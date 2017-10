Nairo Quintana: "Iré al Tour como jefe de filas, respaldado con un gran equipo"

Quintana durante una carrera de esta temporada | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Todo un país detrás de un corredor. Colombia entera se volcará con Nairo Quintana en su lucha por conquistar el Tour de Francia en 2018. Durante las últimas ediciones ha contado con el apoyo de primera mano de sus compatriotas, pero después de que Rigoberto Urán llegara al podio de París, Nairo tiene que dar un golpe encima de la mesa y consolidarse como el mejor ciclista colombiano de la actualidad. Con dos segundos y un tercer puesto en su historia en la ronda gala, Quintana asume que todo ha cambiado con respecto a su primera participación en el Tour de Francia, y es que cinco años después el colombiano se ha convertido en uno de los hombres más importantes del pelotón, por lo que en 2018 se rodeará de siete grandes corredores que le permitan plantar cara a Chris Froome y el todopoderoso Team Sky. Las cartas están sobre la mesa tras la presentación del recorrido de la ronda gala, y ahora todos los favoritos a llegar el último día vestidos de amarillo tendrán que prepararse a conciencia para alzar los brazos en los Campos Elíseos.

"Sabemos que tenemos que hacer un equipo fuerte como tienen otros equipos, para estar ahí ante cualquier circunstancia"

Como no podía ser de otra manera, uno de los temas claves con la primera presencia de Quintana en una presentación del Tour de Francia era disipar los rumores de capitanía en la ronda gala entre el colombiano, Mikel Landa y Alejandro Valverde, algo que atajó de raíz Nairo. "Está totalmente confirmado que seré jefe de filas, siempre ha sido así. Lo que hemos hablado es que iré como jefe de filas, respaldado con un gran equipo y eso me da tranquilidad, hemos tomado desde el Tour un descanso y estamos respirando un poco y el objetivo principal es el Tour como jefe de filas, sabemos que tenemos que hacer un equipo fuerte como tienen otros equipos, para estar ahí ante cualquier circunstancia", comentó ante los medios de comunicaión.

Para terminar, Nairo Quintana no esconde que de cara a la próxima temporada será más conservador en las carreras previas al Tour de Francia, preparando a conciencia la ronda gala para batir al todopoderoso Team Sky. "No podemos estar de esa manera, disputando todo lo que corremos, hay que priorizar los momentos, estoy convencido de que se le puede ganar, el problema que tenemos que acertar es hacer un calendario bueno y llegando con buenas piernas al Tour, por lo menos no es desventaja correr con ocho corredores, aunque habrá momentos que echaremos de menos tener un corredor más. El recorrido me gusta, son etapas que en ese tipo de recorridos también hemos dado de qué hablar y ahí estaremos presentes, será buena para mí", concluyó.