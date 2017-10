Habrá un nuevo intento del récord de la hora

Google Plus

Dion Beukeboom tratará de conseguir un nuevo récord en Aguascalientes (México) / Fuente: www.ad.nl

Un corredor holandés, que militará en el Vlasman, un equipo de la tercera categoría, quien no ha logrado ningún triunfo como profesional y cuyo mayor logro han sido tres bronces en europeos de pista, tratará de arrebatar el récord de la hora al británico Bradley Wiggins. A priori podría parecer una broma, y al propio Beukeboom se lo pareció cuando se lo propuso Van den Berg (científico de la empresa Riod, especializada en el desarrollo tecnológico del ciclismo), pero este intento tiene una base científica. Aseguran que las condiciones en las que Wiggins consiguió el actual récord, están alejadas de las idóneas para conseguir el mejor registro posible. La clave, cuenta, está en el lugar de la realización de la prueba: “Wiggins lo realizó en Londres, en una pista al nivel del mar, a altas presiones de aire. Fue una fiesta comercial. Se vendieron entradas, se publicó un libro sobre el intento, se invitó a personalidades y patrocinadores. Sin embargo, este récord de la hora no es tan brillante como podría haber sido. Hay una oportunidad y queremos lanzarnos a por ella”, declaró al diario holandés Algemeen Dagblad.

Para evitar ese hándicap de la altura, la tentativa tendrá lugar en agosto del año que viene en el velódromo de Aguascalientes (México), a casi 2000m de altura sobre el nivel del mar. Así explicó Van den Berg el por qué del lugar: "A esta altura, la ganancia debido a la menor presión del aire es mayor que la pérdida debido a la reducción de oxígeno. Comparado con Londres, Dion ganará entre 25 y 45 vatios en Aguascalientes ". Debido a esto, Beukeboom confía en sus posibilidades, pues sabe que en iguales condiciones no tendría opción. “No tengo la confianza de ser un mejor ciclista que Wiggins, pero también sé que Wiggins logró su récord en condiciones que no eran ideales ".

El récord de la hora ha sido siempre un logro de gran reconocimiento en el mundo del ciclismo, y tras el cambio de normativa en 2014, que permitía el uso de bicicletas especiales y material aerodinámico, han sido varios los corredores que han logrado mejorar la marca. El primero fue Jens Voigt en septiembre de 2014, le siguieron Matthias Brändle, Rohan Dennis, Alex Dowsett y Bradley Wiggins, que desde junio del 2015 mantiene la mejor plusmarca de 54 kilómetros y 526 metros.

Puede parecer un intento demasiado optimista, pero aún le quedan 10 meses de preparación al holandés, que cuenta con libertad absoluta para prepararlo por parte de su equipo. En agosto de 2018 comprobaremos si todo esto ha sido un acierto o un error.