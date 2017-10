Mikel Nieve: "Me gustaría volver a ganar en una grande"

Mikel Nieve ha crecido profesionalmente en Team SKY | Foto: Victor Sierra - VAVEL

El navarro Mikel Nieve cerró el pasado domingo una etapa de cuatro años en su vida para iniciar el camino con ORICA-Scott a partir de 2018. Con una octava posición en Lombardía, Nieve ponía el punto final a su estancia en Team SKY, donde se ha convertido en uno de los corredores importantes del equipo y fiel escudero de Chris Froome en las citas clave de cada temporada. En declaraciones a esciclismo.com, el navarro hace balance de su estancia en SKY y ya mira hacia el futuro con ilusión y nuevos retos. “Me quedo satisfecho con el rendimiento: aportar al equipo y dar un buen nivel, y estar donde se me ha necesitado”, asegura el corredor, que se marcha de SKY con la sensación del trabajo bien hecho.

Siempre al lado del líder

"En SKY casi siempre tienes al líder más fuerte y coges mucho la responsabilidad en carrera"

Mikel Nieve ha sido durante cuatro años un corredor importante en el complejo engranaje británico y se ha ganado la confianza de Chris Froome: “que un corredor como él se acuerde de ti y te agradezca así públicamente se agradece mucho”. La buena sintonía entre ambos corredores se ha visto claramente en la última temporada. El navarro ha dado dos lecciones de buen gregario en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y se ha convertido en un corredor clave para el doblete del británico. Nieve es consciente de ello y asume que “una pequeña parte de eso” es suyo.

Mikel Nieve cierra cuatro años en Team SKY | Foto: Giro de Italia

Un cambio necesario

“Son cuatro años haciendo el mismo trabajo y pienso que un cambio me puede venir bien, sobre todo para la motivación y afrontar nuevos retos”. El cambio, para Mikel Nieve, era importante de hacer este verano. Tras cuatro años en el mismo rol, el navarro buscaba un cambio de trabajo y llega a un equipo con una mentalidad diferente a la de SKY: “a veces me tocará correr como allí y otras veces buscaremos otras alternativas y opciones quizá con un poco más de libertad”.

"Cualquier victoria, donde sea, sobre todo en una grande, me haría mucha ilusión"

La realidad es que Nieve llega a Orica con un papel de gregario para ayudar a Esteban Chaves y los hermanos Yates, pero la manera de correr de los aussies es muy diferente a la de SKY. El conjunto de Neil Stephens no se ha caracterizado nunca por la creación de grandes trenes en la montaña y, aunque puede ser el inicio de un cambio, los corredores gozan de más libertad. Mikel Nieve es consciente de ello y lo quiere aprovechar: “me gustaría volver a ganar en una grande y, si es en el Tour, mejor”, asegura el navarro, que dice que sería la guinda a su carrera.

En 2016 se llevó una victoria de etapa en el Giro de Italia | Foto: Giro de Italia

El ex corredor de Euskaltel-Euskadi conoce bien a sus nuevos líderes, ya que ha compartido muchas carreras con ellos, y es conocedor de sus capacidades. Aunque asume que Chaves y los Yates no han tenido una buena temporada, cree en sus posibilidades de futuro: “si están a su nivel, pueden luchar por el podio y, por qué no, por alguna victoria en las grandes”. Por último, y con 33 años, Nieve también ha mirado al futuro: “año a año me mantengo. Espero seguir así en unos años hasta que me llegue mi hora”.