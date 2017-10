Alberto Contador: "No volveré a correr"

Se cumple poco más de un mes desde que una de las leyendas más importantes del ciclismo de este país dijese adiós, tras una vida llena de éxitos y de lucha, el escalador pinteño ha sido entrevistado por nuestros compañeros de El País, en una entrevista donde se ha sincerado sobre todo aquello relacionado con su carrera.​ La carrera de Alberto quizás sea la carrera que todo aficionado al ciclismo querría tener, ganarlo casi todo, ser recordado para siempre en este deporte, pero, como todo en este mundo también ha habido momentos difíciles.

Uno de los momentos que le marcó para siempre fue su enfermedad, de la que afirma que le tuvo preocupado más allá de su vida profesional, ya que si le hubiesen quedado secuelas, podría haberse convertido en una persona dependiente las 24 horas del día, pero por suerte eso no ocurrió y poco después se subió a una bicicleta de nuevo en el Tour Down Ander, donde consiguió una de las victorias que más recuerda, para él, la más importante de su carrera. No vencía solo una etapa, vencía a la enfermedad.

​Por otro lado le preguntan sobre su carrera profesional, sobre como gestionaba esos ataques suicidas desde lejos y como había sido la relación con sus directores de equipo. "A mí me enorgullece más que la gente me recuerde por mis hazañas, porque les he hecho vibrar delante de la tele o a pie de carretera rompiendo carreras, independientemente del resultado final. Hubo días con éxito, como en Fuente Dé, o días en los que has perdido tiempo, como este año en Sierra Nevada, o días en los que te has quedado cerquita, a dos segundos de la gloria, como en París-Niza", explicó.

También le preguntaron sobre su sanción, algo a lo que respondió de forma tajante. "Me hizo muchísimo daño, pero no a nivel de imagen, hablo de daño directo. A mí y a la gente que más quiero. Y eso recuerdo por encima de que me hayan quitado el Tour, el Giro, por encima, muy muy por encima. Me dolió más leer las noticias, ver que se decía barbaridad tras barbaridad en la prensa, y entre otros, usted, y pese a intentar estar al margen me llegaba, eso me hizo un daño que, independientemente de lo que haya podido perder económicamente o de que la gente me sume o no un Giro y un Tour", especificó.

Por último Contador continuará con el equipo ciclista que tiene por amor al deporte que tanto le ha dado y por darle oportunidades a los jóvenes ciclistas de poder cumplir su sueño y en lo que si que quiere focalizar sus energías es en el conocimiento de su enfermedad. " Ivan Basso y yo lo hacemos para devolver al ciclismo parte de lo que nos ha dado. Ni él ni yo tenemos ninguna remuneración por parte del equipo. Solo lo hacemos para potenciar el ciclismo. Seguiremos trabajando juntos. Esto ocupará una parte de mi energía, pero bastante más me ocupará la enfermedad que tanto me marcó, la otra rama de la Fundación, y trabajaré para que mi imagen sirva para extender su conocimiento", comentó.

​Así es Alberto Contador, una historia de superación y de humildad que le han llevado a cumplir los sueños que tenía aquel niño cuando paseaba por las calles de su amado pueblo natal Pinto, del cual es el hijo prodigo. La historia de una vida al ataque, la historia de la vida del Pistolero.