicas. Evidentemente las alarmas entre los aficionados saltaron, ya que John es uno de los ciclistas más conocidos y queridos del pelotón internacional, tras esto, John a través de su cuenta de twitter corroboró la información dada por su equipo pero calmaba a sus fans afirmando que todo estaba bien.

Los problemas que el sprinter alemán parecía tener eran de carácter respiratorio, por lo cual ni el equipo ni el corredor quisieron evitar cualquier peligro y que Degenkolb fuese observado por los médicos para descartar cualquier enfermedad o problema grave. Al parecer ha sido solo un susto, ya que John ha confirmado que en dos semanas volverá a los entrenamientos, eso sí, da por finalizado su 2017 y se focalizará plenamente en ponerse en forma para poder seguir rindiendo a gran nivel la próxima temporada.

El ciclista de 28 años solo ha conseguido una victoria en 2017, fue durante la tercera etapa del Tour de Dubai, al margen de esto, el año de Degenkolb no ha sido especialmente bueno ya que en las grandes carreras ha fallado un poco y no ha estado a la altura de los grandes sprinters del pelotón internacional. Habrá que ver cuáles son las sensaciones del germano cuando vuelva a subirse a la bici y esperar que no vuelva a tener esos problemas de salud que le han llevado a finalizar su año antes de tiempo y a no encontrarse bien de forma en sus últimas carreras.

En esta nueva temporada volverá a ser el líder del equipo Trek Segafredo para las llegadas masivas y para algunas clásicas con el objetivo de conseguir victorias que añadir a su palmarés, además de eso se le exige que esas victorias lleguen en grandes carreras, ya que aunque ya haya conseguido grandes victorias y su carrera este ya más que consolidada, John todavía es muy joven y tiene mucha fuerza en sus piernas.